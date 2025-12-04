Realme Watch 5 लॉन्च, मिलेगा बड़ा AMOLED डिस्प्ले और GPS सपोर्ट
Realme Watch 5 बड़ा AMOLED डिस्प्ले, इंडिपेंडेंट GPS और लंबी बैटरी के साथ भारत में सस्ती कीमत में लॉन्च की गई है.
Published : December 4, 2025 at 4:32 PM IST|
Updated : December 4, 2025 at 4:46 PM IST
हैदराबाद: अगर आप कम कीमत में एक नया स्मार्टवॉच खरीदने का मन बना रहे हैं तो रियलमी ने आपके लिए एक नया ऑप्शन पेश कर दिया है, जिसका नाम Realme Watch 5 है. इस वॉच को कंपनी ने आज अपने एक फोन Realme P4x 5G के साथ लॉन्च किया है. रियलमी ने अपनी नई स्मार्टवॉच को डिज़ाइन से लेकर हेल्थ फीचर्स तक, हरेक टर्म्स में अपग्रेड किया है. आइए हम आपको इस नए रियलमी स्मार्टवॉच के बारे में बताते हैं.
कंपनी ने इस वॉच को अपने नए AIoT प्रोडक्ट लाइनअप के हिस्से के तौर पर पेश किया है. इसकी खास बात है कि इस वॉच को Optiemus Electronics के साथ पार्टनरशिप के जरिए भारत ही मैन्यूफैक्चर किया जा रहा है. रियलमी ने आने वाले वक्त में अपने ज्यादातर AIoT प्रोडक्ट्स की लोकल प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारी कर रही है.
Realme Watch 5 की कीमत और उपलब्धता
Realme Watch 5 भारत में ₹4,499 की कीमत पर लॉन्च हुई है, लेकिन लॉन्च ऑफर के तहत यूजर्स इसे 3,999 रुपये में ही खरीद सकते हैं. इस वॉच की पहली सेल 10 दिसंबर की दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. इस वॉच को चार कलर ऑप्शन्स लॉन्च किया गया है, जो इस प्रकार हैं:
- टाइटेनियम ब्लैक
- टाइटेनियम सिल्वर
- मिंट ब्लू
- वाइब्रेंट ऑरेंज
डिज़ाइन और डिस्प्ले
Realme Watch 5 में 1.97 इंच की AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो शार्पनेस और ब्राइटनेस दोनों के मामले में शानदार है. डिस्प्ले का रेजॉल्यूशन 390x450, रिफ्रेश रेट 60Hz और ब्राइटनेस 600 निट्स तक की है. इसकी अल्यूमिनियम एलॉय क्राउन और मेटल यूनिबॉडी इसे प्रीमियम फील देती है. इसका नया 3D वेव स्ट्रैप और हनीकॉम्ब स्पीकर होल्स डिजाइन को और मॉडर्न बनाते हैं.
|फीचर
|डिटेल
|डिस्प्ले
|1.97 इंच AMOLED
|रेजोल्यूशन
|390 × 450
|ब्राइटनेस
|600 निट्स
|GPS
|इंडिपेंडेंट, 5 GNSS
|स्पोर्ट्स मोड
|108
|हेल्थ फीचर्स
|हार्ट रेट, स्पो टू, स्लीप, स्ट्रेस, मेंस्ट्रुअल ट्रैकिंग
|कनेक्टिविटी
|ब्लूटूथ कॉलिंग, एन एफ सी
|बैटरी
|16 से 20 दिन
|IP रेटिंग
|IP68
फिटनेस फीचर्स और हेल्थ मॉनिटरिंग
यह वॉच फिटनेस लवर्स के लिए काफी एडवांस फीचर्स लेकर आई है. इसमें इंडिपेंडेंट GPS दिया गया है, जो पांच GNSS सिस्टम्स को सपोर्ट करता है. इसमें कुल 108 स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं, जिनमें गाइडेड वर्कआउट्स और स्ट्रेचिंग टूल्स आदि शामिल हैं. इसमें रियलमी लिंक ऐप सपोर्ट भी मिलता है. इसके अलावा इस स्मार्टवॉच में यूज़र्स हेल्थ फीचर्स का एक पूरी पैकेज मिलता है:
- हार्ट रेट मॉनिटर
- स्पो टू मैजरमेंट
- स्लीप ट्रैकिंग
- स्ट्रेस लेवल मॉनिटरिंग
- मेंस्ट्रुअल साइकिल मैनेजमेंट
- ब्रिदिंग एक्सरसाइज मोड्स
कनेक्टिविटी और बाकी फीचर्स
- इसमें वॉच ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट करती है.
- इसमें NFC, म्यूजिक कंट्रोल, कंपास और पर्सनल कोच जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.
- इस वॉच में 300 से ज्यादा वॉच फेसेस मिलते हैं, जिन्हें यूजर अपनी पसंद के हिसाब से सेट कर सकता है.
बैटरी और ड्यूरेबिलिटी
कंपनी के मुताबिक, Realme Watch 5 नॉर्मल यूज में 16 दिन तक चल सकती है. लाइट मोड में बैटरी बीस दिन तक जाती है. यह IP68 रेटिंग्स के साथ आती है. इसका मतलब यह वॉच धूल और पानी से सुरक्षित रहता है.