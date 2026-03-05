Realme Narzo Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001mAh बैटरी के साथ मिलेगा 144Hz 4D डिस्प्ले
रियलमी ने भारत में 10,001mAh बैटरी और बेहतरीन डिस्प्ले वाला एक नया फोन लॉन्च किया है. आइए इस फोन के बारे में जानते हैं.
इस फोन के पिछले हिस्से पर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है. (Image Credit: Realme)
Published : March 5, 2026 at 1:20 PM IST
हैदराबाद: रियलमी नार्ज़ो ने 10,000mAh बैटरी वाला एक नया फोन लॉन्च कर दिया है. इस फोन का नाम Realme Narzo Power 5G है, जिसमें कंपनी ने 10,001mAh की बैटरी दी है. इस फोन में 144Hz रिफ्रेश रेट वाली 4D Curved AMOLED डिस्प्ले, प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 7400 Ultra चिपसेट, 8GB तक रैम और 256GB स्टोरेज दिया गया है.
इसके अलावा इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP Sony IMX882 सेंसर समेत डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है. इस फोन की कीमत 27,999 रुपये से शुरू होती है. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.
इस ख़बर को अपडेट किया जा रहा है...