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भारत में लॉन्च हुए Redmi Note 17 Pro 5G और Pro Max 5G, मिलेगी 10,000mAh तक की बैटरी

वहीं Redmi Note 17 Pro 5G की बात करें तो इसे भी दो RAM और स्टोरेज ऑप्शन में पेश किया गया है. इसमें पहले 8GB RAM + 128GB स्टोरेज की कीमत 36,999 रुपये है, जबकि दूसरे 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 39,999 रुपये है. इस फोन को क्लाउड ब्लू, पर्पल वाइब और स्टील्थ ब्लैक शेड में उतारा गया है.

Redmi Note 17 Pro सीरीज की कीमत और उपलब्धता नए Redmi Note 17 Pro Max 5G को दो RAM और स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन में उतारा गया है. पहले 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 49,999 रुपये है, जबकि दूसरे 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 55,999 रुपये है. यह स्मार्टफोन सीक्रेट सनराइज़, माचा ग्रीन और स्टील्थ ब्लैक कलर में उतारा गया है.

Redmi Note 17 Pro Max को स्टेल्थ ब्लैक, माचा ग्रीन और सीक्रेट सनराइज कलर में उतारा गया है. (फोटो - Redmi)

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Super Sunlight डिस्प्ले Redmi फ़ोन का एक नया फ़ीचर है, जो यूज़र के तेज़, सीधी धूप या बाहर की रोशनी में खड़े होने पर स्क्रीन की ब्राइटनेस अपने आप बढ़ा देता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि Note 17 Pro मॉडल अब बेस Note 17 5G में शामिल हो गए हैं, जिसे इस साल अगस्त में भारत में लॉन्च किया गया था.

धूल और पानी से बचाव के लिए इन स्मार्टफोन को IP66/IP68/IP69/IP69K की रेटिंग मिलती है. Redmi Note 17 Pro 5G में 9,00mAh की बैटरी लगाई गई है, जबकि Redmi Note 17 Pro Max 5G में 10,000mAh की बैटरी लगाई गई है, जो 67W और 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

दोनों डिवाइस में 1.5K Super Sunlight AMOLED डिस्प्ले, कॉर्निंग गोरिल्ला विक्टस 2 डिस्प्ले प्रोटेक्शन, Snapdragon 6s सीरीज़ चिपसेट, 256GB तक का स्टोरेज, डुअल रियर कैमरा सेटअप और Android 16 पर आधारित Xiaomi का नेटिव HyperOS 3 ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) दिया गया है.

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Xiaomi के सब-ब्रांड Redmi ने भारत में Redmi Note 17 Pro सीरीज़ लॉन्च करके अपनी Note सीरीज़ का विस्तार किया है. इसमें Redmi Note 17 Pro 5G और Redmi Note 17 Pro Max 5G स्मार्टफोन शामिल हैं.

दोनों मॉडल Redmi की ऑफिशियल वेबसाइट और Amazon से खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे. इन स्मार्टफोन की पहली सेल की बात करें तो, Pro 5G और Pro Max 5G मॉडल क्रमशः 17 सितंबर और 23 सितंबर को बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे.

लॉन्च ऑफर्स के हिस्से के तौर पर, चीनी फोन निर्माता कंपनी SBI, एक्सिस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड वाले कस्टमर्स को 5,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट दे रही है. इसके अलावा, इंटरेस्टेड कस्टमर्स HDB फाइनेंशियल सर्विसेज़ के साथ 5,000 रुपये तक का कैशबैक भी पा सकते हैं.

Redmi Note 17 Pro Max 5G के स्पेसिफिकेशन

नए Redmi Note 17 Pro Max 5G का साइज़ 163.44 x 78.27 x 8.57mm (सफ़ेद)/8.65mm (अन्य) है. इसका वज़न 229 ग्राम है. इस स्मार्टफोन में 6.83-इंच का 1.5K (2772 x 1280 रिज़ॉल्यूशन) Super Sunlight AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz तक है और इसकी ब्राइटनेस 3,500 nits तक है. इसकी स्क्रीन पर कॉर्निंग गोरिल्ला विक्टस 2 प्रोटेक्शन भी है.

