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Reddit पर अब लॉगिन के बिना नहीं दिखेगा कंटेंट, AI की वजह से घटा सर्च ट्रैफिक

अक्टूबर में हर हफ्ते दस लाख से ज्यादा सर्च रेफरल कम हुए इसलिए कंपनी लॉगिन अनिवार्य करने जा रही है. ( Image Credit: Reddit )

हैदराबाद: अगर आप रेडिट Reddit का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए भविष्य में रेडिट का इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कंपनी अब सभी यूज़र्स के लिए रेडिट पर बिना अकाउंट के कुछ भी सर्च करना बंद करने जा रही है. कंपनी के सीईओ Steve Huffman ने एक अपडेट शेयर करते हुए बताया कि वो अपने इस प्लेटफॉर्म को मुख्य रूप से लॉग्ड-इन एक्सपीरियंस वाला प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं. आपको याद होगा कि पहले कोई भी रेडिट पर बिना अकाउंट बनाए और बिना लॉगिन किए भी पोस्ट और कम्युनिटी देख सकता था, लेकिन अब यूज़र्स ऐसा नहीं कर पाएंगे.

रेडिट ने ऐसा फैसला 2026 की तीसरी तिमाही में आई रिपोर्ट्स के बाद लिया है. दरअसल, रेडिट को सर्च से मिलने वाला ट्रैफिक काफी कम हो गया है. अक्टूबर में हर हफ्ते औसतन दस लाख से ज्यादा रेफरल घट गए. स्टीव का कहना है कि Google का AI Mode ट्रैफिक नहीं भेजता. पहले सर्च से लोग Reddit पर आते थे, लेकिन अब एआई खुद जवाब देता है, इसलिए लोग रेडिट के लिंक्स पर कम क्लिक करने लगे हैं.

ऐसे में सवाल उठता है कि यूज़र्स से लॉगिन करवाने से रेडिट को क्या फायदा होगा. असल में लॉगिन वाले यूज़र्स से कंपनी को बेहतर विज्ञापन टारगेटिंग मिलती है. एंगेजमेंट भी ज्यादा होता है और साथ ही रेडिट का डेटा एआई कंपनियों द्वारा स्क्रैप होने से भी बचता है. दुनिया भर में आ रहे नियमों का पालन करना भी आसान हो जाता है. इस कारण कंपनी के सीईओ ने कहा है कि ये बदलाव उनके बिजनेस के लिए काफी अच्छा है.

रेडिट में यूज़र्स से लॉगिन करवाने वाले बदलाव की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका से होगी और उसके बाद कुछ चुनिंदा देशों में भी इसका टेस्ट किया जाएगा. कंपनी देखेगी कि यूज़र्स इस नए बदलाव पर कैसा रिएक्शन देते हैं और उनके द्वारा रेडिट यूज़ करने के पैटर्न में कैसा बदलाव आता है. शेयर किए गए लिंक या सर्च से आने वालों के लिए कुछ समय तक सीमित एक्सेस रह सकता है. उसके बाद हार्ड प्रॉम्प्ट आएगा, जिसमें लॉगिन करना पड़ेगा.

कंपनी के सीईओ Steve Huffman ने शेयर किया अपडेट (Reddit)

कंपनी फीड को भी बेहतर बनाने पर काम कर रही है ताकि वो पहले की तुलना में ज्यादा व्यवस्थित लगे. इसके अलावा इंकोगनिटो या प्राइवेट ब्राउंज़िंग मोड को भी रिलीज़ किया जा सकता है, जिसकी मांग बहुत सारे यूज़र्स पिछले काफी वक्त से करते आ रहे हैं. इनके अलावा रेडिट गूगल के साथ मिलकर डेटा लाइसेंसिंग डील पर भी बातचीत कर रही है. स्टीव का फोकस लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर है. ये नए बदलाव पुराने यूज़र्स को थोड़ा अटपटे या झंझट वाले लग सकते हैं, लेकिन कंपनी का मानना है कि इससे रेडिट यूज़र्स के लिए ज्यादा सुरक्षित और उपयोगी बनेगा.