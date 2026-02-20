ETV Bharat / technology

Realme P4 Lite भारत में लॉन्च, ₹9,999 में मिलेगी 6300mAh बैटरी और रिवर्स चार्जिंग

इस फोन के पिछले हिस्से पर 13MP का कैमरा भी दिया गया है. ( Realme )

हैदराबाद: रियलमी ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है. इस फोन का नाम Realme P4 Lite है. इस फोन में कंपनी ने 6,300mAh बैटरी दी है, जो 15W फास्ट चार्जिंग और 6W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इसके अलावा फोन में 12GB तक डायनमिक रैम, पिछले हिस्से पर 13MP का कैमरा सेटअप, कई एआई बेस्ड फीचर्स समेत काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन्स दिए गए हैं. इन सभी के अलावा खास बात यह है कि इस फोन की शुरुआती कीमत 10,000 रुपये से भी कम है. आइए हम आपको रियलमी के इस नए फोन के बारे में बताते हैं.

कीमत, कलर्स, बिक्री और ऑफर्स