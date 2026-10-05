Realme P4s Lite भारत में लॉन्च, बजट रेंज में मिलेगा 7,000mAh बैटरी फोन
रियलमी ने भारत में एक नया फोन लॉन्च किया है, जो बजट रेंज में बड़ी बैटरी के साथ आता है.
Published : October 5, 2026 at 8:15 PM IST
हैदराबाद: रियलमी ने भारत में एक नया फोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Realme P4s Lite है. रियलमी ने अपने इस फोन को आज ही यानी 5 अक्टूबर 2026 से अपनी वेबसाइट पर लाइव कर दिया है. यह रियलमी की P4 सीरीज का नया फोन है. इसमें बड़ी बैटरी के साथ बड़ी स्क्रीन भी मिलती है और इसकी कीमत 16,499 रुपये से शुरू होती है. इसका मतलब है कि यह एक बजट स्मार्टफोन है. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.
फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
Realme P4s Lite में 6.75 इंच की एचडी प्लस एलसीडी स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है. यग 240Hz तक की टच सैंपलिंग रेट के साथ भी आता है. इस फोन में 900 निट्स की पीक ब्राइटनेस और Panda MN228 ग्लास प्रोटेकेशन भी मिलता है.
इस फोन में प्रोसेसर के लिए Unisoc T7250 चिपसेट दिया गया है, जो 4GB LPDDR4X RAM और 128GB तक की UFS 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आता है. कंपनी ने कंफर्म किया है कि उनका यह फोन गूगल जेमिनी सपोर्ट के साथ आएगा.
Realme P4s Lite की पिछले हिस्से पर 13MP का मेन ऑटोफोकस कैमरा दिया गया है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. बैक कैमरा से 30fps पर 1080p वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है. यह फोन 5G या NFC कनेक्टिविटी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन यग Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS और एक USB Type-C पोर्ट के साथ आते हैं. इस फोन में 3.5mm हेडफोन जैक भी दिया गया है.
Realme P4s Lite में 7,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 15W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. कंपनी ने क्लेम किया है कि 6 साल तक फोन की बैटरी हेल्थ अच्छी रहेगी. फोन में फेस लॉक के साथ साइडमाउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है. पानी की हल्की बूंदों और धूल से सुरक्षा करने के लिए फोन IP64 रेटिंग के साथ भी आता है.
वेरिएंट और कीमत
- इस फोन का पहला वेरिएंट 4GB RAM और 64GB स्टोरेज के साथ आता है और उसकी कीमत 16,499 रुपये है.
- इस फोन का दूसरा वेरिएंट 4GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 18,499 रुपये है.
- इस फोन को नेबुला ब्लैक और मूनलाइट सिल्वर कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया गया है.
- इस फोन की बिक्री 8 अक्टूबर से शुरू होने वाली है और उसी दिन से कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर फेस्टिवल सेल भी शुरू हो रही है.