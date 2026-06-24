ETV Bharat / technology

Renault Kiger का नया Evolution+ वेरिएंट हुआ लॉन्च, मिला ऑटो AC का फीचर

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Renault India ने अपनी लोकप्रिय Renault Kiger सबकॉम्पैक्ट SUV के वेरिएंट लाइन-अप को अपडेट किया है. इस बदलाव में कुछ वेरिएंट जोड़े गए हैं, जिसमें एक नया Evolution+ वेरिएंट लॉन्च किया गया है. इसकी कीमत 6.99 लाख रुपये से शुरू होती है. यह नया वेरिएंट नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन (MT और AMT) और टर्बो मोटर (सिर्फ़ MT) दोनों के साथ आएगा.

इसके साथ ही, कंपनी ने 1.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन को भी पेश किया है, जिसकी कीमत 7.89 लाख रुपये रखी गई है. इसके अलावा, Renault ने Techno वेरिएंट के तहत एक टर्बो मैनुअल ऑप्शन भी बाजार में उतारा है, जिसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है. पहले, यह सिर्फ़ CVT ऑटोमैटिक यूनिट के साथ मिलता था.

लॉन्च पर कमेंट करते हुए, Renault India के VP – सेल्स और मार्केटिंग, फ्रांसिस्को हिडाल्गो ने कहा कि, "Renault में, हमारा फोकस हमेशा कस्टमर्स के लिए इनोवेशन और मोबिलिटी को और आसान बनाने पर रहा है. नई Renault Kiger रेंज के साथ, हम टर्बो परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ज़्यादा चॉइस को आसान पहुंच में लाकर इस कमिटमेंट को और आगे ले जा रहे हैं."

उन्होंने आगे कहा कि, "जैसे-जैसे कस्टमर्स की उम्मीदें बदल रही हैं, आज एक्सेसिबिलिटी कीमत से कहीं ज़्यादा है. यह एक ज़्यादा कम्प्लीट और फायदेमंद ओनरशिप एक्सपीरियंस देने के बारे में है. यह अपडेट उन फीचर्स और टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज़ करने की हमारी कोशिश को दिखाता है, जो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, साथ ही Renault Kiger के परफॉर्मेंस के मुख्य वादे पर भी कायम रहते हैं."