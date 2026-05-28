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Realme P4R भारत में जल्द होगा लॉन्च, तीन कलर और तीन वेरिएंट्स लीक

Realme P4R तीन कलर ऑप्शन और तीन स्टोरेज वेरिएंट्स के साथ आएगा, जिसका मॉडल नंबर RMX5266 है. ( Image Credit: Flipkart/Realme )

हैदराबाद: Realme एक बार फिर अपनी P-सीरीज में नया धमाका करने वाली है. कंपनी जल्द ही Realme P4R को भारतीय बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है. यह फोन P4 लाइनअप का सातवां मेंबर होगा और खास बात यह है कि P-सीरीज में 'R' सफिक्स पहली बार देखने को मिल रहा है. फ्लिपकार्ट पर इस फोन का डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुका है, जिससे साफ हो गया है कि भारत इसका पहला लॉन्च मार्केट होगा. 'R Evolution' का क्या मतलब? Realme ने माइक्रोसाइट पर एक टैगलाइन दी है - "The R evolution is coming." अब सवाल यह है कि इस 'R' से कंपनी का इशारा किस तरफ है. कुछ लोग इसे 'Rapid Charging' से जोड़ रहे हैं, तो कुछ इसे 'Refined Camera' का संकेत मान रहे हैं. वैसे रियलमी की आदत रही है कि वह हर सब-मॉडल को एक खास फीचर के इर्द-गिर्द पेश करती है. जैसे P4 Power में 10,001mAh की बड़ी बैटरी दी गई थी, उसी तरह P4R का भी कोई एक बड़ा यूएसपी होगा जो इसे बाकी फोन्स की भीड़ से अलग करेगा. लीक्स और रिपोर्ट्स क्या कहती हैं?