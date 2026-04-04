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Realme, Xiaomi, OnePlus समेत कई कंपनियों ने बढ़ाई फोन की कीमत, देखें पूरी लिस्ट

बजट और मिड रेंज सेगमेंट के कई मॉडल अब छह हजार रुपये तक महंगे हो गए हैं इसलिए खरीदारों को जल्द फैसला लेना चाहिए. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: भारत में स्मार्टफोन खरीदने वाले लाखों यूज़र्स के लिए बुरी ख़बर है. स्मार्टफोन कंपनियों ने कई स्मार्टफोन मॉडल्स की कीमत बढ़ा दी है. इसका कारण ग्लोबल मेमोरी संकट है. इस वक्त पूरी दुनिया मेमोरी स्टोरेज की कमी से परेशान है, जिसका असर स्मार्टफोन की कीमतों पर पड़ रहा है. रियलमी, शाओमी और वनप्लस जैसी कंपनियों ने अपने कई स्मार्टफोन मॉडल्स की कीमत बढ़ा दी है.

रैम और स्टोरेज कंपोनेट्स की कीमतों में तेजी से उछाल आने के कारण ही ऐसा किया गया है. अब बजट सेगमेंट के फोन भी पहले से काफी महंगे हो गए हैं, जिससे आम खरीदारों पर असर पड़ रहा है. रियलमी कंपनी ने अपने कई मॉडल्स में कीमत बढ़ाई है. खासतौर पर Realme 15 Series और कुछ बजट फोन्स महंगे हो गए हैं. कंपनियों ने इन नए दाम को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है.

Realme के Realme P4 Lite 5G के 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट का लॉन्च प्राइस 12,999 रुपये था, लेकिन अब इस फोन को 13,499 रुपये में बेचा जा रहा है. ऐसे ही कई फोन्स की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. आइए हम आपको कुछ कंपनियों के कुछ मॉडल्स की लॉन्च कीमत और मौजूदा कीमत को टेबल के माध्यम से दिखाते हैं. हमने हर फोन की लॉन्च प्राइस और मौजूदा प्राइस को उनकी आधिकारिक वेबसाइट से चेक किया है.

रियलमी स्मार्टफोन्स की कीमत