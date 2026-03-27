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Redmi 15A: बजट रेंज में लॉन्च हुआ नया 5G फोन, 6300mAh बैटरी के साथ मिलेगा 32MP कैमरा

इस फोन में 6.9 इंच की बड़ी एचडी प्लस डिस्प्ले दी गई है, जो 60Hz, 90Hz और 120Hz रिफ्रेश रेट के बीच में स्विच कर सकती है. इसका टच सैंपलिंग रेट 240Hz तक और पीक ब्राइटनेस 800 निट्स की है. यह फोन Android 16 पर बेस्ड Hyper OS 3 पर चलता है. कंपनी ने वादा किया है कि अगले चार साल तक एंड्रॉयड अपडेट्स मिलते रहेंगे और 6 साल तक सिक्योरिटी पैच मिलेंगे. इसमें गूगल जेमिनी, सर्किल-टू-सर्च जैसे एआई फीचर्स भी मिलेंगे.

हैदराबाद: शाओमी की सब-ब्रांड कंपनी रेडमी ने भारत में अपना लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिस का नाम Redmi 15A है. यह फोन कंपनी के ए सीरीज का नया मेंबर है. अगर आप कम कीमत में एक अच्छा 5G फोन ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इस फोन को कंपनी ने ऐस ब्लैक, अवसम ब्लू और अमेज पर्पल कलर में लॉन्च किया है. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.

इस फोन का प्रोसेसर 6nm पर बना ऑक्टा-कोर T8300 5G चिपसेट से तैयार किया गया है. इसमें ग्राफिक्स के लिए Mali-G57 GPU भी दी गई है. इसमें अधिकतम 6GB LPDDR4X RAM मिलती है जिसे वर्चुअल RAM से और बढ़ाया जा सकता है. स्टोरेज 128GB UFS 2.2 है और माइक्रोएसडी कार्ड से इसे 2TB तक एक्सपैंड किया जा सकता है.

इस फोन का कैमरा सेटअप भी ठीक-ठाक है. इसके पिछले हिस्से पर डुअल कैमरा सेंसर दिया गया है, जिसका मेन सेंसर 32MP के साथ आता है. फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने 32MP का एक फ्रंट कैमरा सेंसर दिया है. इस फोन में 6300mAh बैटरी दी गई है, जो 15W वायर्ड और 7.5W की रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. कंपनी ने दावा किया है कि इस फोन को एक बार फुल चार्ज करने पर दो दिन तक आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है.

कीमत

इस फोन का पहला वेरिएंट 4GB RAM और 64GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 12,999 रुपये है. इस फोन का दूसरा वेरिएंट 4GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आएगा, जिसकी कीमत 14,999 रुपये है. इस फोन का तीसरा वेरिएंट 6GB RAM और 128GB के साथ आता है, जिसकी कीमत 16,499 रुपये है. फोन की बिक्री 3 अप्रैल से फ्लिपकार्ट और शाओमी की आधिकारिक वेबसाइट के साथ रिटेल स्टोर्स पर भी होगी.