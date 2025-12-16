ETV Bharat / technology

Realme Narzo 90 Series भारत में लॉन्च, 7000mAh बैटरी के साथ मिलेंगे ये फीचर्स

Realme ने Narzo 90 Series के जरिए मिड रेंज यूजर्स को बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग और 5G का मजबूत कॉम्बिनेशन दिया है.

Realme Narzo 90 Series features a 7000mAh battery, 60W fast charging and strong 5G performance, which makes it unique in the mid-range.
Realme Narzo 90 Series में 7000mAh बैटरी, 60W फास्ट चार्जिंग और दमदार 5G परफॉर्मेंस दी गई है, जो इसे मिड रेंज में खास बनाती है. (फोटो क्रेडिट: Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 16, 2025 at 1:22 PM IST

हैदराबाद: चीन की स्मार्टफोन कंपनी रियलमी ने भारत में अपनी एक नई मिड-रेंज स्मार्टफोन सीरीज को लॉन्च किया है, जिसका नाम Realme Narzo 90 Series है. इस सीरीज़ में दो स्मार्टफोन शामिल हैं, जिनके नाम Realme Narzo 90 5G और Realme Narzo 90x 5G है. कंपनी के मुताबिक, ये दोनों फोन पावरफुल बैटरी, फास्ट चार्जिंग और 5जी कनेक्टिविटी के साथ आता है. आइए हम आपको इस फोन कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताते हैं.

दोनों फोन्स के स्पेसिफिकेशन्स

डिजाइन और डिस्प्ले की बात करें तो Realme Narzo 90 5G में 6.57 इंच की AMOLED Full HD प्लस डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1400 निट्स की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करती है. वहीं, Narzo 90x 5G में 6.80 इंच की LCD डिस्प्ले मिलती है, जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है. दोनों फोन Android 15 पर बेस्ड Realme UI 6.0 पर काम करते हैं.

परफॉर्मेंस के लिए, Realme Narzo 90 5G में MediaTek Dimensity 6400 Max प्रोसेसर दिया गया है, जबकि Narzo 90x 5G में Dimensity 6300 चिपसेट मिलता है. दोनों फोन में 8GB तक RAM और 128GB UFS 2.2 स्टोरेज दी गई है.

कैमरा सेक्शन में Narzo 90 5G को 50MP प्राइमरी कैमरा और 2MP मोनोक्रोम सेंसर के साथ पेश किया गया है. वहीं Narzo 90x 5G में 50MP Sony IMX852 सेंसर मिलता है. सेल्फी के लिए Narzo 90 5G में 50MP और Narzo 90x में 8MP फ्रंट कैमरा दिया गया है.

बैटरी इसकी सबसे बड़ी हाइलाइट है. दोनों स्मार्टफोन में 7000mAh की Titan बैटरी दी गई है, जो 60W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. Realme Narzo 90 5G को IP66, IP68 और IP69 रेटिंग मिली है, जबकि Narzo 90x 5G IP65 रेटिंग के साथ आता है.

फीचरRealme Narzo 90 5GRealme Narzo 90x 5G
डिस्प्ले6.57 इंच AMOLED6.80 इंच LCD
प्रोसेसरDimensity 6400 MaxDimensity 6300
बैटरी7000mAh बैटरी, 60W फास्ट चार्जिंग7000mAh बैटरी, 60W फास्ट चार्जिंग
रियर कैमरा50MP + 2MP50MP
फ्रंट कैमरा50MP8MP
IP रेटिंगIP66 IP68 IP69IP65

कीमत और उपलब्धता

  • Realme Narzo 90 5G की शुरुआती कीमत 16,999 रुपये रखी गई है, जिसमें 6GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलती है. वहीं, इसका 8GB RAM वाला वेरिएंट 18,499 रुपये में आएगा.
  • Realme Narzo 90x 5G का बेस वेरिएंट 13,999 रुपये में और टॉप मॉडल 15,499 रुपये में उपलब्ध होगा.
  • दोनों स्मार्टफोन 24 दिसंबर से Amazon और रियलमी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे.
