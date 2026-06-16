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Redmi Turbo 5 भारत में लॉन्च: 100W चार्जिंग के साथ मिलेगी 7,540mAh बैटरी, जानें कीमत

Redmi Turbo 5 में Dimensity 8500 Ultra चिपसेट है जिसने AnTuTu बेंचमार्क पर 23 लाख से ज़्यादा का स्कोर हासिल किया. ( Image Credit: Xiaomi )

हैदराबाद: शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने भारत में अपनी Turbo सीरीज की शुरुआत कर दी है. आज शाओमी ने Redmi Turbo 5 को मंगलवार को भारतीय बाज़ार में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. यह भारत में टर्बो लाइनअप का पहला फोन है. यह फोन उन खरीदारों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो मिड-प्रीमियम सेगमेंट में दमदार परफॉर्मेंस, बड़ी बैटरी और अच्छे कैमरे की उम्मीद रखते हैं. हालांकि, फोन की कीमत उम्मीद से ज्यादा लग सकती है क्योंकि आजकल ग्लोबल मेमोरी क्राइसिस की वजह से फोन की कीमत महंगी होती जा रही है. इस फोन को कंपनी ने Asphalt Black, Nitro Blue और Turbo White कलर्स में पेश किया है. इस फोन की बिक्री 19 जून को अमेज़न पर शुरू होगी. Redmi Turbo 5 दो स्टोरेज वेरिएंट में आता है. इसका पहला वेरिएंट 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल की कीमत 37,999 रुपये रखी गई है, जबकि 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले टॉप वेरिएंट के लिए 40,999 रुपये चुकाने होंगे. इस फोन को अगर आप SBI, ICICI Bank और Axis Bank के क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर 2,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट भी मिल सकती है. दमदार स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स Redmi Turbo 5 को MediaTek Dimensity 8500 Ultra चिपसेट पर चलाया गया है, जो जो 3.4GHz की पीक क्लॉक स्पीड देता है. इसके साथ ग्राफिक्स के लिए ARM Mali-G720 MC8 GPU दिया गया है. इसके साथ LPDDR5x Ultra RAM और UFS 4.1 स्टोरेज दी गई है. कंपनी का दावा है कि इस फोन ने AnTuTu बेंचमार्क पर 23 लाख से ज़्यादा का स्कोर हासिल किया है. हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए 3D Ice-Loop Cooling सिस्टम दिया गया है जिसमें 5,300 वर्ग मिलीमीटर का हीट डिसिपेशन एरिया है.