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Realme Narzo 100x 5G भारत में लॉन्च, बड़ी बैटरी और तगड़े डिस्प्ले के साथ आया सस्ता फोन

फोन की सेल 22 जुलाई से शुरू होगी, साथ ही ग्राहकों को शुरुआती ऑफर में डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी मिलेगी. ( Image Credit: Realme )

हैदराबाद: Realme ने अपनी Narzo सीरीज में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Realme Narzo 100x 5G है. इस फोन को कंपनी ने दो कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया है, जिसके साथ बड़ी बैटरी, हाई रिफ्रेश रेट और बड़ी बैटरी मिलेगी. यह फोन उन यूज़र्स के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है, जो कम बजट में दमदार बैटरी लाइफ और स्मूद परफॉर्मेंस वाला फोन खरीदना चाहते हैं. डिस्प्ले और परफॉर्मेंस Narzo 100x 5G में 6.8 इंच की HD+ LCD डिस्प्ले दी गई है, जिसमें 144Hz तक का रिफ्रेश रेट और 180Hz तक का टच सैंपलिंग रेट मिलता है. स्क्रीन पर हाई ब्राइटनेस मोड में 1,200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलने का दावा किया गया है. इस फोन की स्क्रीन Panda-1681 ग्लास से प्रोटेक्शन के साथ आती है. इसमें परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया है, जिसके साथ ग्राफिक्स के लिए Mali-G57 MC2 GPU और 6GB तक LPDDR4x रैम मिलती है. स्टोरेज के लिए इसमें 256GB तक UFS 2.2 का ऑप्शन दिया गया है. हीट मैनेजमेंट के लिए फोन में वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम भी शामिल है, जिससे लंबे समय तक गेमिंग या हैवी यूज़ के दौरान फोन ठंडा बना रहेगा।