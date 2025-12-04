ETV Bharat / technology

Realme P4x 5G भारत में लॉन्च, 144Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के साथ मिलेगी 7000mAh बैटरी

रियलमी ने भारत में एक नया फोन लॉन्च किया है, 15-20 हजार रुपये की रेंज में एक अच्छा फोन हो सकता है.

Realme P4x 5G launched in three colors
इस फोन को कंपनी ने तीन कलर्स में लॉन्च किया है. (फोटो क्रेडिट: Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 4, 2025 at 12:30 PM IST

Updated : December 4, 2025 at 12:47 PM IST

हैदराबाद: Realme P4x 5G भारत में लॉन्च हो गया है. यह रियलमी की पी सीरीज का नया फोन है. इस फोन में 7000mAh की बैटरी, 144Hz की रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन, 2TB तक स्टोरेज का सपोर्ट और MediaTek Dimensity 7400 Ultra चिपसेट समेत कई खास स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स मिलते हैं. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.

Realme P4x 5G: स्पेसेफिकेशन्स

इस फोन में 6.72 इंच की फुल एचडी प्लस एलसीडी स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz और पीक ब्राइटनेस 1000 निट्स है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए 6nm MediaTek Dimensity 7400 Ultra चिपसेट दी गई है. इस फोन में कूलिंग के लिए Frozen Crown Cooling सिस्टम और 5300mm² वेपर चैंबर दिया गया है. इसके साथ 8GB तक फिजिकल और 18GB तक वर्चुअल RAM सपोर्ट मिलता है. इस फोन में स्टोरेज 256GB तक इनबिल्ट मिलती है, जिसे 2TB तक MicroSD से बढ़ाई जा सकती है.

इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP के मेन कैमरा के साथ 2MP का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है. इसमें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP कैमरा दिया गया है. इस फोन में 7000mAh बैटरी दी गई है, जो 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है. इसके साथ इसमें रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है.

फीचरRealme P4x 5G का विवरण
डिस्प्ले6.72 इंच Full-HD+ LCD, 144Hz रिफ्रेश रेट, 1000 nits पीक ब्राइटनेस
प्रोसेसरMediaTek Dimensity 7400 Ultra (6nm)
कूलिंग सिस्टमFrozen Crown Cooling, 5300mm² वेपर चैंबर
रैम और स्टोरेज
  • रैम: 8GB फिजिकल + 18GB तक वर्चुअल RAM,
  • स्टोरेज: 256GB तक इनबिल्ट, 2TB तक MicroSD से बढ़ाई जा सकती है
कैमरा
  • बैक: 50MP मुख्य कैमरा + 2MP सेकेंडरी
  • फ्रंट: 8MP सेल्फी कैमरा
बैटरी7000mAh, 45W फास्ट चार्जिंग, बायपास + रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट
कनेक्टिविटी5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB Type-C
ऑडियोHi-Res Audio, OReality स्पीकर्स
अन्य
  • डुअल नैनो SIM + माइक्रोएसडी स्लॉट
  • IP64 डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंट
  • 8.39mm पतला, 208 ग्राम वजन

इस फोन की कीमत

  • इस फोन का पहला वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 15,499 रुपये है.
  • इस फोन का दूसरा वेरिएंट 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 16,999 रुपये है.
  • इस फोन का तीसरा वेरिएंट 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 17,999 रुपये है.
  • इस फोन को मैट सिल्वर, एलिगेंट पिंक और लेक ग्रीन कलर्स में लॉन्च किया गया है.

