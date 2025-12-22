भारत में Redmi Pad 2 Pro 5G की लॉन्च डेट का खुलासा, मिलेगी 12,000 mAh की बैटरी
Xiaomi ने जानकारी दी है कि कंपनी भारतीय बाजार में अपना नया Redmi Pad 2 Pro 5G लॉन्च करने वाली है.
Published : December 22, 2025 at 5:14 PM IST
हैदराबाद: चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Xiaomi ने जानकारी दी है कि कंपनी भारतीय बाजार में अपना नया Redmi Pad 2 Pro 5G लॉन्च करने वाली है. इस पैड को जनवरी 2026 के पहले हफ़्ते में भारत में लॉन्च होगा. यह घोषणा टेक फर्म द्वारा भारत में टैबलेट के लॉन्च को टीज़ करने के कुछ ही समय बाद हुई है.
इसके अलावा, कंपनी ने आने वाले Redmi Pad 2 Pro 5G की बैटरी कैपेसिटी और डिस्प्ले साइज़ के बारे में भी जानकारी दी है. कंपनी ने यह पुष्टि की है कि यह टैबलेट कंपनी की वेबसाइट के ज़रिए देश में पेश किया जाएगा. यह टैबलेट हाल ही में कुछ चुनिंदा यूरोपीय देशों में इसी तरह के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया था.
Redmi Pad 2 Pro 5G की लॉन्च डेट
कंपनी ने नए Redmi Pad 2 Pro 5G के लिए डेडिकेटेड माइक्रोसाइट को अपडेट किया है, जिससे पता चला है कि यह टैबलेट Xiaomi के सब-ब्रांड Redmi द्वारा 6 जनवरी, 2026 को भारत में लॉन्च किया जाएगा. इसके अलावा, स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने यह जानकारी भी दी है कि वह अपने जल्द ही लॉन्च होने वाले Redmi Pad 2 Pro 5G में 12,000mAh की बैटरी देगी.
एक मार्केट रिसर्च फर्म के डेटा का हवाला देते हुए, कंपनी का दावा है कि यह 12.1-इंच डिस्प्ले वाले टैबलेट में 'दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी' मिलने वाली है. Redmi ने हाल ही में भारत में Redmi Pad 2 Pro 5G के लॉन्च का टीजर जारी किया है. और इस बात की भी पुष्टि की है कि यह देश में Xiaomi India के ऑनलाइन स्टोर से खरीदने के लिए उपलब्ध होगा. कंपनी ने यह भी बताया है कि वह आने वाले दिनों में टैबलेट के बारे में और ज़्यादा जानकारी देगी.
Redmi Pad 2 Pro 5G को कुछ चुनिंदा ग्लोबल मार्केट में 379.9 यूरो यानी लगभग 40,000 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है. यह कीमत इसके बेस 6GB रैम + 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है, और यह लैवेंडर पर्पल, सिल्वर और ग्रेफाइट ग्रे कलर में उपलब्ध है. इसमें 12.1-इंच का डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन 2.5K (2,560x1,600 पिक्सल) है, 120Hz तक का रिफ्रेश रेट, 16:10 का आस्पेक्ट रेश्यो और 500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस है.
यूरोप में, Redmi Pad 2 Pro 5G में क्वालकॉम का ऑक्टा कोर 7s Gen 4 चिपसेट इस्तेमाल किया गया है. इस टैबलेट में Adreno 810 GPU और 6GB LPDDR4x रैम भी मिलती है. इसमें 128GB UFS 2.2 बिल्ट-इन स्टोरेज भी दिया जाता है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है.
इसके क्वाड-स्पीकर सेटअप में डॉल्बी एटमॉस, हाई-रेस ऑडियो और 300 प्रतिशत ऑडियो बूस्ट सपोर्ट मिलता है. कैमरे की बात करें तो Redmi Pad 2 Pro 5G में पीछे की तरफ एक 8-मेगापिक्सल का कैमरा और सामने की तरफ 8-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगाया गया है. यह 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 27W रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है.