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Redmi Note 17: भारत में जल्द होगा लॉन्च, BIS लिस्टिंग में हुआ स्पॉट

Redmi Note 17 इस साल लॉन्च हुए Redmi Note 15 का सक्सेसर होगा. ( Image Credit: Redmi )

हैदराबाद: चीन की स्मार्टफोन कंपनी शाओमी की सब-ब्रांड कंपनी रेडमी अपनी नई Redmi Note 17 सीरीज को इसी महीने चीन में लॉन्च करने जा रही है. इस फोन सीरीज के भारत में लॉन्च होने के भी पक्के संकेत मिलने लगे हैं. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS की वेबसाइट पर एक नई लिस्टिंग सामने आई है, जिसमें शाओमी के दो स्मार्टफोन के मॉडल नंबर्स दिखे हैं. इससे इतना को साफ है कि शाओमी भारतीय मार्केट में के लिए भी नई फोन सीरीज की तैयारी कर रही है. BIS लिस्टिंग में क्या मिला XpertPick की रिपोर्ट के मुताबिक, BIS सर्टिफिकेशन डेटाबेस में 2607DRA18I और 2607DPC18I नाम के दो मॉडल नंबर देखे गए हैं. हालांकि, हमने इन दोनों फोन्स के मॉडल्स नंबर को खुद नहीं देखा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 2607DRA18I मॉडल Redmi Note 17 से जुड़ा हो सकता है, जबकि 2607DPC18I को Poco M8 Plus के तौर पर लॉन्च किया जा सकता है. इसका मतलब है कि एक ही हार्डवेयर दो अलग-अलग ब्रांडिंग के साथ बाजार में आ सकता है, जो कि शाओमी की पुरानी स्ट्रैटेजी रही है और वो कई बार ऐसा कर भी चुकी है. फिलहाल, लिस्टिंग में फोन की डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन्स नहीं दी गई है, लेकिन इतना तय है कि जल्द ही भारत में भी इसकी एंट्री होने वाली है.