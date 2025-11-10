ETV Bharat / technology

लॉन्च हुआ नया Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 लिमिटेड एडिशन, देखें कैसा है डिजाइन

Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 लिमिटेड एडिशन ( फोटो - Realme )

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता Realme ने अपने नए Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Edition को चीनी बाजार के लिए लॉन्च कर दिया है. हालांकि इसमें स्टैंडर्ड Realme GT 8 Pro जैसे ही हार्डवेयर फ़ीचर दिए गए हैं. यह लिमिटेड-एडिशन मॉडल Aston Martin के ग्रीन कलर में फ़िनिश किया गया है, और पीछे की तरफ़ प्रतिष्ठित सिल्वर-विंग लोगो के साथ सबसे अलग दिखता है. यह स्मार्टफोन एक कस्टम-डिज़ाइन किए गए बॉक्स में आता है, जिसमें Aston Martin-थीम वाला फ़ोन केस और रेस कार के आकार का सिम इजेक्टर टूल जैसी विशेष एक्सेसरीज़ दी गई हैं. इस स्मार्टफोन में F1 से प्रेरित वॉलपेपर और कैमरा वॉटरमार्क दिए गए हैं. Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Edition में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है, और इसमें 7,000 mAh का बैटरी पैक दिया गया है. Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition की कीमत

Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Edition की कीमत की बात करें तो इस स्मार्टफोन को चीनी बाजार में 5,499 चाइनीज युआन यानी लगभग 68,000 रुपये में उतारा गया है, जिसमें 16GB रैम + 1TB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है. यह Aston Martin Racing Green कलर में पेश किया गया है. Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition (फोटो - Realme) स्टैंडर्ड Realme GT 8 Pro से तुलना करें तो, इसके 16GB रैम + 1TB स्टोरेज मॉडल की कीमत 5,199 चाइनीज युआन यानी लगभग 64,000 रुपये है. बता दें कि Realme GT 8 Pro को भारत में 20 नवंबर को लॉन्च किया जाना है. चूंकि Realme GT 7 Limited Edition वैश्विक और भारत में एक ही समय पर लॉन्च हुआ था, इसलिए संभावना जताई जा रही है कि Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 लिमिटेड एडिशन को भी स्टैंडर्ड मॉडल के साथ भारत में उतारा जाएगा. Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition के स्पेसिफिकेशन

Realme ने Aston Martin Aramco Formula One Team के साथ मिलकर Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition लॉन्च किया है. इसमें Aston Martin का प्रतिष्ठित ग्रीन कलर, सिल्वर विंग लोगो और पीछे की तरफ 'Aramco Formula One Team' ब्रांडिंग है.