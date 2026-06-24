Renault Kiger का नया Evolution+ वेरिएंट हुआ लॉन्च, मिला ऑटो AC का फीचर
Renault India ने अपनी Renault Kiger सबकॉम्पैक्ट SUV के नए Evolution+ वेरिएंट को लॉन्च किया है. इसकी शुरुआती कीमत 6.99 लाख रुपये है.
Published : June 24, 2026 at 5:16 PM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Renault India ने अपनी लोकप्रिय Renault Kiger सबकॉम्पैक्ट SUV के वेरिएंट लाइन-अप को अपडेट किया है. इस बदलाव में कुछ वेरिएंट जोड़े गए हैं, जिसमें एक नया Evolution+ वेरिएंट लॉन्च किया गया है. इसकी कीमत 6.99 लाख रुपये से शुरू होती है. यह नया वेरिएंट नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन (MT और AMT) और टर्बो मोटर (सिर्फ़ MT) दोनों के साथ आएगा.
इसके साथ ही, कंपनी ने 1.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन को भी पेश किया है, जिसकी कीमत 7.89 लाख रुपये रखी गई है. इसके अलावा, Renault ने Techno वेरिएंट के तहत एक टर्बो मैनुअल ऑप्शन भी बाजार में उतारा है, जिसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है. पहले, यह सिर्फ़ CVT ऑटोमैटिक यूनिट के साथ मिलता था.
लॉन्च पर कमेंट करते हुए, Renault India के VP – सेल्स और मार्केटिंग, फ्रांसिस्को हिडाल्गो ने कहा कि, "Renault में, हमारा फोकस हमेशा कस्टमर्स के लिए इनोवेशन और मोबिलिटी को और आसान बनाने पर रहा है. नई Renault Kiger रेंज के साथ, हम टर्बो परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ज़्यादा चॉइस को आसान पहुंच में लाकर इस कमिटमेंट को और आगे ले जा रहे हैं."
उन्होंने आगे कहा कि, "जैसे-जैसे कस्टमर्स की उम्मीदें बदल रही हैं, आज एक्सेसिबिलिटी कीमत से कहीं ज़्यादा है. यह एक ज़्यादा कम्प्लीट और फायदेमंद ओनरशिप एक्सपीरियंस देने के बारे में है. यह अपडेट उन फीचर्स और टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज़ करने की हमारी कोशिश को दिखाता है, जो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, साथ ही Renault Kiger के परफॉर्मेंस के मुख्य वादे पर भी कायम रहते हैं."
Renault Kiger Evolution+ ट्रिम के फीचर्स
Kiger के Evolution+ ट्रिम में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें Evolution ट्रिम के सारे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा, इसमें पुश स्टार्ट/स्टॉप के साथ स्मार्ट एक्सेस कार्ड (कीलेस एंट्री), ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिलते हैं. इस नए ट्रिम में हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और हल्के उभरे हुए फैब्रिक अपहोल्स्ट्री भी मिलते हैं.
Renault Kiger का पावरट्रेन
नए ट्रिम के आने के बाद, कुल वेरिएंट की संख्या नौ से बढ़कर तेरह ट्रिम हो गई है. इनमें से पांच – Evolution+, Tecno MT, Tecno CVT, Emotion MT और Emotion CVT वेरिएंट शामिल हैं, जो 1.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ आते हैं.
इसके अलावा, अन्य आठ वेरिएंट में Authentic MT, Evolution MT, Evolution AMT, Evolution+ MT, Evolution+ AMT, Tecno MT, Tecno AMT, और Emotion MT शामिल हैं, जिनमें 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है.