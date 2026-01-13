Realme P सीरीज का नया फोन BIS पर लिस्ट, 10000mAh बैटरी के साथ लॉन्च होने की उम्मीद
Realme P-सीरीज का नया स्मार्टफोन BIS पर देखा गया है, जिसमें 10,000mAh बैटरी मिलने की उम्मीद है और यह जनवरी में लॉन्च हो सकता है.
Published : January 13, 2026 at 6:45 PM IST
हैदराबाद: चीन की स्मार्टफोन कंपनी रियलमी भारत में अपनी पी सीरीज को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है. दिसंबर 2025 में कंपनी ने Realme P4x 5G लॉन्च किया था, जिसमें 7,000mAh की बड़ी बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया था. अब एक नई रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि रियलमी इसी सीरीज में एक और नया स्मार्टफोन भारत में लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है, जो बैटरी के मामले में अब तक के सभी रियलमी फोन्स को पीछे छोड़ सकता है.
स्मार्टफोन के बारे में लीक्स और टिप्स देने वाले मशहूर टिप्स्टर योगेश ब्रार के अनुसार, रियलमी का एक नया फोन BIS यानी Bureau of Indian Standards की वेबसाइट पर देखा गया है. इस फोन का मॉडल नंबर RMX5107 बताया जा रहा है. BIS सर्टिफिकेशन मिलने का मतलब साफ है कि यह डिवाइस भारत में लॉन्च होने वाला है. रिपोर्ट्स की मानें तो यह फोन जनवरी के आखिर तक भारतीय बाजार में एंट्री कर सकता है.
इस अपकमिंग Realme P सीरीज स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी बैटरी बताई जा रही है. ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें 10,000mAh की जबरदस्त बैटरी दी जा सकती है. अगर ऐसा होता है, तो यह भारत में लॉन्च होने वाला रियलमी का सबसे बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन होगा. हालांकि, फिलहाल कंपनी ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन आने वाले दिनों में इसके और फीचर्स सामने आने की उम्मीद है.
कुछ समय पहले इसी मॉडल नंबर वाला एक रियलमी फोन टेलीग्राम पर भी देखा गया था. वहां लीक हुई जानकारी के मुताबिक, यह फोन Android 16 पर आधारित Realme UI 7.0 पर काम कर सकता है. साथ ही, इसमें 12GB RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलने की भी चर्चा है. अगर ये स्पेसिफिकेशन सही साबित होते हैं, तो यह फोन पावर यूजर्स के लिए काफी आकर्षक हो सकता है.
इसकी तुलना करें तो दिसंबर 2025 में लॉन्च हुआ Realme P4x 5G 7,000mAh बैटरी के साथ आया था, जिसकी शुरुआती कीमत 15,499 रुपये रखी गई थी. इसमें MediaTek Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर, 50MP का प्राइमरी कैमरा और 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है. ऐसे में 10,000mAh बैटरी वाला नया Realme P सीरीज फोन लंबी बैटरी लाइफ चाहने वाले यूजर्स के लिए एक बड़ा अपग्रेड साबित हो सकता है.