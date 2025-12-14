ETV Bharat / technology

Realme Narzo 90 Series: लॉन्च से पहले कीमत और फीचर्स लीक, जानें डिटेल्स

Realme Narzo 90 Series अगले हफ्ते भारत में लॉन्च होगी, जिसमें बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग और किफायती कीमत देखने को मिल सकती है.

Realme Narzo 90 Series will offer powerful features like 7,000mAh battery, 60W fast charging and 50MP camera.
Realme Narzo 90 Series में 7,000mAh बैटरी, 60W फास्ट चार्जिंग और 50MP कैमरा जैसे दमदार फीचर्स दिए जाएंगे. (फोटो क्रेडिट: Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 14, 2025 at 4:12 PM IST

हैदराबाद: Realme 16 दिसंबर को भारत में एक नया फोन सीरीज लॉन्च करने वाली है, जिसका नाम Narzo 90 Series है. इसमें दो स्मार्टफोन्स शामिल होंगे. इनमें Realme Narzo 90 5G और Realme Narzo 90x 5G होंगे. इस फोन के लॉन्च से पहले इसकी कीमत, कलर ऑप्शन्स समेत कई अहम फीचर्स का खुलासा हो चुका है.

रियलमी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए भी इस फोन की कई डिटेल्स को कंफर्म कर दिया है. कंपनी के मुताबिक, इस फोन में 7000mAh की एक बड़ी बैटरी दी जाएगी, जिसके साथ 60W की फास्ट चार्जिंग भी होगी. इसकी कीमत के बारे में मशहूर टेक ब्लॉगर Paras Guglani (@passionategeekz) ने एक्स (पुराना नाम ट्विटर) पर जानकारी शेयर की है. उनके मुताबिक, Realme Narzo 90 5G की कीमत भारत में करीब 17,999 रुपये हो सकती है, जबकि Narzo 90x 5G लगभग 14,999 रुपये में लॉन्च हो सकता है.

हालांकि, यह कीमतें बैंक ऑफर्स और लॉन्च डिस्काउंट के साथ बताई जा रही हैं, इसलिए असली MRP थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है. कंपनी की तरफ से अभी ऑफिशियल प्राइस कन्फर्म नहीं की गई है, इसलिए इस जानकारी को फिलहाल लीक के तौर पर देखा जाना चाहिए.

फोन की कंफर्म जानकारियां

Realme ने Amazon पर अपनी ऑफिशियल माइक्रोसाइट भी अपडेट कर दी है, जहां दोनों फोन्स के कलर ऑप्शन सामने आ गए हैं. Narzo 90 5G को Victory Gold और Carbon Black रंग में लाया जाएगा. वहीं Narzo 90x 5G, Nitro Blue और Flash Blue शेड्स में मिलेगा. Narzo 90 5G का वजन करीब 181 ग्राम बताया गया है और इसकी मोटाई सिर्फ 7.79mm होगी.

फीचर्स की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन्स में 7,000mAh की बड़ी Titan बैटरी दी जाएगी, जो 60W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी. Narzo 90 5G में बायपास चार्जिंग और वायर्ड रिवर्स चार्जिंग जैसी एडवांस सुविधाएं भी मिलेंगी. कैमरा सेक्शन में दोनों फोन्स में 50MP का प्राइमरी रियर कैमरा दिया जाएगा. खास बात यह है कि Narzo 90 5G को IP66, IP68 और IP69 रेटिंग्स के साथ पेश किया जाएगा, यानी यह पानी और धूल से काफी हद तक सुरक्षित रहेगा. Realme Narzo 90 Series को भारत में 16 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा और बिक्री Amazon और Realme की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए होने की उम्मीद है.

