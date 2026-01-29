ETV Bharat / technology

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 144Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 10,001mAh बैटरी से लैस

हैदराबाद: रियलमी ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Realme P4 Power 5G है. इस फोन की चर्चा पिछले कई हफ्तों से हो रही थी, क्योंकि इसकी सबसे खास बात 10,001mAh की बेहद बड़ी बैटरी है. यह भारत में 10,001mAh बैटरी के साथ लॉन्च होने वाला पहला स्मार्टफोन है. इतना ही नहीं, कंपनी ने इस फोन में इतनी बड़ी बैटरी देने के साथ-साथ 80W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया है. इसका मतलब है कि यूज़र्स इस फोन को लंबे समय तक बिना चार्ज किए इस्तेमाल भी कर पाएंगे और फिर कुछ ही देर चार्ज करके भी पूरे दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इस फोन की कीमत 25,999 रुपये से शुरू होती है. आइए हम आपको इस फोन की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताते हैं.

डिस्प्ले और प्रोसेसर

इस फोन में 6.8 इंच की 1.5K 4D Curve+ HyperGlow AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz है. इसके स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 6500 निट्स है. इसके अलावा यह HDR10+ सपोर्ट और 1.07 बिलियन कलर्स सपोर्ट के साथ आता है. इस फोन में कंपनी ने TransView यानी ट्रांसपैरेंट डिज़ाइन का इस्तेमाल किया है. फोन को कंपनी ने तीन कलर्स - Trans Silver, Trans Orange, Trans Blue में लॉन्च किया है.

इसके अलावा इस फोन को पानी और धूल से बचाने के लिए कंपनी ने इसमें IP66 + IP68 + IP69 डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस फीचर्स भी दिए हैं. इसके अलावा फोन की स्क्रीन ArmorShell प्रोटेक्शन और Corning Gorilla Glass के साथ आती है.

इस फोन में कंपनी ने प्रोसेसर के लिए 4nm वाले MediaTek Dimensity 7400 Ultra चिपसेट का यूज़ किया है, जो गेमिंग, विजुअल्स और एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए HyperVision+ AI Chip के साथ आता है. इसका मतलब है कि यह फोन दो चिप के साथ आता है. कंपनी का कहना है कि इस फोन में यूज़र्स को पावरफुल 5G परफॉर्मेंस मिलेगी, गेमर्स 90Fps पर स्टेब गेमिंग (जैसे-BGMI) खेल सकते हैं, 16% कम पावर कंजम्पशन होगा और गेमिंग के दौरान बायपास चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे फोन हेवी गेम्स खेलने के टाइम पर भी कम गर्म होगा.