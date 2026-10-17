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Renault Duster का हाइब्रिड वर्जन हुआ लॉन्च, 16.99 लाख रुपये से शुरू होगी कीमत

Renault Duster हाइब्रिड वर्जन लॉन्च ( फोटो - Renault India )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Renault India ने भारतीय बाजार में अपनी मिड-साइज एसयूवी Renault Duster का हाइब्रिड वर्जन लॉन्च कर दिया है. इस कार का मुकाबला Maruti Grand Vitara और Toyota Hyryder जैसी स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड कारों से होने वाला है. कंपनी ने Renault Duster हाइब्रिड को 16.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है.

इस नए स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन को पहले से मौजूद 1.0-लीटर और 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल विकल्पों के साथ शामिल किया गया है. यह कार ARAI-रेटेड 29 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी और 1,400 km से ज़्यादा की रेंज देने का वादा करती है. Renault ने इसके हाइब्रिड वर्जन को तीन वेरिएंट्स - Evolution, Techno और Emotion में लॉन्च किया है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि Duster के हाइब्रिड पावरट्रेन वाले मॉडल में स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले डिज़ाइन या फीचर्स में लगभग कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें आगे की तरफ Renault का इलुमिनेटेड लोगो और अंदर की तरफ Dune Brown इंटीरियर थीम दी गई है. इसके अलावा, Renault Duster बिल्कुल एक जैसी दिखती है; बस इसमें एक और फर्क 'Hybrid E-Tech 160' का बैज है. Renault Duster हाइब्रिड की बैजिंग (फोटो - Renault India) Renault Duster Hybrid का पावरट्रेन

नए E-Tech 160 हाइब्रिड सिस्टम में 1.8-लीटर, चार-सिलेंडर वाले नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 1.4 kWh की बैटरी और दो इलेक्ट्रिक मोटर्स को जोड़ा गया है. यह पावरट्रेन 158 bhp की पावर और 208 Nm का टॉर्क प्रदान करता है, और इसमें 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन को जोड़ा गया है. कार के परफॉरमेंस की बात करें तो, Renault का दावा है कि Renault Duster हाइब्रिड 9.6 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है. अपने 50-लीटर के फ्यूल टैंक और हाइब्रिड तकनीक के साथ, रेनॉल्ट 29 kmpl (ARAI) की फ्यूल एफिशिएंसी प्रदान करती है. ऐसे में यह Maruti Grand Vitara और Toyota Urban Cruiser Hyryder स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के 27.97 kmpl (ARAI-रेटेड) आंकड़े से ज्यादा है. Renault Duster हाइब्रिड की शुरुआती कीमत (फोटो - Renault India) Renault India के अनुसार, नई Renault Duster हाइब्रिड शहर में ड्राइविंग के दौरान 80 प्रतिशत तक समय के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोड में चल सकती है. कंपनी का दावा है कि पेट्रोल से चलने वाली कार की तुलना में, इससे ईंधन की खपत में 40 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है. Renault Duster Hybrid सिस्टम कैसे करता है काम

Duster हाइब्रिड में मिलने वाले हाइब्रिड पावरट्रेन की कार्यशैली की बात करें तो Maruti Grand Vitara, Victoris और Hyryder में मिलने वाले e-CVT गियरबॉक्स के विपरीत, इसमें फिक्स्ड गियर रेशियो वाला मल्टी-मोड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है. इस सिस्टम में EV सहित 6 ऑटोमैटिक ऑपरेटिंग मोड मिलते हैं. डायनामिक हाइब्रिड में, पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर व्हील्स को पावर देते हैं. Renault Duster हाइब्रिड की कीमत (फोटो - Renault India)