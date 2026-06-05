ETV Bharat / technology

Redmi Turbo 5 लॉन्च डेट कन्फर्म, सबसे बड़ी बैटरी और सबसे तेज परफॉर्मेंस का दावा!

चीनी वेरिएंट के आधार पर Redmi Turbo 5 में 7,560mAh बैटरी, 100W फास्ट चार्जिंग और 50MP Sony IMX882 प्राइमरी कैमरा मिलने की उम्मीद है. ( Image Credit: Xiaomi )

हैदराबाद: चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनी शाओमी की सब-ब्रांड रेडमी ने भारतीय मार्केट के लिए एक नया और बड़ा ऐलान कर दिया है. कंपनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए जानकारी दी है कि वो 16 जून 2026 को भारत में अपना एक नया फोन लॉन्च करेगा, जिसका नाम Redmi Turbo 5 है.

यह रेडमी की ओर से भारत में Turbo सीरीज का पहला स्मार्टफोन होगा. रेडमी का दावा है कि यह अभी तक का सबसे तेज रेडमी स्मार्टफोन है और इसमें किसी भी रेडमी फोन की तुलना में सबसे बड़ी बैटरी दी गई है. अमेज़न पर माइक्रोसाइट लाइव होने से यह भी साफ हो गया है कि यह फोन अमेज़न के जरिए ही खरीदा जा सकेगा.

प्रोसेसर और परफॉर्मेंस

Redmi Turbo 5 में MediaTek Dimensity 8500 Ultra चिपसेट दिया गया है, कंपनी का दावा है कि इस प्रोसेसर के साथ इस फोन ने AnTuTu बेंचमार्क पर 23 लाख से ज्यादा का स्कोर किया है. यह इस प्राइस सेगमेंट में एक बेहद दमदार परफॉर्मेंस का संकेत है. फोन में 24GB तक RAM सपोर्ट होगा, जिसमें 12GB वर्चुअल RAM भी शामिल है. इससे साफ है कि फोन 12GB LPDDR5x रैम वेरिएंट में आएगा. स्टोरेज के लिए UFS 4.1 दिया जाएगा, हालांकि स्टोरेज की सटीक क्षमता अभी तक सामने नहीं आई है. गेमिंग और हेवी यूज के दौरान ओवरहीटिंग से बचाने के लिए 3D Ice-Loop Cooling सिस्टम भी मौजूद है. इन स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स को देखकर ऐसा लगत है कि रेडमी ने अपने इस फोन को हेवी यूज़र्स और गेमर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया है.