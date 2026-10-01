ETV Bharat / technology

Redmi 17C 5G भारत में लॉन्च, 6000mAh बैटरी के साथ मिलेगा 50MP कैमरा

रेडमी ने भारत में एक नया फोन लॉन्च किया है. इस फोन का पहला वेरिएंट 4GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है.

Redmi 17C 5G Launched in India with 6000mAh battery 50MP Camera price specs
इस फोन को कंपनी ने तीन कलर्स में लॉन्च किया है. (Image Credit: xiaomi)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 1, 2026 at 2:03 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: Redmi 17C 5G को आज यानी 1 अक्टूबर को भारत में लॉन्च कर दिया गया है. इससे पहले इस फोन को अगस्त 2026 में ग्लोबली लॉन्च किया गया था. भारत में इस फोन को 20,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए मीडियाटेक डाइमेंसिटी चिपसेट, 6000mAh बैटरी और 120Hz तक की रिफ्रेश रेट सपोर्ट करने वाली एक बड़ी स्क्रीन दी गई है. आइए हम आपको इस फोन की डिटेल्स बताते हैं.

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

Redmi 17C 5G में 6.9 इंच की एचडी प्लस एलसीडी स्क्रीन दी गई है, जो 720 x 1,600 पिक्सल रेजॉल्यूशन के साथ आता है. इस फोन में 120Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट, 810 nits तक की पीक ब्राइटनेस, 240Hz तक की टच सैंपलिंग रेट और 16.7 मिलियन कलर्स सपोर्ट मिलता है. यह फोन लो ब्लू लाइट के लिए TUV Rheinland सर्टिफिकेशन्स और फ्लिकर फ्री सपोर्ट के साथ आता है. इस फोन को हल्के पानी और धूल से बचने के लिए IP64 rating भी मिली है.

Redmi 17C 5G में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया है, जो 2.4GHz तक की पीक क्लॉक स्पीड के साथ आता है. इसके साथ ग्राफिक्स के लिए Mali-G57 MC2 GPU, 6GB तक LPDDR4x RAM और 128GB UFS 2.2 स्टोरेज दिया गया है. इस फोन के रैम को वर्चुअल रैम की मदद से 6GB तक बढ़ा भी सकते हैं. इसके स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है. इस फोन के साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है.

इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP का मेन कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर f/1.8 है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर f/2.0 है. यह HDR मोड, सॉफ्ट-लाइट रिंग, पोर्ट्रेट मोड, लाइम-लैप्स मोड और नाइट मोड के साथ आता है. बैक कैमरा से 30 FPS पर 1080p वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है.

कैटेगरी डिटेल्स
डिस्प्ले6.9 इंच HD+ LCD (720×1600), 120Hz रिफ्रेश रेट, 810 nits पीक ब्राइटनेस, 240Hz टच सैंपलिंग, 16.7M कलर्स, TUV Rheinland लो ब्लू लाइट + फ्लिकर-फ्री, IP64
प्रोसेसरMediaTek Dimensity 6300 (2.4 GHz तक), Mali-G57 MC2 GPU
रैम/स्टोरेज4GB/6GB LPDDR4x RAM (वर्चुअल रैम से +6GB तक), 128GB UFS 2.2 (माइक्रोSD से 1TB तक विस्तार)
कैमरारियर: 50MP (f/1.8), फ्रंट: 8MP (f/2.0)HDR, सॉफ्ट-लाइट रिंग, पोर्ट्रेट, टाइम-लैप्स, नाइट मोड1080p@30fps वीडियो
बैटरी/चार्जिंग6000mAh + 33W फास्ट चार्जिंग
अन्यसाइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट, 5G/4G, डुअल-बैंड Wi-Fi, Bluetooth 5.4, USB Type-C, GPS
कलर्सकॉफी ब्रू (वेगन लेदर), पर्पल डॉन, डार्क नाइट

Redmi 17C 5G में 6000mAh बैटरी दी गई है, जो 33W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इस फोन में 5G, 4G LTE, डुअल बैंड वाई-फाई, Bluetooth 5.4, एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, जीपीएस समेत कई कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं.

इस फोन को दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है. पहला वेरिएंट 4GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जबकि दूसरा वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है. इन दोनों वेरिएंट की कीमत क्रमश: 20,999 और 22,999 रुपये है. इस फोन को कॉफी ब्रू (वेगन लेदर बैक), पर्पल डॉन और डार्क नाइट समेत तीन कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है. इस फोन की सेल 7 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी.

किन फोन से होगी टक्कर?

इस फोन का 6GB वेरिएंट 22,999 रुपये का है और आजकल इस कीमत पर सेम रैम और स्टोरेज के कई फोन बिक रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में मेमोरी क्राइसिस चल रही है. Redmi 17C में फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है, जबकि इसी प्राइस रेंज में मिलने वाली Lava Virat Curve 5G में फुल एचडी प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलती है. लावा का यह फोन सेम प्राइस सेगमेंट में Dimensity 7100 और 13MP सेल्फी कैमरा के साथ आता है. इसका मतलब है कि लावा का यह फोन डिस्प्ले, प्रोसेसर और सेल्फी कैमरा तीनों मामलों में Redmi 17C से बेहतर है, जबकि बैटरी और चार्जिंग क्षमता सेम है.

Redmi 17C 5Gकीमत
4GB + 128GB₹20,999
6GB + 128GB₹22,999

इसके अलावा इस प्राइस रेंज में Infinix Hot 70 Pro से भी रेडमी के इस नए फोन को टक्कर मिल सकती है. इनफिनिक्स के इस फोन में भी फुल एचडी प्लस एलसीडी डिस्प्ले ही मिलती है, लेकिन उसका रिफ्रेश रेट 144Hz तक सपोर्ट करता है. इसमें भी लावा फोन की तरह Dimensity 7100 चिपसेट दी गई है. बैटरी 6000mAh ही है, लेकिन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट 45W का है. ऐसे में ये दोनों फोन भी Redmi 17C को टक्कर दे सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर के मामले में रेडमी फोन आपको HyperOS 3 का एक्सपीरियंस देगा, जो कुछ लोगों को लावा और इनफिनिक्स के सॉफ्टवेयर्स से बेहतर लग सकते हैं.

TAGGED:

REDMI 17C 5G
REDMI 17C 5G PRICE IN INDIA
REDMI 17C 5G SPECIFICATIONS
BEST SMARTPHONE UNDER 20000
REDMI 17C 5G PRICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.