ETV Bharat / technology

Redmi Note 17: भारत में जल्द होगा लॉन्च, BIS लिस्टिंग में हुआ स्पॉट

Redmi Note 17 की BIS लिस्टिंग भारत में सामने आई है. इसके साथ ही Poco M8 Plus भी भारत में लॉन्च हो सकता है.

Redmi Note 17 Spotted on BIS, India Launch Could Be Imminent
Redmi Note 17 इस साल लॉन्च हुए Redmi Note 15 का सक्सेसर होगा. (Image Credit: Redmi)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 6, 2026 at 9:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: चीन की स्मार्टफोन कंपनी शाओमी की सब-ब्रांड कंपनी रेडमी अपनी नई Redmi Note 17 सीरीज को इसी महीने चीन में लॉन्च करने जा रही है. इस फोन सीरीज के भारत में लॉन्च होने के भी पक्के संकेत मिलने लगे हैं.

ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS की वेबसाइट पर एक नई लिस्टिंग सामने आई है, जिसमें शाओमी के दो स्मार्टफोन के मॉडल नंबर्स दिखे हैं. इससे इतना को साफ है कि शाओमी भारतीय मार्केट में के लिए भी नई फोन सीरीज की तैयारी कर रही है.

BIS लिस्टिंग में क्या मिला

XpertPick की रिपोर्ट के मुताबिक, BIS सर्टिफिकेशन डेटाबेस में 2607DRA18I और 2607DPC18I नाम के दो मॉडल नंबर देखे गए हैं. हालांकि, हमने इन दोनों फोन्स के मॉडल्स नंबर को खुद नहीं देखा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 2607DRA18I मॉडल Redmi Note 17 से जुड़ा हो सकता है, जबकि 2607DPC18I को Poco M8 Plus के तौर पर लॉन्च किया जा सकता है.

इसका मतलब है कि एक ही हार्डवेयर दो अलग-अलग ब्रांडिंग के साथ बाजार में आ सकता है, जो कि शाओमी की पुरानी स्ट्रैटेजी रही है और वो कई बार ऐसा कर भी चुकी है. फिलहाल, लिस्टिंग में फोन की डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन्स नहीं दी गई है, लेकिन इतना तय है कि जल्द ही भारत में भी इसकी एंट्री होने वाली है.

इस बीच रेडमी ने आज ही कंफर्म किया है कि Redmi Note 17 सीरीज इसी महीने चीन में ऑफिशियली लॉन्च होगी. इस कंफर्मेशन में कंपनी ने सिर्फ रेडमी नोट 17 सीरीज़ का ही ज़िक्र किया है, लेकिन ऐसे उम्मीद है कि इस सीरीज में Redmi Note 17, Redmi Note 17 Pro और Redmi Note 17 Pro Max समेत तीनों मॉडल्स देखने को मिल सकते हैं.

Redmi Note 15 से कितना अलग होगा नया मॉडल

Redmi Note 17 इस साल की शुरुआत में ही भारत में लॉन्च हुए Redmi Note 15 का सक्सेसर माना जा रहा है. भारत में Redmi Note 15 को जनवरी 2026 में 22,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था. इस फोन में 6.77-इंच AMOLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. इसमें प्रोसेसर के लिए Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट दिया गया है.

कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके पिछले हिस्से पर 108MP का मेन कैमरा और 8MP का अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा दिया गया है. इसके अलावा सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 20MP का एक फ्रंट कैमरा भी दिया गया है. फोन में 5,520mAh की बैटरी भी मिलती है, जो 45W फास्ट चार्जिंग और 18W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करती है. अब देखना होगा कि कंपनी इस फोन के सक्सेसर यानी Redmi Note 17 में कैसे स्पेसिफिकेशन्स देती है.

TAGGED:

REDMI NOTE 17 INDIA LAUNCH
REDMI NOTE 17 BIS LISTING
POCO M8 PLUS INDIA
REDMI NOTE 17 SPECIFICATIONS
REDMI NOTE 17 PRICE IN INDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.