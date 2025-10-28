ETV Bharat / technology

भारत में फिर से आने वाली है Renault Duster, कंपनी ने किया लॉन्च डेट का खुलासा

Dacia Duster ( फोटो - Dacia UK )

हैदराबाद: फ्रेंच कार निर्माता कंपनी Renault ने पुष्टि कर दी है कि कंपनी भारतीय बाजार में नई Renault Duster को लॉन्च करने वाली है. कंपनी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी दी है कि इसे 26 जनवरी, 2026 को भारतीय बाजार में उतारा जाएगा. इस मिडसाइज़ एसयूवी की यह नई जनरेशन को पिछली Renault Duster के बंद होने के चार साल बाद उतारा जाएगा, जिससे इस प्रतिष्ठित नामप्लेट और Renault, दोनों भारत के लोकप्रिय मिडसाइज़ एसयूवी क्षेत्र में वापस आ जाएंगे. नई Renault Duster की भारत में एंट्री

नई Renault Duster को भारत में कई बार परीक्षण के दौरान देखा गया है, और अब कंपनी 2026 के गणतंत्र दिवस पर इस भारतीय मॉडल से औपचारिक रूप से पर्दा उठाएगी. Renault के अनुसार, नई Renault Duster, फ्रांसीसी कार निर्माता के अंतर्राष्ट्रीय गेम प्लान 2027 के तहत भारत में लॉन्च होने वाली पहली कार होगी. Dacia Duster (फोटो - Dacia UK) नई Renaut Duster, कंपनी की इंडिया-सेंट्रिक 'renault.rethink' उत्पाद रणनीति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी शुरुआत इस साल की शुरुआत में Renault Triber और फिर Renault Kiger के फेसलिफ्ट मॉडल की लॉन्च के साथ हुई थी.