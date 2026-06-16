ETV Bharat / technology

Redmi Turbo 5 vs POCO X8 Pro: ₹40 हजार के बजट में कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट है?

POCO X8 Pro एक ही Dimensity 8500 Ultra चिपसेट के साथ ₹5,000 कम कीमत पर उपलब्ध है और वैल्यू फॉर मनी देता है. ( Image Credit: ETV Bharat via Xiaomi )

हैदराबाद: अगर इस वक्त 35,000 से 45,000 रुपये की रेंज में कोई दमदार स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आज यानी 16 जून के बाद से आपके पास दो फोन्स के ऑप्शन्स होंगे. इनमें से एक फोन का नाम Redmi Turbo 5 और दूसरे फोन का नाम POCO X8 Pro है. Redmi Turbo 5 को आज ही भारत में लॉन्च किया गया है और ये रेडमी की टर्बो सीरीज का भारत में पहला फोन है. उधर, पोको एक्स8 प्रो को भारत में मार्च 2026 में लॉन्च किया गया था और ये फोन पहले दिन से ही वैल्यू फॉर मनी का दावा कर रहा है. ये दोनों फोन्स शाओमी ग्रुप के ही हैं, दोनों में एक ही चिपसेट है, और दोनों का टारगेट गेमर्स और हैवी यूजर्स हैं. लेकिन इन दोनों में फर्क भी है जो आपके फैसले को पूरी तरह बदल सकता है. आइए इन दोनों फोन्स की तुलना को विस्तार में समझते हैं. कीमत और उपलब्धता Redmi Turbo 5 की शुरुआती कीमत 37,999 रुपये है, जिसमें 8GB+256GB वेरिएंट मिलता है. इस फोन का दूसरा वेरिएंट 12GB+256GB वाला है, जिसकी कीमत 40,999 रुपये है. इस फोन को अमेज़न या शाओमी की आधिकारिक वेबसाइट से खरीदा जा सकता है. फोन 19 जून से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा और इस फोन पर यूज़र्स कुछ चुनिंदा बैंक कार्ड्स के जरिए 2,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं. POCO X8 Pro की शुरुआती कीमत 32,999 रुपये है, जो 8GB+256GB के लिए है. इस फोन का दूसरा वेरिएंट 12GB+256GB वाला है, जिसकी कीमत 35,999 रुपये है. इसके अलावा इस फोन का एक Iron Man Edition भी है, जिसकी कीमत 37,999 रुपये है. इस फोन की बिक्री फ्लिपकार्ट पर हो रही है. ऐसे में इस पोको फोन का बेस वेरिएंट रेडमी फोन के बेस वेरिएंट से 5000 रुपये सस्ता है, जो कि एक बड़ा फर्क है. डिस्प्ले: दोनों में एक जैसा इस दोनों फोन में 6.59 इंच की 1.5K AMOLED डिस्प्ले दी गई है. रेजोल्यूशन 1268x2756 पिक्सल्स है, रिफ्रेश रेट 120Hz है और पीक ब्राइटनेस 3500 निट्स तक जाती है. 3840Hz PWM डिमिंग की वजह से आंखों पर ज्यादा असर नहीं पड़ता. Dolby Vision, HDR10+ सपोर्ट और Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन दोनों में मौजूद है. रोशनी में या धूप में भी स्क्रीन साफ दिखती है. गेमिंग और वीडियो देखने के लिए दोनों बराबर हैं. डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी Redmi Turbo 5 की मोटाई 8.2mm और वजन 204 ग्राम है. यह Asphalt Black, Nitro Blue और Turbo White तीन रंगों में आता है. मेटल फ्रेम और ग्लास बैक की वजह से यह प्रीमियम लगता है. POCO X8 Pro थोड़ा पतला है जिसकी मोटाई 8.4mm और वजन 201 ग्राम है. यह Black, White, Green और Iron Man Edition कलर ऑप्शन में मिलता है. पोको का पिल-शेप कैमरा मॉड्यूल और RGB लाइटिंग इसे युवाओं के बीच ज्यादा पॉपुलर बनाता है. दोनों फोन IP66, IP68, IP69 और IP69K रेटेड हैं यानी बारिश, धूल और हाई प्रेशर वाटर जेट में भी बचाव मिलेगा. परफॉर्मेंस और प्रोसेसर इस दोनों फोन प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 8500 Ultra चिपसेट दिए गए हैं, जो 4nm प्रोसेस पर बना है और 3.4GHz तक की क्लॉक स्पीड देता है. इनमें LPDDR5X RAM और UFS 4.1 स्टोरेज की बदौलत ऐप्स तुरंत खुलते हैं. AnTuTu पर दोनों ही 20 लाख से ज्यादा स्कोर करते हैं. BGMI, COD Mobile, Genshin Impact जैसे हैवी गेम्स भी आराम से चलते हैं. हालांकि, आज लॉन्च हुए रेडमी टर्बो 5 के लिए कंपनी ने दावा किया है कि इसके चिपसेट ने 23 लाख से ज्यादा AuTuTu स्कोर किया है.