ETV Bharat / technology

Realme P4 Lite भारत में लॉन्च, ₹9,999 में मिलेगी 6300mAh बैटरी और रिवर्स चार्जिंग

रियलमी ने बजट रेंज में एक नया फोन लॉन्च किया है, जिसमें यूज़र्स को एक बड़ी बैटरी के साथ 12GB डायनमिक रैम की सुविधा मिलेगी.

Realme P4 Lite
इस फोन के पिछले हिस्से पर 13MP का कैमरा भी दिया गया है. (Realme)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 20, 2026 at 1:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: रियलमी ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है. इस फोन का नाम Realme P4 Lite है. इस फोन में कंपनी ने 6,300mAh बैटरी दी है, जो 15W फास्ट चार्जिंग और 6W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इसके अलावा फोन में 12GB तक डायनमिक रैम, पिछले हिस्से पर 13MP का कैमरा सेटअप, कई एआई बेस्ड फीचर्स समेत काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन्स दिए गए हैं. इन सभी के अलावा खास बात यह है कि इस फोन की शुरुआती कीमत 10,000 रुपये से भी कम है. आइए हम आपको रियलमी के इस नए फोन के बारे में बताते हैं.

कीमत, कलर्स, बिक्री और ऑफर्स

  • Realme P4 Lite की कीमत 9,999 रुपये से शुरू होती है, जिसमें 4GB RAM और 64GB स्टोरेज की सुविधा मिलती है.
  • इस फोन का दूसरा वेरिएंट 4GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है. जिसकी कीमत 11,999 रुपये है.
  • कंपनी इन दोनों वेरिएंट्स पर 1,000 रुपये का बैंक डिस्काउंट और 1,000 रुपए का कूपन ऑफर कर रही है.
  • इस फोन को 24 फरवरी से फ्लिपकार्ट और रियलमी ऑनलाइन स्टोर पर बिक्री के लिए पेश किया जाएगा.
  • यह फोन बीच गोल्ड, ऑब्सिडियन ब्लैक और सी ब्लू कलर्स में लॉन्च किया गया है.

इस ख़बर को अपडेट किया जा रहा है...

TAGGED:

REALME P4 LITE
REALME P4 LITE SPECIFICATIONS
REALME P4 LITE FEATURES
BEST BATTERY PHONE IN BUDGET RANGE
REALME P4 LITE PRICE IN INDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.