भारत में Redmi Pad 2 Pro 5G की लॉन्च डेट का खुलासा, मिलेगी 12,000 mAh की बैटरी

हैदराबाद: चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Xiaomi ने जानकारी दी है कि कंपनी भारतीय बाजार में अपना नया Redmi Pad 2 Pro 5G लॉन्च करने वाली है. इस पैड को जनवरी 2026 के पहले हफ़्ते में भारत में लॉन्च होगा. यह घोषणा टेक फर्म द्वारा भारत में टैबलेट के लॉन्च को टीज़ करने के कुछ ही समय बाद हुई है.

इसके अलावा, कंपनी ने आने वाले Redmi Pad 2 Pro 5G की बैटरी कैपेसिटी और डिस्प्ले साइज़ के बारे में भी जानकारी दी है. कंपनी ने यह पुष्टि की है कि यह टैबलेट कंपनी की वेबसाइट के ज़रिए देश में पेश किया जाएगा. यह टैबलेट हाल ही में कुछ चुनिंदा यूरोपीय देशों में इसी तरह के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया था.

Redmi Pad 2 Pro 5G की लॉन्च डेट

कंपनी ने नए Redmi Pad 2 Pro 5G के लिए डेडिकेटेड माइक्रोसाइट को अपडेट किया है, जिससे पता चला है कि यह टैबलेट Xiaomi के सब-ब्रांड Redmi द्वारा 6 जनवरी, 2026 को भारत में लॉन्च किया जाएगा. इसके अलावा, स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने यह जानकारी भी दी है कि वह अपने जल्द ही लॉन्च होने वाले Redmi Pad 2 Pro 5G में 12,000mAh की बैटरी देगी.

एक मार्केट रिसर्च फर्म के डेटा का हवाला देते हुए, कंपनी का दावा है कि यह 12.1-इंच डिस्प्ले वाले टैबलेट में 'दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी' मिलने वाली है. Redmi ने हाल ही में भारत में Redmi Pad 2 Pro 5G के लॉन्च का टीजर जारी किया है. और इस बात की भी पुष्टि की है कि यह देश में Xiaomi India के ऑनलाइन स्टोर से खरीदने के लिए उपलब्ध होगा. कंपनी ने यह भी बताया है कि वह आने वाले दिनों में टैबलेट के बारे में और ज़्यादा जानकारी देगी.