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Realme P4s Lite भारत में लॉन्च, बजट रेंज में मिलेगा 7,000mAh बैटरी फोन

इस फोन में गूगल जेमिनी सपोर्ट भी दिया गया है. ( Image Credit: Realme )

हैदराबाद: रियलमी ने भारत में एक नया फोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Realme P4s Lite है. रियलमी ने अपने इस फोन को आज ही यानी 5 अक्टूबर 2026 से अपनी वेबसाइट पर लाइव कर दिया है. यह रियलमी की P4 सीरीज का नया फोन है. इसमें बड़ी बैटरी के साथ बड़ी स्क्रीन भी मिलती है और इसकी कीमत 16,499 रुपये से शुरू होती है. इसका मतलब है कि यह एक बजट स्मार्टफोन है. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स Realme P4s Lite में 6.75 इंच की एचडी प्लस एलसीडी स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है. यग 240Hz तक की टच सैंपलिंग रेट के साथ भी आता है. इस फोन में 900 निट्स की पीक ब्राइटनेस और Panda MN228 ग्लास प्रोटेकेशन भी मिलता है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए Unisoc T7250 चिपसेट दिया गया है, जो 4GB LPDDR4X RAM और 128GB तक की UFS 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आता है. कंपनी ने कंफर्म किया है कि उनका यह फोन गूगल जेमिनी सपोर्ट के साथ आएगा.