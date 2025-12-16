ETV Bharat / technology

Realme Narzo 90 Series भारत में लॉन्च, 7000mAh बैटरी के साथ मिलेंगे ये फीचर्स

Realme Narzo 90 Series में 7000mAh बैटरी, 60W फास्ट चार्जिंग और दमदार 5G परफॉर्मेंस दी गई है, जो इसे मिड रेंज में खास बनाती है. ( फोटो क्रेडिट: Realme )

हैदराबाद: चीन की स्मार्टफोन कंपनी रियलमी ने भारत में अपनी एक नई मिड-रेंज स्मार्टफोन सीरीज को लॉन्च किया है, जिसका नाम Realme Narzo 90 Series है. इस सीरीज़ में दो स्मार्टफोन शामिल हैं, जिनके नाम Realme Narzo 90 5G और Realme Narzo 90x 5G है. कंपनी के मुताबिक, ये दोनों फोन पावरफुल बैटरी, फास्ट चार्जिंग और 5जी कनेक्टिविटी के साथ आता है. आइए हम आपको इस फोन कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताते हैं. दोनों फोन्स के स्पेसिफिकेशन्स डिजाइन और डिस्प्ले की बात करें तो Realme Narzo 90 5G में 6.57 इंच की AMOLED Full HD प्लस डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1400 निट्स की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करती है. वहीं, Narzo 90x 5G में 6.80 इंच की LCD डिस्प्ले मिलती है, जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है. दोनों फोन Android 15 पर बेस्ड Realme UI 6.0 पर काम करते हैं.