भारत में लॉन्च हुआ नया Redmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro 5G, जानें क्या है कीमत और फीचर्स
Redmi ने भारतीय बाजार में नया Redmi Note 15 5G स्मार्टफोन और नया टैबलेट Redmi Pad 2 Pro 5G लॉन्च किया है.
Published : January 6, 2026 at 2:36 PM IST
हैदराबाद: चीनी टेक दिग्गज Xiaomi की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Redmi ने भारतीय बाजार में अपनी Note सीरीज को बढ़ाते हुए अपना नया Redmi Note 15 5G को लॉन्च कर दिया है. इसके साथ ही कंपनी ने एक नया टैबलेट Redmi Pad 2 Pro 5G भी लॉन्च किया है. नए Redmi Note 15 5G को कंपनी के मौजूदा Note 14 5G के सक्सेसर के तौर पर उतारा है, जिसे दिसंबर 2024 में लॉन्च किया गया था.
नए Redmi Note 15 5G में क्वालकॉम का Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट इस्तेमाल किया गया है, और कंपनी ने दावा किया है कि यह पिछली जेनरेशन की तुलना में 30 प्रतिशत से ज़्यादा तेज़ मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस देगा. Redmi Note 15 5G में 108-मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया है और इसमें 5,520mAh की बैटरी दी गई है.
Redmi Note 15 5G की कीमत
भारतीय बाजार में नए Redmi Note 15 5G को कुल दो वेरिएंट में उतारा गया है. जहां इसके 8GB रैम और 128GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट को 19,999 रुपये की कीमत पर उतारा गया है. वहीं 8GB रैम और 256GB स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन वाले वेरिएंट की कीमत 21,999 रुपये रखी गई है. हालांकि, इस कीमत में 2,000 रुपये का बैंक डिस्काउंट शामिल है.
इच्छुक ग्राहक Axis, ICICI बैंक और SBI कार्ड ट्रांजैक्शन पर 3,000 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट का भी लाभ उठा सकते हैं. इसके अलावा, Redmi बिना किसी एक्स्ट्रा कीमत के दो महीने का YouTube Premium, तीन महीने का Spotify Premium Standard और छह महीने का Google One एक्सेस भी प्रदान कर रहा है.
Redmi Note 15 5G के फीचर्स
नए Redmi Note 15 5G में डुअल-सिम (नैनो + नैनो) का सेटअप दिया गया है, और यह फोन Android 15-बेस्ड HyperOS 2 पर चलता है. कंपनी ने इसके साथ चार साल के OS और छह साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलने का वादा किया है. कंपनी ने दावा किया है कि इस हैंडसेट को आने वाले समय में Android 16 पर आधारित HyperOS 3 का OTA अपडेट भी मिलेगा.
डिस्प्ले की बात करें तो Redmi Note 15 5G में 6.77-इंच का 1,080 x 2,392 पिक्सल वाला AMOLED स्क्रीन लगाया गया है, जिसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट और 3,200 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है. इसमें ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन दिया गया है.
इस फोन में Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 8GB LPDDR4X रैम और 256GB तक का UFS 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज दिया गया है. इसके साथ ही, यह MicroSD स्टोरेज एक्सपेंशन को भी सपोर्ट करता है.
Redmi Note 15 5G का कैमरा सेटअप
कैमरा सेटअप की बात करें तो, Redmi Note 15 5G में डुअल रियर कैमरा सिस्टम इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 108-मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा शामिल है. वहीं सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 20-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लगाया गया है. रियर कैमरे 4K 30 fps तक की वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं, जबकि फ्रंट कैमरा 1080p 30fps तक की रिकॉर्डिंग करता है.
Redmi Pad 2 Pro 5G भी हुआ लॉन्च
नए Redmi Note 15 5G के साथ ही कंपनी ने अपना नया टैबलेट Redmi Pad 2 Pro 5G भी लॉन्च किया है. इस टैबलेट को कंपनी ने नई दिल्ली में एक इवेंट में लॉन्च किया गया. नए Redmi Pad 2 Pro 5G को दो कलर ऑप्शन में पेश किया गया है, और इस महीने के आखिर में कंपनी की वेबसाइट के ज़रिए देश में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा. इसमें 12,000mAh की बैटरी लगाई गई है. कंपनी ने इस टैबलेट में 12.1-इंच का डिस्प्ले दिया है.
Redmi Pad 2 Pro 5G की कीमत
नए Redmi Pad 2 Pro 5G की कीमत की बात करें तो भारत में इसके 8GB रैम + 128GB स्टोरेज वाले सिर्फ़ Wi-Fi वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपये रखी गई है. वहीं, इसी कॉन्फ़िगरेशन वाले Wi-Fi + 5G कनेक्टिविटी वाले मॉडल की कीमत 25,999 रुपये है.
इसके अलावा आखिर में, नए टैबलेट के Wi-Fi + 5G मॉडल, जिसमें 8GB रैम और 256GB स्टोरेज है, उसकी कीमत 27,999 रुपये रखी गई है. कंपनी Axis Bank, SBI और ICICI Bank के क्रेडिट कार्ड पर 2,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दे रही है.
Redmi Pad 2 Pro 5G के स्पेसिफिकेशन
स्पेसिफिकेशन की बात करें तो नया Redmi Pad 2 Pro 5G HyperOS 2 पर चलता है, जो Android 15 पर आधारित है. कंपनी इसके साथ पांच साल के OS अपग्रेड और सात साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा कर रही है. इस टैबलेट में 12.1-इंच का 2.5K (2,560x1,600 पिक्सल) डिस्प्ले लगाया गया है.
इस डिस्प्ले में 120Hz तक का रिफ्रेश रेट, 249 ppi पिक्सल डेंसिटी, 360Hz तक का टच सैंपलिंग रेट, 600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, Dolby Vision, 16:10 आस्पेक्ट रेश्यो और 1.07 बिलियन कलर्स मिलते हैं. प्रोसेसर की बात करें तो नए Redmi Pad 2 Pro 5G में क्वालकॉम का ऑक्टा कोर 4nm Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट लगाया गया है.
इस प्रोसेसर के लिए कंपनी का दावा है कि यह 2.7GHz की पीक क्लॉक स्पीड देता है. SoC में एक प्राइम कोर, तीन परफॉर्मेंस कोर और चार एफिशिएंसी कोर हैं. टैबलेट में Adreno 810 GPU, 8GB LPDDR4x RAM और 256GB तक UFS 2.2 इंटरनल स्टोरेज भी है.
Redmi Pad 2 Pro 5G का कैमरा सेटअप
कैमरा सेटअप की बात करें तो, इसमें पीछे की तरफ f/2.2 अपर्चर वाला सिंगल 13-मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है, और इसमें सेल्फी के लिए 8-मेगापिक्सल (f/2.28) का फ्रंट-फेसिंग कैमरा भी मिलता है. Redmi Pad 2 Pro 5G 60fps पर 1080p रिज़ॉल्यूशन तक के वीडियो शूट कर सकता है.
Redmi Pad 2 Pro 5G की बैटरी और कनेक्टिविटी
नए Redmi Pad 2 Pro 5G में 12,000mAh की बैटरी लगाई गई है, जो 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 27W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है. कनेक्टिविटी के लिए यह 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 और ब्लूटूथ 5.4 को सपोर्ट करता है. सेंसर्स की बात करें तो इसमें एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, एम्बिएंट लाइट सेंसर, कलर टेम्परेचर सेंसर, ई-कंपास और हॉल सेंसर शामिल हैं. यह 7.5mm मोटा है और इसका वज़न लगभग 610g है.