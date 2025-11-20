ETV Bharat / technology

Realme GT 8 Pro भारत में लॉन्च, सबसे फास्ट प्रोसेसर के साथ मिलेगा 200MP कैमरा

इस फोन में 200MP का बैक कैमरा दिया गया है. ( फोटो क्रेडिट: Realme )

हैदराबाद: Realme GT 8 Pro को भारत में आज Realme GT 8 Pro Dream Edition के साथ लॉन्च किया गया है. यह रियलमी का एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, जिसमें Ricoh-tuned कैमरा के साथ 3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC चिपसेट दिया गया है, जो क्वालकॉम के द्वारा लॉन्च किया गया अभी तक का सबसे फास्ट प्रोसेसर है. भारत में इस चिपसेट के साथ लॉन्च होने वाला पहला फोन OnePlus 15 है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था. रियलमी का नया फोन दो कलर्स में आता है. इसके साथ-साथ रियलमी ने Realme GT 8 Pro Dream Edition भी लॉन्च किया है, जिसके बैक पैनल पर टेक्स्चर्ड Aston Martin logo दिया गया है. वेरिएंट और कीमत Realme GT 8 Pro की भारत में कीमत 72,999 रुपये से शुरू होती है, जिसमें यूज़र्स को 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट मिलता है.

इस फोन का दूसरा और टॉप वेरिएंट 16GB RAM और 512GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 78,999 रुपये है.

Realme GT 8 Pro Dream Edition को कंपनी ने एकमात्र वेरिएंट में लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 79,999 रुपये है, जिसके साथ आपको 16GB RAM + 512GB storage की सुविधा मिलेगी.