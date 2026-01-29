Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 144Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 10,001mAh बैटरी से लैस

ETV Bharat / technology

हैदराबाद: रियलमी ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Realme P4 Power 5G है. इस फोन की चर्चा पिछले कई हफ्तों से हो रही थी, क्योंकि इसकी सबसे खास बात 10,001mAh की बेहद बड़ी बैटरी है. यह भारत में 10,001mAh बैटरी के साथ लॉन्च होने वाला पहला स्मार्टफोन है. इतना ही नहीं, कंपनी ने इस फोन में इतनी बड़ी बैटरी देने के साथ-साथ 80W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया है. इसका मतलब है कि यूज़र्स इस फोन को लंबे समय तक बिना चार्ज किए इस्तेमाल भी कर पाएंगे और फिर कुछ ही देर चार्ज करके भी पूरे दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इस फोन की कीमत 25,999 रुपये से शुरू होती है. आइए हम आपको इस फोन की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताते हैं.

डिस्प्ले और प्रोसेसर

इस फोन में 6.8 इंच की 1.5K 4D Curve+ HyperGlow AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz है. इसके स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 6500 निट्स है. इसके अलावा यह HDR10+ सपोर्ट और 1.07 बिलियन कलर्स सपोर्ट के साथ आता है. इस फोन में कंपनी ने TransView यानी ट्रांसपैरेंट डिज़ाइन का इस्तेमाल किया है. फोन को कंपनी ने तीन कलर्स - Trans Silver, Trans Orange, Trans Blue में लॉन्च किया है.

इसके अलावा इस फोन को पानी और धूल से बचाने के लिए कंपनी ने इसमें IP66 + IP68 + IP69 डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस फीचर्स भी दिए हैं. इसके अलावा फोन की स्क्रीन ArmorShell प्रोटेक्शन और Corning Gorilla Glass के साथ आती है.

इस फोन में कंपनी ने प्रोसेसर के लिए 4nm वाले MediaTek Dimensity 7400 Ultra चिपसेट का यूज़ किया है, जो गेमिंग, विजुअल्स और एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए HyperVision+ AI Chip के साथ आता है. इसका मतलब है कि यह फोन दो चिप के साथ आता है. कंपनी का कहना है कि इस फोन में यूज़र्स को पावरफुल 5G परफॉर्मेंस मिलेगी, गेमर्स 90Fps पर स्टेब गेमिंग (जैसे-BGMI) खेल सकते हैं, 16% कम पावर कंजम्पशन होगा और गेमिंग के दौरान बायपास चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे फोन हेवी गेम्स खेलने के टाइम पर भी कम गर्म होगा.

बैटरी और कैमरा

यह फोन Realme UI 7.0 ओएस पर चलता है, जो Android 16 पर बेस्ड है. कंपनी का वादा है कि इस फोन में 3 बड़े ओएस अपडेट्स दिए जाएंगे और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स भी दिया जाएंगे.

रियलमी के इस फोन की सबसे खास बात इसकी बैटरी है, जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया. इस फोन में कंपनी ने 10001mAh Titan Battery बैटरी दी है, जिसे सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में सबसे बड़ी क्षमता वाली बैटरियों में से एक माना जा रहा है. इसके अलावा यह बैटरी 80W की अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है, जिसके लिए कंपनी ने दावा किया है कि इस फोन को सिर्फ 5 मिनट चार्ज करने पर ही यूज़र्स इसका इस्तेमाल आधे दिन तक कर सकते हैं.

इस फोन के पिछले हिस्से पर कंपनी ने 50MP Sony IMX882 प्राइमरी (OIS के साथ) मेन सेंसर के साथ एक 8MP का अल्ट्रावाइड लेंस और एक अतिरिक्त सेंसर भी दिया है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है. यह फोन 30fps पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट देता है, जो शायद थोड़ा कम है, क्योंकि आजकल इसी प्राइज रेंज में कंपनियां 60FPS पर भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट देती हैं.

इस फोन को कंपनी ने 4 वेरिएंट्स में लॉन्च किया है, जो इस प्रकार है:

  • 8GB + 128GB
  • 8GB + 256GB
  • 12GB + 256GB
  • Dynamic RAM एक्सपेंशन सपोर्ट

इस फोन की सेल 5 फरवरी 2026 से फ्लिपकार्ट, रियलमी के ऑनलाइन स्टोर्स और रिटेल स्टोर्स पर शुरू हो जाएगी. यूज़र्स इस फोन को बैंक डिस्काउंट के साथ 23,999 रुपये की शुरुआती कीमत से खरीद सकते हैं, लेकिन फोन की रेगुलर कीमत 25,999 रुपये से शुरू होती है.

