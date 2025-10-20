ETV Bharat / technology

भारत में बढ़ी रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन की बिक्री, दुनिया में पहुंचा दूसरे स्थान पर, रिपोर्ट में खुलासा

स्मार्टफोन की प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - IANS Photo )

नई दिल्ली: एक ताजा रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है कि भारत में कैलेंडर वर्ष 2025 की पहली छमाही में रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन की बिक्री में साल-दर-साल आधार पर 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो वैश्विक स्तर पर दूसरी सबसे तेज वृद्धि है. वैश्विक बाजार अनुसंधान फर्म काउंटरपॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, Apple के iPhone ने विकास को गति दी, भारत में रीफर्बिश्ड iPhone की बिक्री में 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो iPhone 13 और iPhone 14 सीरीज जैसे प्रीमियम मॉडल की मजबूत मांग से प्रेरित है. इस रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि व्यापक स्मार्टफोन बाजार का चल रहा प्रीमियमीकरण अब रिफर्बिश्ड डिवाइसों तक भी फैल रहा है, जिसे बढ़ती उपभोक्ता जागरूकता, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और उच्च-स्तरीय मॉडलों की बढ़ती मांग से समर्थन मिल रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि iPhone की मज़बूत मांग के चलते, अफ्रीका 6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वैश्विक विकास में अग्रणी रहा. भारत के रीफर्बिश्ड बाज़ार में Apple ने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि Samsung ने अपना टॉप स्थान बरकरार रखा, हालांकि इसमें 1 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई है.