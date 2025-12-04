ETV Bharat / technology

Realme P4x 5G भारत में लॉन्च, 144Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के साथ मिलेगी 7000mAh बैटरी

इस फोन को कंपनी ने तीन कलर्स में लॉन्च किया है. ( फोटो क्रेडिट: Realme )

हैदराबाद: Realme P4x 5G भारत में लॉन्च हो गया है. यह रियलमी की पी सीरीज का नया फोन है. इस फोन में 7000mAh की बैटरी, 144Hz की रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन, 2TB तक स्टोरेज का सपोर्ट और MediaTek Dimensity 7400 Ultra चिपसेट समेत कई खास स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स मिलते हैं. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.

Realme P4x 5G: स्पेसेफिकेशन्स

इस फोन में 6.72 इंच की फुल एचडी प्लस एलसीडी स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz और पीक ब्राइटनेस 1000 निट्स है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए 6nm MediaTek Dimensity 7400 Ultra चिपसेट दी गई है. इस फोन में कूलिंग के लिए Frozen Crown Cooling सिस्टम और 5300mm² वेपर चैंबर दिया गया है. इसके साथ 8GB तक फिजिकल और 18GB तक वर्चुअल RAM सपोर्ट मिलता है. इस फोन में स्टोरेज 256GB तक इनबिल्ट मिलती है, जिसे 2TB तक MicroSD से बढ़ाई जा सकती है.