भारत में बढ़ी रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन की बिक्री, दुनिया में पहुंचा दूसरे स्थान पर, रिपोर्ट में खुलासा

एक रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत में कैलेंडर वर्ष 2025 की पहली छमाही में रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन की बिक्री 5 प्रतिशत बढ़ी है.

Representational Image of Smartphone
स्मार्टफोन की प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो - IANS Photo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 20, 2025 at 1:35 PM IST

नई दिल्ली: एक ताजा रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है कि भारत में कैलेंडर वर्ष 2025 की पहली छमाही में रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन की बिक्री में साल-दर-साल आधार पर 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो वैश्विक स्तर पर दूसरी सबसे तेज वृद्धि है.

वैश्विक बाजार अनुसंधान फर्म काउंटरपॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, Apple के iPhone ने विकास को गति दी, भारत में रीफर्बिश्ड iPhone की बिक्री में 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो iPhone 13 और iPhone 14 सीरीज जैसे प्रीमियम मॉडल की मजबूत मांग से प्रेरित है.

इस रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि व्यापक स्मार्टफोन बाजार का चल रहा प्रीमियमीकरण अब रिफर्बिश्ड डिवाइसों तक भी फैल रहा है, जिसे बढ़ती उपभोक्ता जागरूकता, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और उच्च-स्तरीय मॉडलों की बढ़ती मांग से समर्थन मिल रहा है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि iPhone की मज़बूत मांग के चलते, अफ्रीका 6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वैश्विक विकास में अग्रणी रहा. भारत के रीफर्बिश्ड बाज़ार में Apple ने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि Samsung ने अपना टॉप स्थान बरकरार रखा, हालांकि इसमें 1 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई है.

Samsung की बढ़त उसके Galaxy S22 और S23 मॉडलों की लगातार मांग के कारण बनी रही. इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि Samsung Galaxy S22 और S21 भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाले मॉडलों में से थे.

दक्षिण पूर्व एशिया के प्री-ओन्ड स्मार्टफोन बाजार में भी 2025 की पहली छमाही में सालाना आधार पर 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जिसकी वजह इसके बड़े असंगठित चैनल और चीन से पुराने उपकरणों और कलपुर्जों का लगातार आना था. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपभोक्ता-से-उपभोक्ता (C2C) बाजार को बढ़ावा दे रहे हैं, खासकर रीफर्बिश्ड स्मार्टफोन के मामले में.

रिसर्च फर्म ने कहा कि यह बढ़ोतरी उपभोक्ताओं के बढ़ते विश्वास, बेहतर आपूर्ति श्रृंखलाओं और डिजिटल रूप से बातचीत और लेनदेन शुरू करने की सुविधा से प्रेरित है. भारत में संगठित रीटेल विक्रेता प्रमुख मॉडलों को विश्वसनीय और मूल्य-आधारित विकल्पों के रूप में बढ़ावा देकर ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों बाजारों में बायबैक पहल को मजबूत कर रहे हैं.

रीटेल विक्रेताओं द्वारा संचालित एक्सचेंज प्रोग्राम और एक्सटेंडेड वारंटी की पेशकश भी नए रीफर्बिश्ड उपकरणों की मांग को बढ़ा रही है. Apple का iPhone निर्यात लगभग 10 बिलियन डॉलर का रहा, जो साल की पहली छमाही में कुल शिपमेंट का 75 प्रतिशत से अधिक था.

