RIL AGM 2026: रिलायंस ने पेश किए 5 नए AI ऐप्स, जानें हरेक की डिटेल्स
रिलायंस ने RIL AGM 2026 में जियोभारत IQ, एआई व्यापार सहित पांच नए एआई ऐप्स और जियो टेलीफ्रेम का बड़ा एलान किया है.
Published : June 19, 2026 at 6:30 PM IST
हैदराबाद: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Reliance Industries Limited) यानी RIL ने आज अपनी 49वीं सालाना आम बैठक (AGM) का आयोजन किया. इस इवेंट में कंपनी ने कई नए एआई इनोवेशन्स को पेश किए हैं. कंपनी ने पांच नए एआई प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च करने का ऐलान किया है, जिनके नाम जियोभारत आईक्यू (JioBharat IQ), एआई व्यापार (AI Vyapar), जियोहेल्थ आईक्यू (JioHealth IQ), जियोलर्न आईक्यू (JioLearn IQ) और जियोकृषि आईक्यू (JioKrishi IQ) हैं.
इसके अलावा रियालंस अपने टेलीकॉम प्लेटफॉर्म यानी जियो नेटवर्क में सीधे एआई इंटीग्रेट करने जा रही है, जिससे कॉल के दौरान एक वॉइस कमांड पर एआई एजेंट को एक्टिवेट किया जा सकेगा. कंपनी ने जियो टेलीफ्रेम (Jio TeleFrame) नाम से एआई एजेंट्स का एक नया परिवार भी पेश किया है. आइए हम आपको इन सभी के बारे में बताते हैं.
पांच एआई ऐप्स का ऐलान
इस साल की एनुअल जनरल मीटिंग में रिलायंस ने अपने पांच नए एआई-बेस्ड ऐप्स की जानकारी दी, जो भारत की 22 भाषाओं में काम करेगा.
- JioBharat IQ: जियोभारत आईक्यू ऐप एक पर्सनल एआई कंपेनियन के तौर पर लॉन्च किया जाएगा, जो यूज़र्स के अलग-अलग सवालों के जवाब दे सकेगा.
- AI Vyapar: एआई व्यापार को छोटे दुकानदारों और बिजनेस के लिए तैयार किया गया है, जो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के साथ-साथ कस्टमर एक्सपीरियंस को भी बेहतर बनाएगा.
- JioHealth IQ: जियोहेल्थ आईक्यू को एक हेल्थकेयर असिस्टेंट के तौर पेश किया गया है.
- JioLearn IQ: जियो के इस एआई ऐप को छात्रों के लिए एक एआई असिस्टेंट के तौर पर तैयार किया गया है.
- JioKrishi IQ: इस लिस्ट का आखिरी ऐप जियोकृषि आईक्यू है, जिसे किसानों की मदद के लिए बनाया गया है. इससे किसान फसल, बीज और मौसम जैसी खेती के लिए तमाम जरूरी जानकारियों को जान पाएंगे.
कंपनी ने इन पांच एआई ऐप्स को पेश करते हुए कहा कि ये सभी जियो के ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगी.
24/n Reliance Intelligence is building trusted, affordable, and multilingual AI services designed to be accessible in 22 Indian languages: JioBharatIQ, AI Vyapar, JioHealthIQ, JioLearnIQ, and JioKrishiIQ. Each service is designed around one simple principle: AI must be easy to…— Reliance Industries Limited (@RIL_Updates) June 19, 2026
कॉल पर मिलेगा वॉइस-बेस्ड एआई असिस्टेंट
रिलायंस ने जियो नेटवर्क में सीधे एआई इंटीग्रेट करने वाले प्लान की भी घोषणा की है. यह एक नया एआई एजेंट है, जो कॉल के दौरान ग्राहकों के सवालों के जवाब दे सकेगा और इसे भारत के सभी क्षेत्रीय भाषाओं में इस्तेमाल किया जा सकेगा.
इसमें यूज़र्स को सिर्फ "हे जियो" (Hey Jio) बोलना होगा और एआई एजेंट एक्टिवेट हो जाएगा. इसकी मदद से यूज़र्स कॉल को ट्रांसक्राइबर करने के साथ-साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में 10 अलग-अलग बोलने वालों की पहचान कर सकेगा और एआई कॉल समरी भी तैयार कर सकेगा.
कंपनी के मुताबिक, यह वॉइस एजेंट यूजर्स की तरफ से कुछ काम भी करने में सक्षम होगा. उदाहरण के तौर पर यूज़र्स इस एआई एजेंट की मदद से खाना ऑर्डर कर सकते हैं, कैब बुकिंग कर सकते हैं या रेस्टोरेंट में टेबल रिजर्व कर सकते हैं.
इसके अलावा इस एआई एजेंट की मदद से यूज़र्स कॉन्फ्रेंस कॉल में लोगों को जोड़ने का काम भी कर सकेंगे, जिसमें एजेंट खुद उन्हें कॉल करेगा. कंपनी ने इसे एक डिजिटल कॉन्सीयर्ज यानी एक वर्चुअल या AI-पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट बताया है, जो हर कॉल पर मौजूद रहेगा.
25/n Unlike global AI platforms that build in English and translate later, Jio is building AI natively in Indian languages. Bharat ka AI Bhartiya Bhasha mei bolega. Bharat ke dilon ko jodega. Bharat ki tasveer aur takdeer badlega. What we are building is AI for India. AI by…— Reliance Industries Limited (@RIL_Updates) June 19, 2026
Jio TeleFrame का ऐलान
इस मीटिंग में रिलायंस ने जियो टेलीफ्रेम का भी ऐलान किया है, जो एक वॉइस-फर्स्ट एजेंटिक एआई ऑपरेटिंग सिस्टम है. यह कई एआई एजेंट्स को एक साथ लाता है और यूजर की परमिशन लेकर उनकी तरफ से काम कर सकता है. इसमें केयर, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग आदि अलग-अलग कामों के लिए कई अलग-अलग एजेंट्स शामिल हैं. हालांकि, पेमेंट से जुड़े किसी भी काम के लिए यूजर की सहमति जरूरी होगी.