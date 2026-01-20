ETV Bharat / technology

Realme P4 Power 5G: 10,001mAh बैटरी वाला फोन, 29 जनवरी को होगा लॉन्च

इस बैटरी को TUV Rheinland से 5-स्टार सर्टिफिकेट मिला है ( Realme India )

हैदराबाद: रियलमी ने आखिरकार 10,000mAh बैटरी फोन को मार्केट में लॉन्च करने का फैसला कर लिया है. रियलमी ने अपने एक नए फोन को लॉन्च करने का ऐलान किया है, जिसका नाम Realme P4 Power 5G होगा. इस फोन की सबसे खास बात है कि इसमें 10,001mAh की बैटरी होगी. रियलमी के इस फोन को भारत में 29 जनवरी 2026 की दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा. इस फोन की बिक्री रियलमी इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट के साथ फ्लिपकार्ट पर भी होगी. Realme P4 Power 5G में यूज़र्स को 10,001mAh की टाइटन बैटरी मिलेगी, जो किसी पावरबैंक से कम नहीं है. इतना ही नहीं, कंपनी ने अपने इस फोन में बेहद बड़ी बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया है. इस फोन में 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है. कंपनी का दावा है कि फोन को सिर्फ 5 मिनट चार्ज करने पर यूज़र्स इसे आधे दिन इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा इस फोन की बैटरी 27W का रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करती है. इसका मतलब है कि यूज़र्स इस डिवाइस को अपने स्मार्टफोन के साथ-साथ एक पावरबैंक के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे वो अपने किसी अन्य डिवाइस को भी चार्ज कर सकते हैं. इस फोन की 10,001mAh की बैटरी में सिलिकॉन-कार्बन एनोड वाली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी लगी है, जो डबल-लेयर कोटिंग और C-पैक प्रोटेक्शन बोर्ड वाले डिज़ाइन के साथ आती है. इस बैटरी को TUV Rheinland से 5-स्टार सर्टिफिकेट मिला है और मिलिट्री-ग्रेड शॉक टेस्ट भी पास किया है. इस फोन में गौर करने वाली बात यह है कि इसमें इतनी बड़ी बैटरी होने के बाद भी फोन का वजन सिर्फ 219 ग्राम बताया जा रहा है. इसका मतलब है कि यह फोन iPhone 17 Pro Max से भी हल्का है, जिसका वजन 233 ग्राम है.