Realme C85 5G हुआ लॉन्च, 7000mAh बैटरी के साथ मिलेंगे कई फीचर्स, देखें लिस्ट
रियलमी ने बजट सेगमेंट में एक नया फोन लॉन्च किया है, जिसमें यूज़र्स को कम कीमत में भी अच्छे फीचर्स वाला फोन मिलेगा.
Published : November 28, 2025 at 4:03 PM IST
हैदराबाद: अगर आप 15,000 रुपये की रेंज में एक नया और बड़ी बैटरी वाला फोन खरीदना चाहते हैं, यह फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. रियलमी ने अपने यूज़र्स के लिए बजट सेगमेंट में एक नया फोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Realme C85 5G है. इस फोन को कंपनी ने दो वेरिएंट में लॉन्च किया है. इसमें 6.8 इंच की एचडी प्लस डिस्प्ले, मीडियाटेक प्रोसेसर, 7000mAh बैटरी, 50MP कैमरा और 12GB तक Dynamic RAM की सुविधा दी गई है. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.
इस फोन की कीमत
इस फोन को कंपनी ने दो वेरिएंट में पेश किया है. इसका पहला यानी बेस वेरिएंट 4GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 16,499 रुपये है. इस फोन का दूसरा वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 17,999 रुपये है. हालांकि, कंपनी इन फोन्स पर लॉन्च ऑफर दे रही है, जिसके साथ फोन की कीमत क्रमश: 14,999 रुपये और 16,499 रुपये है. इस फोन की बिक्री 1 दिसंबर 2025 की दोपहर 12 बजे से फ्लिपकार्ट और रियलमी स्टोर्स पर शुरू होगी.
Realme C85 5G Launched!— Devesh Jha (@Deveshjhaa) November 28, 2025
✓ 7000mAh monster battery
✓ 45W SuperVOOC charging
✓ 50MP Sony IMX852 camera
✓ Dimensity 6300 5G
✓ 6.8" 144hz smooth display
✓ ip69 + military-grade tough
✓ starts at just ₹14,999 (intro price) colors: parrot purple | peacock green#RealmeC855G pic.twitter.com/Wlht2bN1Ur
इस फोन में 6.8 इंच की HD+ LCD (720×1570) डिस्पले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz और पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स है. इस फोन की स्क्रीन का टच सैंपलिंग रेट 180Hz है और यह कॉर्निंग ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आता है. इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP और अगले हिस्से पर 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इस फोन में 7000mAh की बैटरी और 45W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग दी गई है. आइए हम आपको टेबल के माध्यम से इस फोन की फीचर डिटेल्स बताते हैं:
|विशेषता (Feature)
|Realme C85 5G – विवरण (Details)
|डिस्प्ले
|6.8-इंच HD+ LCD (720×1570) 144Hz रिफ्रेश रेट 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस 180Hz टच सैंपलिंग Corning Glass प्रोटेक्शन
|प्रोसेसर
|MediaTek Dimensity 6300 (6nm, 5G)
|कूलिंग
|5300 mm² Vapor Chamber
|सॉफ्टवेयर
|Android 15 पर बेस्ड Realme UI 6.0
|रैम और स्टोरेज
|4GB या 6GB (+ अतिरिक्त 12GB Dynamic RAM तक), 128GB स्टोरेज
|रियर कैमरा
|50MP Sony IMX852 मुख्य कैमरा
|फ्रंट कैमरा
|8MP सेल्फी कैमरा
|बैटरी
|7000mAh 45W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग
|ड्यूरेबिलिटी
|IP69 डस्ट & वॉटर रेसिस्टेंस Military-grade शॉक रेसिस्टेंस
|कलर्स और शुरुआती कीमत
|Parrot Purple, Peacock Green, शुरुआती कीमत - ₹16,499