Redmi Note 15 Pro 5G सीरीज भारत में लॉन्च, 200MP कैमरा और 100W फास्ट चार्जिंग से लैस

रेडमी ने भारतीय स्मार्टफोन मार्केट के मिडरेंज सेगमेंट में एक नई फोन सीरीज लॉन्च की है, जिसमें बड़ी बैटरी और डिस्प्ले मिलती है.

This phone series uses the Snapdragon 7s Gen 4 SoC chipset.
इस फोन सीरीज में Snapdragon 7s Gen 4 SoC चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है. (Redmi)
Published : January 29, 2026 at 1:12 PM IST

हैदराबाद: चीन की स्मार्टफोन कंपनी शाओमी की सब-ब्रांड रेडमी ने भारत में एक नई स्मार्टफोन सीरीज को लॉन्च किया है. इस सीरीज में कंपनी ने दो फोन्स लॉन्च किए हैं, जिनके नाम Redmi Note 15 Pro 5G और Redmi Note 15 Pro+ 5G हैं. इन दोनों फोन्स की खास बात है कि कंपनी ने इनके बैक कैमरा सेटअप में 200MP का मेन कैमरा दिया है. इसके अलावा ये फोन्स 144Hz रिफ्रेश रेट वाली AMOLED डिस्प्ले के साथ आते हैं. आइए हम आपको इन दोनों फोन्स की डिटेल्स बताते हैं.

Redmi Note 15 Pro 5G की कीमत 29,999 रुपये से शुरू होती है, जिसमें 8GB RAM और 128GB स्टोरेज की सुविधा मिलती है.

Redmi Note 15 Pro+ 5G की कीमत 37,999 रुपये से शुरू होती है, जिसमें 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलता है.

इस ख़बर को अपडेट किया जा रहा है...

