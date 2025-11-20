Realme GT 8 Pro भारत में लॉन्च, सबसे फास्ट प्रोसेसर के साथ मिलेगा 200MP कैमरा
रियलमी ने भारत में एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसमें आपको 200MP कैमरा के साथ शानदार चिपसेट मिलेगा.
Published : November 20, 2025 at 5:37 PM IST|
Updated : November 20, 2025 at 6:07 PM IST
हैदराबाद: Realme GT 8 Pro को भारत में आज Realme GT 8 Pro Dream Edition के साथ लॉन्च किया गया है. यह रियलमी का एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, जिसमें Ricoh-tuned कैमरा के साथ 3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC चिपसेट दिया गया है, जो क्वालकॉम के द्वारा लॉन्च किया गया अभी तक का सबसे फास्ट प्रोसेसर है. भारत में इस चिपसेट के साथ लॉन्च होने वाला पहला फोन OnePlus 15 है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था. रियलमी का नया फोन दो कलर्स में आता है. इसके साथ-साथ रियलमी ने Realme GT 8 Pro Dream Edition भी लॉन्च किया है, जिसके बैक पैनल पर टेक्स्चर्ड Aston Martin logo दिया गया है.
वेरिएंट और कीमत
- Realme GT 8 Pro की भारत में कीमत 72,999 रुपये से शुरू होती है, जिसमें यूज़र्स को 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट मिलता है.
- इस फोन का दूसरा और टॉप वेरिएंट 16GB RAM और 512GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 78,999 रुपये है.
- Realme GT 8 Pro Dream Edition को कंपनी ने एकमात्र वेरिएंट में लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 79,999 रुपये है, जिसके साथ आपको 16GB RAM + 512GB storage की सुविधा मिलेगी.
इन फोन्स को फ्लिपकार्ट, रियलमी इंडिया के ऑनलाइन स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा. इसकी सेल 25 नवंबर से शुरू होगी, जबकि इनकी उपलब्धता 29 नवंबर से शुरू की जाएगी.
The wait is over! The #realmeGT8Pro is finally here to redefine what a flagship truly feels like.— realme (@realmeIndia) November 20, 2025
From industry-leading performance to the only RICOH GR camera system in the segment, this is the Ultimate Upgrade for those who push every limit.
Starting from ₹67,999*
First… pic.twitter.com/BIwEbEwW7e
कंपनी इस फोन के साथ एक फ्री डेको सेट ऑफर कर रही है, इसके अलावा यूज़र्स को 5,000 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट और शुरुआती कस्टमर्स को 6 महीने की ईएमआई ऑप्शन भी मिलेगा. हालांकि, कंपनी ने ड्रीम एडिशन पर किसी डिस्काउंट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन यूज़र्स इस फोन को 12 महीने की ईएमआई ऑप्शन के साथ खरीद सकते हैं.
|Realme GT 8 Pro स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स
|ऑपरेटिंग सिस्टम
|Android 16 + Realme UI 7.0
|प्रोसेसर
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm)
|मेमोरी & स्टोरेज
|अधिकतम 16GB LPDDR5X रैम और अधिकतम 512GB UFS 4.1 स्टोरेज
|डिस्प्ले
|6.79 इंच BOE Q10 Flexible AMOLED QHD+ डिस्प्ले | 144Hz रिफ्रेश रेट, 2000 निट्स पीक ब्राइटनेस, गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन
|रियर कैमरा
|ट्रिपल कैमरा (Ricoh GR tuned): 50MP Sony IMX906 + 50MP अल्ट्रा-वाइड + 200MP टेलीफोटो: (120x तक का डिजिटल ज़ूम)
|फ्रंट कैमरा
|32MP सेल्फी कैमरा
|बैटरी & चार्जिंग
|7000mAh बैटरी 120W SuperVOOC वायर्ड फास्ट चार्जिंग
|वॉटर & डस्ट रेसिस्टेंस
|IP66 + IP68 + IP69
|वजन
|214 ग्राम
|अन्य फीचर्स
|अंडर-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, कलर टेम्परेचर सेंसर, हॉल सेंसर प्रॉक्सिमिटी, लाइट, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, ई-कंपास
यह भी पढ़ें: 2025 के सबसे कॉमन पासवर्ड्स: लोग अब भी “123456” से बाहर क्यों नहीं निकल रहे?