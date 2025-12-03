Redmi 15C भारत में लॉन्च, 50MP AI कैमरा के साथ मिलेगी 6000mAh बैटरी
शाओमी ने भारत में एक नया फोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Redmi 15C है. आइए हम इस फोन के बारे में जानते हैं.
Published : December 3, 2025 at 12:58 PM IST
हैदराबाद: शाओमी ने भारत में एक नया फोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Redmi 15C है. इस फोन में 6.9 इंच की एचडी प्लस स्क्रीन दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है. इसके अलावा इस फोन में 50MP AI डुअर कैमरा सेटअप दिया गया है. इस फोन में Android 15 पर बेस्ड Xiaomi HyperOS 2 का सपोर्ट, 6000mAh बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग समेत कई खास फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स मिलते हैं. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.
इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स
इस फोन में 6.9 इंच की एचडी प्लस डिस्प्ले दी गई है, जिसका ऑस्पेक्ट रेशियो 20:9 और रिफ्रेश रेट 120Hz है. इस फोन में ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 6300 6nm चिपसेट दिया गया है, जिसके साथ ग्राफिक्स के लिए Arm Mali-G57 MC2 GPU मिलता है.
इस फोन में 8GB तक LPDDR4X RAM और 128GB UFS2.2 इंटरनल स्टोरेज मिलता है. इस फोन के स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है. फोन में सॉफ्टवेयर के लिए Android 15 पर बेस्ड HyperOS 2 ओएस सपोर्ट दिया गया है. इस फोन में डुअल नैनो सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट्स मिलते हैं.
Bold. Powerful. Unstoppable.— Redmi India (@RedmiIndia) December 3, 2025
The #REDMI15C 5G is pure #2026KaBigBoss energy!
✅ 6000mAh Battery + 33W Fast Charging
✅ 50MP AI Dual Camera
✅ 120Hz Smooth Display
✅ Royale Design
Sale starts 11th Dec, 12 Noon, starting at ₹12,499!
Know More: https://t.co/97CmQRpFhC pic.twitter.com/j9X9ZwMC7F
इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर f/1.8 है. इसके साथ फोन में एक सेकेंडरी कैमरा भी दिया गया है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने 8MP का एक फ्रंट कैमरा दिया है, जिसका अपर्चर f/2.0 है.
इस फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जो 3.5mm audio jack और FM Radio के साथ आता है. इस फोन को IP64 रेटिंग भी मिली है, जो धूल और पानी से फोन को बचाने में मदद करता है. इस फोन में 6000mAh की बैटरी और 33W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है, जो रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट के साथ भी आता है.
कीमत, कलर्स और बिक्री
- इस फोन का पहला वेरिएंट 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 12,499 रुपये है.
- इस फोन का दूसरा वेरिएंट 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 13,999 रुपये है.
- इस फोन का तीसरा वेरिएंट 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 15,499 रुपये है.
- इस फोन को कंपनी ने तीन कलर्स - डस्क पर्पल, मूनलाइट ब्लू और मिडनाइट ब्लैक में लॉन्च किया है.
- इस फोन की बिक्री 11 दिसंबर से शुरू होगी.
- इस फोन को यूज़र्स अमेज़न, शाओमी की वेबसाइट और शाओमी के रिटेल स्टोर्स से खरीद सकते हैं.