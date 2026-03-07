ETV Bharat / technology

Realme C83 5G भारत में लॉन्च, बजट रेंज में मिलेगा 144Hz डिस्प्ले और 7000mAh बैटरी

इस फोन को कंपनी ने दो कलर ऑप्शन्स में पेश किया है. ( Image Credit: Realme )

हैदराबाद: चीन की स्मार्टफोन कंपनी रियलमी ने भारत में अपनी सी-सीरीज का नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Realme C83 5G है. यह फोन खासतौर पर उन यूज़र्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो कम कीमत में बड़ी बैटरी और 5G कनेक्टिविटी के साथ अच्छा डिस्प्ले और लंबा सॉफ्टवेयर अपडेट्स वाला फोन खरीदना चाहते हैं. कंपनी का कहना है कि यह फोन डेली-लाइफ यूज़ के लिए बड़ी बैटरी और स्मूद परफॉर्मेंस के साथ आता है. आइए हम आपको रियलमी के इस नए फोन के तमाम मुख्य फीचर्स, स्पेसिफिकेशन्स और कीमत के बारे में बताते हैं. डिस्प्ले और प्रोसेसर Realme C83 5G में 6.8-इंच का HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है. यह स्क्रीन 144Hz तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग का अनुभव काफी स्मूद हो जाता है. फोन की स्क्रीन में 900 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और 180Hz टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट भी मिलता है. परफॉर्मेंस के लिए इस स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है, जो 6nm प्रोसेस पर बना है. इसके साथ ARM Mali-G57 MC2 GPU मिलता है. फोन में अधिकतम 6GB LPDDR4x RAM और 128GB तक eMMC 5.1 स्टोरेज दी गई है. यह डिवाइस Android 16 पर बेस्ड Realme UI 7.0 पर चलता है.