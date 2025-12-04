ETV Bharat / technology

Realme Watch 5 लॉन्च, मिलेगा बड़ा AMOLED डिस्प्ले और GPS सपोर्ट

Realme Watch 5 में बड़ा AMOLED डिस्प्ले, इंडिपेंडेंट GPS और सोलह दिन का बैटरी बैकअप मिलता है, जो इसे अपनी कीमत में दमदार बनाता है. ( फोटो क्रेडिट: Realme )

हैदराबाद: अगर आप कम कीमत में एक नया स्मार्टवॉच खरीदने का मन बना रहे हैं तो रियलमी ने आपके लिए एक नया ऑप्शन पेश कर दिया है, जिसका नाम Realme Watch 5 है. इस वॉच को कंपनी ने आज अपने एक फोन Realme P4x 5G के साथ लॉन्च किया है. रियलमी ने अपनी नई स्मार्टवॉच को डिज़ाइन से लेकर हेल्थ फीचर्स तक, हरेक टर्म्स में अपग्रेड किया है. आइए हम आपको इस नए रियलमी स्मार्टवॉच के बारे में बताते हैं. कंपनी ने इस वॉच को अपने नए AIoT प्रोडक्ट लाइनअप के हिस्से के तौर पर पेश किया है. इसकी खास बात है कि इस वॉच को Optiemus Electronics के साथ पार्टनरशिप के जरिए भारत ही मैन्यूफैक्चर किया जा रहा है. रियलमी ने आने वाले वक्त में अपने ज्यादातर AIoT प्रोडक्ट्स की लोकल प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारी कर रही है. डिस्प्ले का रेजॉल्यूशन 390x450, रिफ्रेश रेट 60Hz और ब्राइटनेस 600 निट्स तक की है. (फोटो क्रेडिट: Realme) Realme Watch 5 की कीमत और उपलब्धता Realme Watch 5 भारत में ₹4,499 की कीमत पर लॉन्च हुई है, लेकिन लॉन्च ऑफर के तहत यूजर्स इसे 3,999 रुपये में ही खरीद सकते हैं. इस वॉच की पहली सेल 10 दिसंबर की दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. इस वॉच को चार कलर ऑप्शन्स लॉन्च किया गया है, जो इस प्रकार हैं: टाइटेनियम ब्लैक

टाइटेनियम सिल्वर

मिंट ब्लू

वाइब्रेंट ऑरेंज