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Redmi 17 5G भारत में लॉन्च, 7900mAh बैटरी समेत मिलेंगे ये फीचर्स

Redmi 17 5G को कंपनी ने तीन कलर्स में लॉन्च किया है. ( Image Credit: Xiaomi )