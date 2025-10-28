ETV Bharat / technology

भारत में फिर से आने वाली है Renault Duster, कंपनी ने किया लॉन्च डेट का खुलासा

Renault India ने नई-जनरेशन Duster को भारत में लॉन्च करने की पुष्टि कर दी है. इसे जनवरी 2026 में इस तारीख को लॉन्च किया जाएगा.

Dacia Duster
Dacia Duster (फोटो - Dacia UK)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 28, 2025 at 3:54 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: फ्रेंच कार निर्माता कंपनी Renault ने पुष्टि कर दी है कि कंपनी भारतीय बाजार में नई Renault Duster को लॉन्च करने वाली है. कंपनी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी दी है कि इसे 26 जनवरी, 2026 को भारतीय बाजार में उतारा जाएगा. इस मिडसाइज़ एसयूवी की यह नई जनरेशन को पिछली Renault Duster के बंद होने के चार साल बाद उतारा जाएगा, जिससे इस प्रतिष्ठित नामप्लेट और Renault, दोनों भारत के लोकप्रिय मिडसाइज़ एसयूवी क्षेत्र में वापस आ जाएंगे.

नई Renault Duster की भारत में एंट्री
नई Renault Duster को भारत में कई बार परीक्षण के दौरान देखा गया है, और अब कंपनी 2026 के गणतंत्र दिवस पर इस भारतीय मॉडल से औपचारिक रूप से पर्दा उठाएगी. Renault के अनुसार, नई Renault Duster, फ्रांसीसी कार निर्माता के अंतर्राष्ट्रीय गेम प्लान 2027 के तहत भारत में लॉन्च होने वाली पहली कार होगी.

Dacia Duster
Dacia Duster (फोटो - Dacia UK)

नई Renaut Duster, कंपनी की इंडिया-सेंट्रिक 'renault.rethink' उत्पाद रणनीति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी शुरुआत इस साल की शुरुआत में Renault Triber और फिर Renault Kiger के फेसलिफ्ट मॉडल की लॉन्च के साथ हुई थी.

Renault Duster
Renault Duster की लॉन्च डेट का खुलासा (फोटो - Renault India)

नई Renault Duster का पावरट्रेन
नई Renault Duster के इंजन विकल्पों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि इसमें 1.3-लीटर 'HR13' टर्बो-पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो 154 bhp की पावर उत्पन्न करता है. इस इंजन के साथ मैनुअल और CVT दोनों ट्रांसमिशन का विकल्प दिया जाएगा.

Dacia Duster
Dacia Duster का साइड प्रोफाइल (फोटो - Dacia UK)

वहीं Renault Kiger में मिलने वाला 1.0-लीटर, तीन-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन को भी नई Renault Duster के एंट्री-लेवल वेरिएंट में विकल्प के तौर पर दिया जा सकता है, हालांकि इसके पावर आउटपुट में बढ़ोतरी हो सकती है. फिलहाल नई Duster के लिए डीजल इंजन की बात नहीं हो रही है, लेकिन Renault India इस एसयूवी के लिए स्थानीयकृत हाइब्रिड पावरट्रेन का मूल्यांकन कर रही है.

Dacia Duster
Dacia Duster का इंटीरियर (फोटो - Dacia UK)

नई Renault Duster के प्रतिद्वंद्वी
साल 2012 में, मूल Renault Duster ने भारत में मोनोकॉक-आधारित मिडसाइज़ एसयूवी सेगमेंट को लोकप्रिय बनाया और बड़ी संख्या में प्रशंसक जुटाए. Renault ने 2022 की शुरुआत में मांग में गिरावट के कारण Duster को बंद कर दिया था.

Dacia Duster
Dacia Duster का रियर प्रोफाइल (फोटो - Dacia UK)

यह कार बाजार में Hyundai Creta, Kia Seltos, Skoda Kushaq, MG Astor और Volkswagen Taigun जैसे मजबूत मॉडलों से होने वाला है. भारत में लॉन्च होने के बाद इस कार का मुकाबला Maruti Suzuki Victoris और Grand Vitara, Tata Sierra और Tata Curvv, Honda Elevate, Toyota Hyryder जैसी कारों से होने वाला है.

