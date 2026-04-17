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साल 2030 तक Renault भारत में 7 कारें करेगी लॉन्च, जानें कैसे मॉडल होंगे शामिल

Renault Group ने भारतीय बाजार के लिए एक नया प्रोडक्ट रोडमैप पेश किया है. इसके तहत कंपनी 2030 तक सात मॉडल्स को बाजार में उतारेगी.

Renault has created a roadmap for the year 2030.
Renault ने बनाया साल 2030 तक के लिए रोडमैप (फोटो - Renault India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : April 17, 2026 at 1:35 PM IST

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हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Renault Group ने भारतीय बाजार के लिए एक नया प्रोडक्ट रोडमैप पेश किया है. इस रोडमैप की सबसे बड़ी बात यह है कि इस दशक के आखिर तक कंपनी के पास सात मॉडलों का पोर्टफोलियो होगा. Renault के लिए यह असल में अपने कारोबार को बढ़ाने की एक योजना है.

बता दें कि कंपनी के पास अभी भारत में चार पैसेंजर गाड़ियों का लाइनअप है. बता दें कि हाल ही में लॉन्च हुई Renault Duster इस लाइनअप का एक अहम हिस्सा होगी, क्योंकि भारतीय बाज़ार में यह इस ब्रांड के सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाले नामों में से एक है.

बता दें कि Renault India ने Bridger कॉन्सेप्ट का भी प्रीव्यू दिखाया, जो 4-मीटर से छोटी एक SUV हो सकती है. यह SUV भारत के सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धी सेगमेंट में से एक में उतारी जाएगी. इसका प्रोडक्शन वर्जन साल 2027 के आखिर तक पेश किया जा सकता है, और भारत दुनिया भर में इसका पहला बाज़ार होगा.

Renault Duster
Renault Duster (फोटो - Renault India)

संभावना जताई जा रही है कि यह Tata Nexon, Maruti Brezza और Hyundai Venue जैसी कारों को टक्कर देगी. Renault Bridger कई पावरट्रेन विकल्पों के साथ बाजार में उतारी जाएगी, जिसमें पेट्रोल, हाइब्रिड और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक विकल्प शामिल किए जाएंगे. यह Renault की भारत के लिए पहली EV भी हो सकती है, जबकि 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी इसके लाइनअप का हिस्सा हो सकता है.

जानकारी के अनुसार, इस नई लाइनअप का आधार दो प्लेटफॉर्म होंगे, RGMP और RGEP। RGMP (Renault Global Modular Platform) आने वाले सात मॉडलों में से चार का आधार बनेगा, जिसमें Duster भी शामिल है. बता दें कि इस प्लेटफॉर्म को SUV, हैचबैक और MPV जैसे कई बॉडी स्टाइल को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और यह लगभग 3,990 mm से 4,673 mm तक की लंबाई वाली कारों को अकोमोडेट कर सकता है.

जानकारी के अनुसार, यह प्लेटफ़ॉर्म फ़्लेक्सिबल सीटिंग लेआउट को भी सपोर्ट करता है, जिसमें पांच, छह और सात सीटों वाले कॉन्फ़िगरेशन शामिल हैं. इस प्लेटफॉर्म को मल्टी-पावरट्रेन अप्रोच के साथ बनाया गया है, जिससे कंपनी एक ही आर्किटेक्चर पर ICE, हाइब्रिड और EV पावरट्रेन का इस्तेमाल कर सकती है.

Renault Kiger
Renault Kiger (फोटो - Renault India)

वहीं दूसरी ओर, RGEP (Renault Group Entry Platform) की बात करें तो यह प्लेटफॉर्म लाइनअप के ज़्यादा किफ़ायती मॉडल्स का आधार बनेगा, जिनकी कीमत संभवतः 10 लाख रुपये से कम होगी. यह पेट्रोल और CNG पावरट्रेन के साथ-साथ AMT और CVT गियरबॉक्स विकल्पों को भी सपोर्ट करता है.

RGMP प्लेटफॉर्म की तरह ही, यह भी बैठने के कई अलग-अलग विकल्प प्रदान करेगा, जिनमें पांच, छह और सात सीटों वाले लेआउट शामिल हैं, जिससे यह एंट्री-लेवल MPV और हैचबैक गाड़ियों के लिए एकदम सही है.

इन उत्पादों के अलावा, Renault भारतीय बाजार को अपनी वैश्विक रणनीति के एक बड़े हिस्से के तौर पर भी स्थापित कर रही है. कंपनी ने अपनी चेन्नई फ़ैसिलिटी का पूरा मालिकाना हक़ हासिल कर लिया है और भारत का इस्तेमाल मैन्युफ़ैक्चरिंग और एक्सपोर्ट, दोनों के लिए एक हब के तौर पर करने की योजना बना रही है.

Renault Triber
Renault Triber (फोटो - Renault India)

Renault India का लक्ष्य साल 2030 तक भारत से सालाना 2 अरब यूरो का निर्यात करना है, जिसमें वाहन, कल-पुर्ज़े और इंजीनियरिंग सर्विसेज शामिल होंगी, इसके लिए कंपनी द्वारा दक्षिण अमेरिका जैसे बाज़ारों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

जैसा कि Renault Group के CEO फ्रांस्वा प्रोवोस्ट ने कहा कि, "भारत के इस ब्रांड के वैश्विक विकास के अगले चरण के केंद्र में होने की उम्मीद है, जिससे साल 2030 तक यह इसके शीर्ष तीन बाजारों में से एक बन जाएगा."

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