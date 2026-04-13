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Redmi A7 Pro 5G भारत में लॉन्च, बजट रेंज में मिलेगी बड़ी बैटरी और सर्किल-टू-सर्च AI फीचर

हैदराबाद: Redmi A7 Pro 5G को आज भारत में लॉन्च कर दिया गया है. इस फोन को दो हफ्ते पहले ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया था और अब इसे भारत में भी लॉन्च कर दिया गया है. इस फोन में कंपनी ने बड़ी स्क्रीन, बड़ी बैटरी, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम समेत कई खास फीचर्स दिए गए हैं. इस फोन की कीमत भी बजट रेंज में आती है. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.

डिस्प्ले, कैमरा और बैटरी

इस फोन में 6.9 इंच की एचडी प्लस एलसीडी स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और यह 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. इस फोन में TUV Low Blue Light certification भी मिलती है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए 6nm octa-core Unisoc T8300 चिपसेट दिया गया है, जो 4GB LPDDR4x RAM और 128GB तक के UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है. हालांकि, आप इस फोन के स्टोरेज को माइक्रो एसडीकार्ड की मदद से 2TB तक बढ़ा सकते हैं. इस फोन में आपको जेमिनी और गूगल के सर्किल टू सर्च जैसे एआई फीचर्स भी मिल जाएंगे.

इस फोन के पिछले हिस्से पर 32MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर f/2.0 है. इसका दूसरा कैमरा एक अनस्पेसिफाइड सेकेंडरी सेंसर के साथ आता है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने 8MP का एक फ्रंट कैमरा दिया गया है. इस फोन में कनेक्टिविटी के लिए 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, GPS, USB OTG और USB Type-C समेत कई खास ऑप्शन्स दिए गए हैं.

इसके अलावा फोन में पसीने, पानी की छिंट और धूल से प्रोटेक्शन देने के लिए IP52 रेटिंग भी दी गई है. इस फोन की सबसे खास बातों में से एक इसकी बैटरी भी है. इसमें 6300mAh की बैटरी दी गई है, जो 15W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. कंपनी का कहना है कि इस फोन में 7W का रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है.