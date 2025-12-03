ETV Bharat / technology

Redmi 15C भारत में लॉन्च, 50MP AI कैमरा के साथ मिलेगी 6000mAh बैटरी

हैदराबाद: शाओमी ने भारत में एक नया फोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Redmi 15C है. इस फोन में 6.9 इंच की एचडी प्लस स्क्रीन दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है. इसके अलावा इस फोन में 50MP AI डुअर कैमरा सेटअप दिया गया है. इस फोन में Android 15 पर बेस्ड Xiaomi HyperOS 2 का सपोर्ट, 6000mAh बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग समेत कई खास फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स मिलते हैं. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.

इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स

इस फोन में 6.9 इंच की एचडी प्लस डिस्प्ले दी गई है, जिसका ऑस्पेक्ट रेशियो 20:9 और रिफ्रेश रेट 120Hz है. इस फोन में ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 6300 6nm चिपसेट दिया गया है, जिसके साथ ग्राफिक्स के लिए Arm Mali-G57 MC2 GPU मिलता है.

इस फोन में 8GB तक LPDDR4X RAM और 128GB UFS2.2 इंटरनल स्टोरेज मिलता है. इस फोन के स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है. फोन में सॉफ्टवेयर के लिए Android 15 पर बेस्ड HyperOS 2 ओएस सपोर्ट दिया गया है. इस फोन में डुअल नैनो सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट्स मिलते हैं.