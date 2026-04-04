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Realme, Xiaomi, OnePlus समेत कई कंपनियों ने बढ़ाई फोन की कीमत, देखें पूरी लिस्ट

ग्लोबल मेमोरी संकट के कारण रैम और स्टोरेज की कीमतें बढ़ने से रियलमी-शाओमी और वनप्लस जैसी कंपनियों ने अपने कई फोन महंगे कर दिए हैं.

Many models in the budget and mid-range segment have now become expensive up to six thousand rupees, so buyers should make a quick decision.
बजट और मिड रेंज सेगमेंट के कई मॉडल अब छह हजार रुपये तक महंगे हो गए हैं इसलिए खरीदारों को जल्द फैसला लेना चाहिए. (Image Credit: Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : April 4, 2026 at 5:00 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: भारत में स्मार्टफोन खरीदने वाले लाखों यूज़र्स के लिए बुरी ख़बर है. स्मार्टफोन कंपनियों ने कई स्मार्टफोन मॉडल्स की कीमत बढ़ा दी है. इसका कारण ग्लोबल मेमोरी संकट है. इस वक्त पूरी दुनिया मेमोरी स्टोरेज की कमी से परेशान है, जिसका असर स्मार्टफोन की कीमतों पर पड़ रहा है. रियलमी, शाओमी और वनप्लस जैसी कंपनियों ने अपने कई स्मार्टफोन मॉडल्स की कीमत बढ़ा दी है.

रैम और स्टोरेज कंपोनेट्स की कीमतों में तेजी से उछाल आने के कारण ही ऐसा किया गया है. अब बजट सेगमेंट के फोन भी पहले से काफी महंगे हो गए हैं, जिससे आम खरीदारों पर असर पड़ रहा है. रियलमी कंपनी ने अपने कई मॉडल्स में कीमत बढ़ाई है. खासतौर पर Realme 15 Series और कुछ बजट फोन्स महंगे हो गए हैं. कंपनियों ने इन नए दाम को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है.

Realme के Realme P4 Lite 5G के 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट का लॉन्च प्राइस 12,999 रुपये था, लेकिन अब इस फोन को 13,499 रुपये में बेचा जा रहा है. ऐसे ही कई फोन्स की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. आइए हम आपको कुछ कंपनियों के कुछ मॉडल्स की लॉन्च कीमत और मौजूदा कीमत को टेबल के माध्यम से दिखाते हैं. हमने हर फोन की लॉन्च प्राइस और मौजूदा प्राइस को उनकी आधिकारिक वेबसाइट से चेक किया है.

रियलमी स्मार्टफोन्स की कीमत

महंगे हुए फोन मॉडल्सवेरिएंटलॉन्च प्राइसबढ़ी हुई नई कीमत
Realme P4 Lite 5G4GB रैम + 64GB स्टोरेज₹12,999₹13,499
Realme C83 5G4GB रैम + 64GB स्टोरेज₹13,999₹14,499
Realme C71 4G4GB रैम + 64GB स्टोरेज₹7,699₹10,999
Realme 15x 5G6GB रैम + 128GB स्टोरेज₹16,999₹22,999
Realme 15T 5G8GB रैम + 128GB स्टोरेज₹20,999₹26,999
Realme 15 5G8GB रैम + 128GB स्टोरेज₹25,999₹29,999
Realme 16 Pro 5G8GB रैम + 128GB स्टोरेज₹31,999₹35,999

वनप्लस स्मार्टफोन की कीमत

महंगे हुए फोन मॉडल्सवेरिएंटलॉन्च प्राइसबढ़ी हुई नई कीमत
OnePlus 15R12GB रैम + 256GB स्टोरेज₹47,999₹50,499
OnePlus 15R12GB रैम + 512GB स्टोरेज₹52,999₹55,499

शाओमी स्मार्टफोन की कीमत

महंगे हुए फोन मॉडल्सवेरिएंटलॉन्च प्राइसबढ़ी हुई नई कीमत
Redmi 15C 5G4GB रैम + 128GB स्टोरेज₹12,499₹15,499
Redmi 15 5G6GB रैम + 128GB स्टोरेज₹14,999₹18,499
Redmi Note 15 5G8GB रैम + 128GB स्टोरेज₹22,999₹24,999

इन फोन मॉडल्स के अलावा इन्हीं कंपनियों के और भी कई स्मार्टफोन्स की कीमत बढ़ाई गई है. इसके अलावा अन्य ब्रांड्स ने भी अपने स्मार्टफोन्स की कीमतों में इजाफा किया है. इसका मतलब है कि अगर आप अब स्मार्टफोन खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको पहले की तुलना में ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे. हालांकि, सेल की टाइम फोन्स पर कंपनियों कुछ बैंक डिस्काउंट या अन्य ऑफर्स दे सकती है, जिससे लोगों की पॉकेट पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको सेल का इंतजार करना पड़ेगा.

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