Realme P4 Power 5G: 10,001mAh बैटरी वाला फोन, 29 जनवरी को होगा लॉन्च
रियलमी ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है, जिसका नाम Realme P4 Power है. इसमें 10,001mAh की बैटरी होगी.
Published : January 20, 2026 at 2:09 PM IST
हैदराबाद: रियलमी ने आखिरकार 10,000mAh बैटरी फोन को मार्केट में लॉन्च करने का फैसला कर लिया है. रियलमी ने अपने एक नए फोन को लॉन्च करने का ऐलान किया है, जिसका नाम Realme P4 Power 5G होगा. इस फोन की सबसे खास बात है कि इसमें 10,001mAh की बैटरी होगी. रियलमी के इस फोन को भारत में 29 जनवरी 2026 की दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा. इस फोन की बिक्री रियलमी इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट के साथ फ्लिपकार्ट पर भी होगी.
Realme P4 Power 5G में यूज़र्स को 10,001mAh की टाइटन बैटरी मिलेगी, जो किसी पावरबैंक से कम नहीं है. इतना ही नहीं, कंपनी ने अपने इस फोन में बेहद बड़ी बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया है. इस फोन में 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है. कंपनी का दावा है कि फोन को सिर्फ 5 मिनट चार्ज करने पर यूज़र्स इसे आधे दिन इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा इस फोन की बैटरी 27W का रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करती है. इसका मतलब है कि यूज़र्स इस डिवाइस को अपने स्मार्टफोन के साथ-साथ एक पावरबैंक के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे वो अपने किसी अन्य डिवाइस को भी चार्ज कर सकते हैं.
This isn’t more Power. This is Power rewritten.— realme (@realmeIndia) January 20, 2026
10001 mAh doesn’t raise the bar. It moves it so far ahead, no one’s catching up.
realme P4Power Launching 29th Jan.
Know More, Stay Tuned! pic.twitter.com/UgRH5xOS7T
इस फोन की 10,001mAh की बैटरी में सिलिकॉन-कार्बन एनोड वाली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी लगी है, जो डबल-लेयर कोटिंग और C-पैक प्रोटेक्शन बोर्ड वाले डिज़ाइन के साथ आती है. इस बैटरी को TUV Rheinland से 5-स्टार सर्टिफिकेट मिला है और मिलिट्री-ग्रेड शॉक टेस्ट भी पास किया है.
इस फोन में गौर करने वाली बात यह है कि इसमें इतनी बड़ी बैटरी होने के बाद भी फोन का वजन सिर्फ 219 ग्राम बताया जा रहा है. इसका मतलब है कि यह फोन iPhone 17 Pro Max से भी हल्का है, जिसका वजन 233 ग्राम है.
इसकी बैटरी के लिए किए जा रहे दावे
- स्टैंडबाय टाइम: 932.6 घंटे (यानी फोन बिना यूज़ किए लगभग 39 दिन तक चालू रह सकता है!)
- म्यूज़िक सुनना: 185.7 घंटे (करीब 7-8 दिन तक लगातार गाने बज सकते हैं)
- कॉलिंग: 72.3 घंटे (यानी लगातार 3 दिन से ज़्यादा सिर्फ़ बातें कर सकते हैं)
- YouTube पर वीडियो देखना: 32.5 घंटे (एक बार चार्ज लगातार 32.5 घंटे तक यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं)
- नेविगेशन (Google Maps वगैरह): 21.3 घंटे (लंबी ड्राइव या घूमने के दौरान लगातार 21.3 घंटे तक नेविगेशन सिस्टम यूज़ कर सकते हैं)
- गेमिंग (BGMI जैसा): 11.67 घंटे (Battlegrounds Mobile India जैसे गेम्स को लगातार 11 घंटे से ज़्यादा खेल सकते हो)
बायपास चार्जिंग: इस फोन में बायपास चार्जिंग की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे अगर आप फोन को चार्ज में लगाकर गेम खेल रहे हैं तो बिजली सीधे फोन को चलाती है और बैटरी पर कोई ज़ोर नहीं पड़ता. इससे बैटरी गर्म नहीं होती और लंबे समय तक टिकती है. इससे चार्जिंग के दौरान भी गेमिंग में कोई टेंशन नहीं होगी.
Three colours. Three attitudes.— realme (@realmeIndia) January 19, 2026
From the commanding shine of TransSilver, to the bold energy of TransOrange, to the cool confidence of TransBlue. Each finish brings its own presence to the surface.
So which one matches your vibe?#realmeP4Power, coming soon.
Know More:… pic.twitter.com/qgdO2d69ZL
बैटरी हेल्थ गारंटी: इस फोन के एक और खास फीचर का नाम बैटरी हेल्थ गांरटी है. रियलमी का कहना है कि अगर चार साल तक बैटरी की हेल्थ 80% से नीचे चली गई, तो फ्री में बैटरी बदलकर दे देंगे. हालांकि, यह गारंटी ऑफर सिर्फ उन्हें मिलेगा, जो इस फोन की फर्स्ट सेल यूनिट्स से फोन खरीदेंगे.
Realme P4 Power 5G को कंपनी ने TransSilver, TransOrange, और TransBlue कलर्स में लॉन्च किया है. रियलमी ने अपने इस फोन का डिज़ाइन रिवील कर दिया है, जिससे हमें पता चल गया है कि इस फोन के पिछले हिस्से पर ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा. इसके अलावा कंपनी ने कंफर्म किया है कि यह फोन Realme UI 7 ओएस पर चलेगा, जो Android 16 पर बेस्ड है. कंपनी ने वादा किया है कि इस फोन में 3 एंड्रॉयड ओएस अपडेट्स और 4 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा.
Realme P4 Power 5G: स्पेसिफिकेशन्स और कीमत
संजू चौधरी नाम के एक टिप्स्टर के मुताबिक, इस फोन की स्पेसिफिकेशन्स और बॉक्स एमआरपी लीक हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक, Realme P4 Power में 6.78-inch 4D Curve+ AMOLED डिस्प्ले दिए जाने की उम्मीद है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आ सकता है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 7400 Ultra चिपसेट दिया जा सकता है, जो HyperVision+ AI चिप के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है. टिप्स्टर के मुताबिक, इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP का OIS कैमरा दिया जा सकता है. इसके अलावा इसमें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है. इस फोन की कीमत 37,999 रुपये होने की उम्मीद है.