Realme C85 5G हुआ लॉन्च, 7000mAh बैटरी के साथ मिलेंगे कई फीचर्स, देखें लिस्ट

रियलमी ने बजट सेगमेंट में एक नया फोन लॉन्च किया है, जिसमें यूज़र्स को कम कीमत में भी अच्छे फीचर्स वाला फोन मिलेगा.

Ultra waterproof feature is provided in this phone.
इस फोन में अल्ट्रा वाटरप्रूफ फीचर दिया गया है. (फोटो क्रेडिट: Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 28, 2025 at 4:03 PM IST

हैदराबाद: अगर आप 15,000 रुपये की रेंज में एक नया और बड़ी बैटरी वाला फोन खरीदना चाहते हैं, यह फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. रियलमी ने अपने यूज़र्स के लिए बजट सेगमेंट में एक नया फोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Realme C85 5G है. इस फोन को कंपनी ने दो वेरिएंट में लॉन्च किया है. इसमें 6.8 इंच की एचडी प्लस डिस्प्ले, मीडियाटेक प्रोसेसर, 7000mAh बैटरी, 50MP कैमरा और 12GB तक Dynamic RAM की सुविधा दी गई है. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.

इस फोन की कीमत

इस फोन को कंपनी ने दो वेरिएंट में पेश किया है. इसका पहला यानी बेस वेरिएंट 4GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 16,499 रुपये है. इस फोन का दूसरा वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 17,999 रुपये है. हालांकि, कंपनी इन फोन्स पर लॉन्च ऑफर दे रही है, जिसके साथ फोन की कीमत क्रमश: 14,999 रुपये और 16,499 रुपये है. इस फोन की बिक्री 1 दिसंबर 2025 की दोपहर 12 बजे से फ्लिपकार्ट और रियलमी स्टोर्स पर शुरू होगी.

इस फोन में 6.8 इंच की HD+ LCD (720×1570) डिस्पले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz और पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स है. इस फोन की स्क्रीन का टच सैंपलिंग रेट 180Hz है और यह कॉर्निंग ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आता है. इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP और अगले हिस्से पर 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इस फोन में 7000mAh की बैटरी और 45W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग दी गई है. आइए हम आपको टेबल के माध्यम से इस फोन की फीचर डिटेल्स बताते हैं:

विशेषता (Feature)Realme C85 5G – विवरण (Details)
डिस्प्ले6.8-इंच HD+ LCD (720×1570) 144Hz रिफ्रेश रेट 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस 180Hz टच सैंपलिंग Corning Glass प्रोटेक्शन
प्रोसेसरMediaTek Dimensity 6300 (6nm, 5G)
कूलिंग5300 mm² Vapor Chamber
सॉफ्टवेयरAndroid 15 पर बेस्ड Realme UI 6.0
रैम और स्टोरेज4GB या 6GB (+ अतिरिक्त 12GB Dynamic RAM तक), 128GB स्टोरेज
रियर कैमरा50MP Sony IMX852 मुख्य कैमरा
फ्रंट कैमरा8MP सेल्फी कैमरा
बैटरी7000mAh 45W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग
ड्यूरेबिलिटीIP69 डस्ट & वॉटर रेसिस्टेंस Military-grade शॉक रेसिस्टेंस
कलर्स और शुरुआती कीमतParrot Purple, Peacock Green, शुरुआती कीमत - ₹16,499

