भारत में लॉन्च हुआ नया Redmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro 5G, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

नया Redmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro 5G लॉन्च ( फोटो - Redmi India )

हैदराबाद: चीनी टेक दिग्गज Xiaomi की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Redmi ने भारतीय बाजार में अपनी Note सीरीज को बढ़ाते हुए अपना नया Redmi Note 15 5G को लॉन्च कर दिया है. इसके साथ ही कंपनी ने एक नया टैबलेट Redmi Pad 2 Pro 5G भी लॉन्च किया है. नए Redmi Note 15 5G को कंपनी के मौजूदा Note 14 5G के सक्सेसर के तौर पर उतारा है, जिसे दिसंबर 2024 में लॉन्च किया गया था. नए Redmi Note 15 5G में क्वालकॉम का Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट इस्तेमाल किया गया है, और कंपनी ने दावा किया है कि यह पिछली जेनरेशन की तुलना में 30 प्रतिशत से ज़्यादा तेज़ मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस देगा. Redmi Note 15 5G में 108-मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया है और इसमें 5,520mAh की बैटरी दी गई है. Redmi Note 15 5G की कीमत

भारतीय बाजार में नए Redmi Note 15 5G को कुल दो वेरिएंट में उतारा गया है. जहां इसके 8GB रैम और 128GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट को 19,999 रुपये की कीमत पर उतारा गया है. वहीं 8GB रैम और 256GB स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन वाले वेरिएंट की कीमत 21,999 रुपये रखी गई है. हालांकि, इस कीमत में 2,000 रुपये का बैंक डिस्काउंट शामिल है. इच्छुक ग्राहक Axis, ICICI बैंक और SBI कार्ड ट्रांजैक्शन पर 3,000 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट का भी लाभ उठा सकते हैं. इसके अलावा, Redmi बिना किसी एक्स्ट्रा कीमत के दो महीने का YouTube Premium, तीन महीने का Spotify Premium Standard और छह महीने का Google One एक्सेस भी प्रदान कर रहा है. Redmi Note 15 5G के फीचर्स

नए Redmi Note 15 5G में डुअल-सिम (नैनो + नैनो) का सेटअप दिया गया है, और यह फोन Android 15-बेस्ड HyperOS 2 पर चलता है. कंपनी ने इसके साथ चार साल के OS और छह साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलने का वादा किया है. कंपनी ने दावा किया है कि इस हैंडसेट को आने वाले समय में Android 16 पर आधारित HyperOS 3 का OTA अपडेट भी मिलेगा. डिस्प्ले की बात करें तो Redmi Note 15 5G में 6.77-इंच का 1,080 x 2,392 पिक्सल वाला AMOLED स्क्रीन लगाया गया है, जिसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट और 3,200 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है. इसमें ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन दिया गया है. इस फोन में Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 8GB LPDDR4X रैम और 256GB तक का UFS 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज दिया गया है. इसके साथ ही, यह MicroSD स्टोरेज एक्सपेंशन को भी सपोर्ट करता है. Redmi Note 15 5G का कैमरा सेटअप

कैमरा सेटअप की बात करें तो, Redmi Note 15 5G में डुअल रियर कैमरा सिस्टम इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 108-मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा शामिल है. वहीं सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 20-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लगाया गया है. रियर कैमरे 4K 30 fps तक की वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं, जबकि फ्रंट कैमरा 1080p 30fps तक की रिकॉर्डिंग करता है.