इस स्मार्टफोन में 4nm ऑक्टा-कोर Snapdragon 6 Gen 5 प्रोसेसर और एड्रेनो GPU दिया गया है. इसके साथ 12GB तक LPDDR5X RAM और 256GB UFS 4.1 स्टोरेज मिलता है.

फीचर्स डीटेल्स डिस्प्ले 120Hz | 6.83-inch 1.5K Super Sunlight AMOLED प्रोसेसर Snapdragon 6 Gen 5 रियर कैमरा 50MP (मेन) + 8MP (अल्ट्रा-वाइड) फ्रंट कैमरा 32MP बैटरी 10,000mAh चार्जिंग कैपेसिटी 100W (वायर्ड) | 27W (वायर्ड रिवर्स) IP रेटिंग IP66/IP68/IP69/IP69K ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) Android 16 पर आधारित HyperOS 3

इस स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा लगाया गया है, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (OIS) के साथ 50MP का मेन सेंसर और 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है. इसमें 32MP का फ्रंट-फेसिंग कैमरा मिलता है. फ्रंट और रियर दोनों कैमरे 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं.

इस स्मार्टफोन में 10,000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी लगाई गई है, जिसमें 100W हाइपरचार्ज वायर्ड चार्जिंग और 27W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट है. इसमें धूल और पानी से बचाने के लिए IP66/IP68/IP69/IP69K रेटिंग दी गई है. यह फ़ोन Android 16 पर आधारित HyperOS 3 पर चलता है.

Redmi Note 17 Pro को स्टेल्थ ब्लैक, पर्पल वाइब और क्लाउड ब्लू कलर में उतारा गया है. (फोटो - Redmi)

Redmi Note 17 Pro 5G के स्पेसिफिकेशन

नए Redmi Note 17 Pro 5G की बात करें तो इसका डाइमेंशन 163.45 x 78.27 x 8.6mm है. इसका वज़न 226 ग्राम है. इस स्मार्टफोन में 6.8-इंच का 1.5K (2772 x 1280 रिज़ॉल्यूशन) Super Sunlight डिस्प्ले लगाया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz तक है और ब्राइटनेस 3,500 nits तक है. डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला विक्टस 2 का इस्तेमाल किया गया है.

इस स्मार्टफोन में 4nm ऑक्टा-कोर Snapdragon 6s Gen 4 प्रोसेसर और Adreno GPU दिया गया है. CPU के साथ 8GB LPDDR4X RAM और 256GB तक UFS 3.1 स्टोरेज (128GB मॉडल के लिए UFS 2.2 स्टोरेज) मिलता है.

फीचर्स डीटेल्स डिस्प्ले 120Hz | 6.83-inch 1.5K Super Sunlight AMOLED प्रोसेसर Snapdragon 6 Gen 4 रियर कैमरा 50MP (मेन) + 8MP (अल्ट्रा-वाइड) फ्रंट कैमरा 16MP बैटरी 9,000mAh चार्जिंग कैपेसिटी 67W (वायर्ड) | 22.5W (वायर्ड रिवर्स) IP रेटिंग IP66/IP68/IP69/IP69K ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) Android 16 पर आधारित HyperOS 3

Max वेरिएंट की तरह, Note 17 Pro में डुअल रियर कैमरा दिया गया है, जिसमें OIS के साथ 50MP का मेन सेंसर और 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा लगाया गया है. इसमें 16MP का फ्रंट-फेसिंग कैमरा इस्तेमाल किया गया है.

नए Note 17 Pro स्मार्टफोन में 9,000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी लगाई गई है, जिसमें 67W हाइपरचार्ज वायर्ड चार्जिंग और 22.5W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट मिलता है. इसमें धूल और पानी से प्रोटेक्शन के लिए IP66/IP68/IP69/IP69K रेटिंग मिलती है. यह स्मार्टफोन Android 16 पर आधारित HyperOS 3 पर चलता है.