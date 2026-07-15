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Realme Narzo 100x 5G भारत में लॉन्च, बड़ी बैटरी और तगड़े डिस्प्ले के साथ आया सस्ता फोन

Realme Narzo 100x 5G भारत में लॉन्च हो गया है, जिसमें 8,000mAh बैटरी, Dimensity 6300 चिपसेट और 144Hz डिस्प्ले जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

Realme Narzo 100x 5G
फोन की सेल 22 जुलाई से शुरू होगी, साथ ही ग्राहकों को शुरुआती ऑफर में डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी मिलेगी. (Image Credit: Realme)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 15, 2026 at 2:20 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: Realme ने अपनी Narzo सीरीज में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Realme Narzo 100x 5G है. इस फोन को कंपनी ने दो कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया है, जिसके साथ बड़ी बैटरी, हाई रिफ्रेश रेट और बड़ी बैटरी मिलेगी. यह फोन उन यूज़र्स के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है, जो कम बजट में दमदार बैटरी लाइफ और स्मूद परफॉर्मेंस वाला फोन खरीदना चाहते हैं.

डिस्प्ले और परफॉर्मेंस

Narzo 100x 5G में 6.8 इंच की HD+ LCD डिस्प्ले दी गई है, जिसमें 144Hz तक का रिफ्रेश रेट और 180Hz तक का टच सैंपलिंग रेट मिलता है. स्क्रीन पर हाई ब्राइटनेस मोड में 1,200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलने का दावा किया गया है. इस फोन की स्क्रीन Panda-1681 ग्लास से प्रोटेक्शन के साथ आती है.

इसमें परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया है, जिसके साथ ग्राफिक्स के लिए Mali-G57 MC2 GPU और 6GB तक LPDDR4x रैम मिलती है. स्टोरेज के लिए इसमें 256GB तक UFS 2.2 का ऑप्शन दिया गया है. हीट मैनेजमेंट के लिए फोन में वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम भी शामिल है, जिससे लंबे समय तक गेमिंग या हैवी यूज़ के दौरान फोन ठंडा बना रहेगा।

कैमरा, बैटरी और कीमत

इस फोन के पिछले हिस्से पर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर दिया गया है. इसमें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. फोन में AI असिस्टेंट, AI इरेज़र और पोर्ट्रेट लाइटिंग जैसे स्मार्ट कैमरा फीचर्स भी दिए गए हैं.

इसकी 8000mAh की बैटरी दी गई है, जो 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. कंपनी का दावा है कि यह बैटरी सिंगल चार्ज में लंबे समय तक गेमिंग सेशन दे सकती है. इसके अलावा फोन में सिक्योरिटी के लिए IP65 रेटिंग और मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग भी शामिल है.

फोन की कीमत

इस फोन का बेस वेरिएंट 4GB+64GB स्टोरेज वाला है, जिसकी कीमत 20,999 रुपये है. वहीं, इस फोन का दूसरा वेरिएंट 6GB+128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 22,999 रुपये है. इसका तीसरा वेरिएंट 6GB+256GB स्टोरेज वाला है, जिसकी कीमत 24,999 रुपये है.

इस फोन को कंपनी ने मिडनाइट ब्लैक और फ्लैश ओरेंज कलर में लॉन्च किया और इसकी सेल 22 जुलाई से रियलमी की वेबसाइट और अमेज़न पर शुरू होगी. इस फोन पर ग्राहकों को 6 महीने तक की नो-कॉस्ट ईएमआई का भी ऑप्शन मिलेगा.

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