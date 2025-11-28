ETV Bharat / technology

Realme C85 5G हुआ लॉन्च, 7000mAh बैटरी के साथ मिलेंगे कई फीचर्स, देखें लिस्ट

हैदराबाद: अगर आप 15,000 रुपये की रेंज में एक नया और बड़ी बैटरी वाला फोन खरीदना चाहते हैं, यह फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. रियलमी ने अपने यूज़र्स के लिए बजट सेगमेंट में एक नया फोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Realme C85 5G है. इस फोन को कंपनी ने दो वेरिएंट में लॉन्च किया है. इसमें 6.8 इंच की एचडी प्लस डिस्प्ले, मीडियाटेक प्रोसेसर, 7000mAh बैटरी, 50MP कैमरा और 12GB तक Dynamic RAM की सुविधा दी गई है. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.

इस फोन को कंपनी ने दो वेरिएंट में पेश किया है. इसका पहला यानी बेस वेरिएंट 4GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 16,499 रुपये है. इस फोन का दूसरा वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 17,999 रुपये है. हालांकि, कंपनी इन फोन्स पर लॉन्च ऑफर दे रही है, जिसके साथ फोन की कीमत क्रमश: 14,999 रुपये और 16,499 रुपये है. इस फोन की बिक्री 1 दिसंबर 2025 की दोपहर 12 बजे से फ्लिपकार्ट और रियलमी स्टोर्स पर शुरू होगी.

इस फोन में 6.8 इंच की HD+ LCD (720×1570) डिस्पले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz और पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स है. इस फोन की स्क्रीन का टच सैंपलिंग रेट 180Hz है और यह कॉर्निंग ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आता है. इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP और अगले हिस्से पर 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इस फोन में 7000mAh की बैटरी और 45W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग दी गई है. आइए हम आपको टेबल के माध्यम से इस फोन की फीचर डिटेल्स बताते हैं: