Realme P4x 5G भारत में लॉन्च, 144Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के साथ मिलेगी 7000mAh बैटरी
रियलमी ने भारत में एक नया फोन लॉन्च किया है, 15-20 हजार रुपये की रेंज में एक अच्छा फोन हो सकता है.
Published : December 4, 2025 at 12:30 PM IST|
Updated : December 4, 2025 at 12:47 PM IST
हैदराबाद: Realme P4x 5G भारत में लॉन्च हो गया है. यह रियलमी की पी सीरीज का नया फोन है. इस फोन में 7000mAh की बैटरी, 144Hz की रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन, 2TB तक स्टोरेज का सपोर्ट और MediaTek Dimensity 7400 Ultra चिपसेट समेत कई खास स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स मिलते हैं. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.
Realme P4x 5G: स्पेसेफिकेशन्स
इस फोन में 6.72 इंच की फुल एचडी प्लस एलसीडी स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz और पीक ब्राइटनेस 1000 निट्स है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए 6nm MediaTek Dimensity 7400 Ultra चिपसेट दी गई है. इस फोन में कूलिंग के लिए Frozen Crown Cooling सिस्टम और 5300mm² वेपर चैंबर दिया गया है. इसके साथ 8GB तक फिजिकल और 18GB तक वर्चुअल RAM सपोर्ट मिलता है. इस फोन में स्टोरेज 256GB तक इनबिल्ट मिलती है, जिसे 2TB तक MicroSD से बढ़ाई जा सकती है.
इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP के मेन कैमरा के साथ 2MP का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है. इसमें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP कैमरा दिया गया है. इस फोन में 7000mAh बैटरी दी गई है, जो 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है. इसके साथ इसमें रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है.
|फीचर
|Realme P4x 5G का विवरण
|डिस्प्ले
|6.72 इंच Full-HD+ LCD, 144Hz रिफ्रेश रेट, 1000 nits पीक ब्राइटनेस
|प्रोसेसर
|MediaTek Dimensity 7400 Ultra (6nm)
|कूलिंग सिस्टम
|Frozen Crown Cooling, 5300mm² वेपर चैंबर
|रैम और स्टोरेज
|कैमरा
|बैटरी
|7000mAh, 45W फास्ट चार्जिंग, बायपास + रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट
|कनेक्टिविटी
|5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB Type-C
|ऑडियो
|Hi-Res Audio, OReality स्पीकर्स
|अन्य
इस फोन की कीमत
- इस फोन का पहला वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 15,499 रुपये है.
- इस फोन का दूसरा वेरिएंट 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 16,999 रुपये है.
- इस फोन का तीसरा वेरिएंट 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 17,999 रुपये है.
- इस फोन को मैट सिल्वर, एलिगेंट पिंक और लेक ग्रीन कलर्स में लॉन्च किया गया है.
