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साल 2030 तक Renault भारत में 7 कारें करेगी लॉन्च, जानें कैसे मॉडल होंगे शामिल

Renault ने बनाया साल 2030 तक के लिए रोडमैप ( फोटो - Renault India )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Renault Group ने भारतीय बाजार के लिए एक नया प्रोडक्ट रोडमैप पेश किया है. इस रोडमैप की सबसे बड़ी बात यह है कि इस दशक के आखिर तक कंपनी के पास सात मॉडलों का पोर्टफोलियो होगा. Renault के लिए यह असल में अपने कारोबार को बढ़ाने की एक योजना है. बता दें कि कंपनी के पास अभी भारत में चार पैसेंजर गाड़ियों का लाइनअप है. बता दें कि हाल ही में लॉन्च हुई Renault Duster इस लाइनअप का एक अहम हिस्सा होगी, क्योंकि भारतीय बाज़ार में यह इस ब्रांड के सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाले नामों में से एक है. बता दें कि Renault India ने Bridger कॉन्सेप्ट का भी प्रीव्यू दिखाया, जो 4-मीटर से छोटी एक SUV हो सकती है. यह SUV भारत के सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धी सेगमेंट में से एक में उतारी जाएगी. इसका प्रोडक्शन वर्जन साल 2027 के आखिर तक पेश किया जा सकता है, और भारत दुनिया भर में इसका पहला बाज़ार होगा. Renault Duster (फोटो - Renault India) संभावना जताई जा रही है कि यह Tata Nexon, Maruti Brezza और Hyundai Venue जैसी कारों को टक्कर देगी. Renault Bridger कई पावरट्रेन विकल्पों के साथ बाजार में उतारी जाएगी, जिसमें पेट्रोल, हाइब्रिड और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक विकल्प शामिल किए जाएंगे. यह Renault की भारत के लिए पहली EV भी हो सकती है, जबकि 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी इसके लाइनअप का हिस्सा हो सकता है. जानकारी के अनुसार, इस नई लाइनअप का आधार दो प्लेटफॉर्म होंगे, RGMP और RGEP। RGMP (Renault Global Modular Platform) आने वाले सात मॉडलों में से चार का आधार बनेगा, जिसमें Duster भी शामिल है. बता दें कि इस प्लेटफॉर्म को SUV, हैचबैक और MPV जैसे कई बॉडी स्टाइल को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और यह लगभग 3,990 mm से 4,673 mm तक की लंबाई वाली कारों को अकोमोडेट कर सकता है.