ETV Bharat / technology

भारत में महंगे हो सकते हैं Realme Smartphones, 4000 रुपये तक कीमत बढ़ने की उम्मीद

Realme के 5G स्मार्टफोन्स फरवरी से महंगे हो सकते हैं. इनकी कीमत 4,000 रुपये तक बढ़ सकती हैं. ( Image Credit: Realme )

हैदराबाद: भारत में रियलमी स्मार्टफोन्स महंगे हो सकते हैं. अगर आप एक नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो यह ख़बर आपके काम की हो सकती है. टिप्सटर के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, रियलमी अपने कुछ पॉपुलर 5G स्मार्टफोन्स की कीमतों में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रहा है. ऐसा बताया जा रहा है कि कंपोनेंट कॉस्ट और चिपसेट की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी के कारण रियलमी ने अपने स्मार्टफोन्स की कीमत को बढ़ाने का फैसला किया है. स्मार्टफोन के बारे में जानकारी देने वाले एक मशहूर टिप्सटर अभिषेक यादव ने अपने एक्स (पुराना नाम ट्विटर) पर एक पोस्ट किया है, जिसके मुताबिक Realme 15 5G, Realme 16 Pro 5G और Realme 16 Pro+ 5G मॉडल्स की कीमतों में 3,000 से 4,000 रुपये तक का इजाफा हो सकता है. इतना ही नहीं, ये नई कीमतें 11 फरवरी यानी कल से ही लागू होने की बात कही जा रही है. हालांकि, अभी तक कंपनी की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है. रियलमी फोन की नई कीमत कितनी होगी?