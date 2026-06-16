Redmi Turbo 5 भारत में लॉन्च: 100W चार्जिंग के साथ मिलेगी 7,540mAh बैटरी, जानें कीमत
Redmi Turbo 5 भारत में 37,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ है. फोन के प्रोसेसर का AnTuTu स्कोर 23 लाख से ज्यादा है.
Published : June 16, 2026 at 1:50 PM IST
हैदराबाद: शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने भारत में अपनी Turbo सीरीज की शुरुआत कर दी है. आज शाओमी ने Redmi Turbo 5 को मंगलवार को भारतीय बाज़ार में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. यह भारत में टर्बो लाइनअप का पहला फोन है. यह फोन उन खरीदारों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो मिड-प्रीमियम सेगमेंट में दमदार परफॉर्मेंस, बड़ी बैटरी और अच्छे कैमरे की उम्मीद रखते हैं. हालांकि, फोन की कीमत उम्मीद से ज्यादा लग सकती है क्योंकि आजकल ग्लोबल मेमोरी क्राइसिस की वजह से फोन की कीमत महंगी होती जा रही है.
इस फोन को कंपनी ने Asphalt Black, Nitro Blue और Turbo White कलर्स में पेश किया है. इस फोन की बिक्री 19 जून को अमेज़न पर शुरू होगी. Redmi Turbo 5 दो स्टोरेज वेरिएंट में आता है. इसका पहला वेरिएंट 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल की कीमत 37,999 रुपये रखी गई है, जबकि 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले टॉप वेरिएंट के लिए 40,999 रुपये चुकाने होंगे. इस फोन को अगर आप SBI, ICICI Bank और Axis Bank के क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर 2,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट भी मिल सकती है.
दमदार स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स
Redmi Turbo 5 को MediaTek Dimensity 8500 Ultra चिपसेट पर चलाया गया है, जो जो 3.4GHz की पीक क्लॉक स्पीड देता है. इसके साथ ग्राफिक्स के लिए ARM Mali-G720 MC8 GPU दिया गया है. इसके साथ LPDDR5x Ultra RAM और UFS 4.1 स्टोरेज दी गई है.
कंपनी का दावा है कि इस फोन ने AnTuTu बेंचमार्क पर 23 लाख से ज़्यादा का स्कोर हासिल किया है. हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए 3D Ice-Loop Cooling सिस्टम दिया गया है जिसमें 5,300 वर्ग मिलीमीटर का हीट डिसिपेशन एरिया है.
डिस्प्ले की बात करें तो फोन में 6.59 इंच का 1.5K AMOLED पैनल है जिसका रेज़ोल्यूशन 1,268 × 2,756 पिक्सल है. इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, 460 ppi पिक्सल डेंसिटी, 3,500 निट्स की पीक ब्राइटनेस, Dolby Vision सपोर्ट और Corning Gorilla Glass 7i की सुरक्षा मिलती है. 2,560Hz का इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट इसे गेमिंग के लिए भी बढ़िया बनाता है.
कैमरा और बैटरी
इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP Sony IMX882 सेंसर लगा है जिसमें f/1.5 अपर्चर, OIS और EIS का सपोर्ट है. इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी दिया गया है. सेल्फी के लिए सामने 20MP का कैमरा है. इस फोन से 4K/60fps वीडियो रिकॉर्डिंग में सक्षम है. कैमरे के आसपास Redmi Pixel Matrix फीचर नोटिफिकेशन और अलर्ट के लिए दिया गया है.
इस फोन की बैटरी भी इसकी सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक है. इस फोन में कंपनी ने 7,540mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 100W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. इसके साथ 27W का वायर्ड रिवर्स फास्ट चार्जिंग भी मिलती है. कनेक्टिविटी के लिहाज़ से फोन में 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 और Bluetooth 6.0 शामिल हैं. IR ब्लास्टर, फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक भी इसमें मौजूद हैं. फोन Android 16 आधारित HyperOS 3 पर चलता है और कंपनी चार साल के OS अपडेट तथा छह साल के सिक्योरिटी अपडेट का वादा कर रही है. IP66, IP68, IP69 और IP69K रेटिंग्स इसे धूल और पानी से पूरी तरह सुरक्षित रखती हैं.