Realme Watch 5 लॉन्च, मिलेगा बड़ा AMOLED डिस्प्ले और GPS सपोर्ट

Realme Watch 5 बड़ा AMOLED डिस्प्ले, इंडिपेंडेंट GPS और लंबी बैटरी के साथ भारत में सस्ती कीमत में लॉन्च की गई है.

The Realme Watch 5 offers a large AMOLED display, dual GPS, and a 16-day battery life, making it a strong value for its price.
Realme Watch 5 में बड़ा AMOLED डिस्प्ले, इंडिपेंडेंट GPS और सोलह दिन का बैटरी बैकअप मिलता है, जो इसे अपनी कीमत में दमदार बनाता है. (फोटो क्रेडिट: Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 4, 2025 at 4:32 PM IST

Updated : December 4, 2025 at 4:46 PM IST

हैदराबाद: अगर आप कम कीमत में एक नया स्मार्टवॉच खरीदने का मन बना रहे हैं तो रियलमी ने आपके लिए एक नया ऑप्शन पेश कर दिया है, जिसका नाम Realme Watch 5 है. इस वॉच को कंपनी ने आज अपने एक फोन Realme P4x 5G के साथ लॉन्च किया है. रियलमी ने अपनी नई स्मार्टवॉच को डिज़ाइन से लेकर हेल्थ फीचर्स तक, हरेक टर्म्स में अपग्रेड किया है. आइए हम आपको इस नए रियलमी स्मार्टवॉच के बारे में बताते हैं.

कंपनी ने इस वॉच को अपने नए AIoT प्रोडक्ट लाइनअप के हिस्से के तौर पर पेश किया है. इसकी खास बात है कि इस वॉच को Optiemus Electronics के साथ पार्टनरशिप के जरिए भारत ही मैन्यूफैक्चर किया जा रहा है. रियलमी ने आने वाले वक्त में अपने ज्यादातर AIoT प्रोडक्ट्स की लोकल प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारी कर रही है.

The display has a resolution of 390x450, a refresh rate of 60Hz, and a brightness of up to 600 nits.
डिस्प्ले का रेजॉल्यूशन 390x450, रिफ्रेश रेट 60Hz और ब्राइटनेस 600 निट्स तक की है. (फोटो क्रेडिट: Realme)

Realme Watch 5 की कीमत और उपलब्धता

Realme Watch 5 भारत में ₹4,499 की कीमत पर लॉन्च हुई है, लेकिन लॉन्च ऑफर के तहत यूजर्स इसे 3,999 रुपये में ही खरीद सकते हैं. इस वॉच की पहली सेल 10 दिसंबर की दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. इस वॉच को चार कलर ऑप्शन्स लॉन्च किया गया है, जो इस प्रकार हैं:

  • टाइटेनियम ब्लैक
  • टाइटेनियम सिल्वर
  • मिंट ब्लू
  • वाइब्रेंट ऑरेंज

डिज़ाइन और डिस्प्ले

Realme Watch 5 में 1.97 इंच की AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो शार्पनेस और ब्राइटनेस दोनों के मामले में शानदार है. डिस्प्ले का रेजॉल्यूशन 390x450, रिफ्रेश रेट 60Hz और ब्राइटनेस 600 निट्स तक की है. इसकी अल्यूमिनियम एलॉय क्राउन और मेटल यूनिबॉडी इसे प्रीमियम फील देती है. इसका नया 3D वेव स्ट्रैप और हनीकॉम्ब स्पीकर होल्स डिजाइन को और मॉडर्न बनाते हैं.

Its new 3D wave strap and honeycomb speaker holes make the design more modern.
इसका नया 3D वेव स्ट्रैप और हनीकॉम्ब स्पीकर होल्स डिजाइन को और मॉडर्न बनाते हैं. (फोटो क्रेडिट: Realme)
फीचरडिटेल
डिस्प्ले1.97 इंच AMOLED
रेजोल्यूशन390 × 450
ब्राइटनेस 600 निट्स
GPSइंडिपेंडेंट, 5 GNSS
स्पोर्ट्स मोड108
हेल्थ फीचर्सहार्ट रेट, स्पो टू, स्लीप, स्ट्रेस, मेंस्ट्रुअल ट्रैकिंग
कनेक्टिविटीब्लूटूथ कॉलिंग, एन एफ सी
बैटरी16 से 20 दिन
IP रेटिंगIP68

फिटनेस फीचर्स और हेल्थ मॉनिटरिंग

यह वॉच फिटनेस लवर्स के लिए काफी एडवांस फीचर्स लेकर आई है. इसमें इंडिपेंडेंट GPS दिया गया है, जो पांच GNSS सिस्टम्स को सपोर्ट करता है. इसमें कुल 108 स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं, जिनमें गाइडेड वर्कआउट्स और स्ट्रेचिंग टूल्स आदि शामिल हैं. इसमें रियलमी लिंक ऐप सपोर्ट भी मिलता है. इसके अलावा इस स्मार्टवॉच में यूज़र्स हेल्थ फीचर्स का एक पूरी पैकेज मिलता है:

  • हार्ट रेट मॉनिटर
  • स्पो टू मैजरमेंट
  • स्लीप ट्रैकिंग
  • स्ट्रेस लेवल मॉनिटरिंग
  • मेंस्ट्रुअल साइकिल मैनेजमेंट
  • ब्रिदिंग एक्सरसाइज मोड्स

कनेक्टिविटी और बाकी फीचर्स

  • इसमें वॉच ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट करती है.
  • इसमें NFC, म्यूजिक कंट्रोल, कंपास और पर्सनल कोच जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.
  • इस वॉच में 300 से ज्यादा वॉच फेसेस मिलते हैं, जिन्हें यूजर अपनी पसंद के हिसाब से सेट कर सकता है.

बैटरी और ड्यूरेबिलिटी

कंपनी के मुताबिक, Realme Watch 5 नॉर्मल यूज में 16 दिन तक चल सकती है. लाइट मोड में बैटरी बीस दिन तक जाती है. यह IP68 रेटिंग्स के साथ आती है. इसका मतलब यह वॉच धूल और पानी से सुरक्षित रहता है.

REALME WATCH 5 PRICE
REALME WATCH 5 FEATURES
REALME WATCH 5 BATTERY LIFE
REALME WATCH 5 SPECIFICATIONS
REALME WATCH 5 INDIA LAUNCH

संपादक की पसंद

