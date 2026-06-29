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3 जुलाई को लॉन्च होगी Renault Kwid फेसलिफ्ट, यहां देखें कैसा होगा डिजाइन

Renault India की सबसे किफायती हैचबैक Renault Kwid के फेसलिफ्ट वर्जन को 3 जुलाई को बाजार में उतारा जाएगा.

Dacia Spring
Dacia Spring (फोटो - Dacia UK)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 29, 2026 at 2:12 PM IST

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हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Renault India की सबसे किफायती हैचबैक Renault Kwid को साल 2015 में बाजार में उतारा गया था, जिसके बाद से अब इस एंट्री हैचबैक को दूसरा को बड़ा फेसलिफ्ट अपडेट दिया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, अपडेटेड Renault Kwid को आगामी 3 जुलाई को लॉन्च किया जा सकता है.

बता दें कि फेसलिफ्टेड Renault Kwid को पहली बार पिछले साल भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया था. इस हैचबैक की स्टाइलिंग यूरोप में बेची गई Dacia Spring और पिछले साल ब्राजील में पेश की गई Renault Kwid E-Tech से प्रेरित होगी. बता दें कि ये दोनों ही पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हैं.

Dacia Spring
Dacia Spring का फ्रंट फेसिया (फोटो - Dacia UK)

Renault Kwid फेसलिफ्ट का डिजाइन
सामने आई पिछली स्पाई तस्वीरों के आधार पर, Kwid में पिछले फेसलिफ्ट के साथ लाए गए स्प्लिट हेडलैंप डिज़ाइन को बरकरार रखते हुए ज़्यादा सीधा फेस दिया जाएगा. कार के LED डेटाइम रनिंग लैंप में Y-शेप के लाइटिंग एलिमेंट्स मिल सकते हैं, जबकि कार के मेन हेडलैंप छोटे हो सकते हैं, और बंपर के साथ फ्लश लगाया जाएगा.

कार की ग्रिल भी पतली और सिंपल रेक्टेंगुलर डिज़ाइन की दी जाएगी, जबकि बंपर में इंजन बे में हवा आने-जाने के लिए पतले एयर वेंट दिए जाएंगे. साइड प्रोफाइल पर नजर डालें, तो Renault Kwid के टेस्ट म्यूल में बेसिक लिफ्ट-स्टाइल डोर हैंडल और नए व्हील डिज़ाइन देखे गए थे, जबकि पीछे की तरफ, टेल लैंप में भी अंदर Y-शेप की लाइटिंग मिलने वाली है.

Dacia Spring
Dacia Spring का इंटीरियर (फोटो - Dacia UK)

Renault Kwid फेसलिफ्ट का इंटीरियर
इस कार के टेस्ट म्यूल में एक नया फ्री-स्टैंडिंग सेंट्रल टचस्क्रीन और ज़्यादा चौकोर इंस्ट्रूमेंट बिनेकल देखने को मिलता है. दुनिया भर में, Renault Kwid/Spring को मौजूदा Kwid के LED रीडआउट डिस्प्ले की तुलना में एक बड़े फ्री-स्टैंडिंग सेंट्रल टचस्क्रीन और इंस्ट्रूमेंट बिनेकल के अंदर एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन के साथ एक बहुत ज़्यादा रीडिज़ाइन किया गया केबिन दिया जाएगा.

Dacia Spring
Dacia Spring का रियर प्रोफाइल (फोटो - Dacia UK)

Renault Kwid फेसलिफ्ट का पावरट्रेन
मैकेनिकल तौर पर, नई Renault Kwid में कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है. अपडेटेड मॉडल में जाना-पहचाना 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जाएगा. यह इंजन 67 bhp की पावर और 91 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स या AMT दिया जा सकता है.

Dacia Spring
Dacia Spring का साइड प्रोफाइल (फोटो - Dacia UK)

भारतीय बाजार में Renault Kwid का मुकाबला Maruti Suzuki Alto से सीधे तौर पर होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि Hyundai और Tata Motors जैसे दूसरे मास मार्केट ब्रांड अब इस सेगमेंट में मॉडल नहीं बेच रहे हैं.

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