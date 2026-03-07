Realme C83 5G भारत में लॉन्च, बजट रेंज में मिलेगा 144Hz डिस्प्ले और 7000mAh बैटरी
रियलमी ने एक बजट स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसमें एक बड़ी बैटरी, बढ़िया डिस्प्ले और 4 साल तक का सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी मिल रहा है.
Published : March 7, 2026 at 2:10 PM IST
हैदराबाद: चीन की स्मार्टफोन कंपनी रियलमी ने भारत में अपनी सी-सीरीज का नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Realme C83 5G है. यह फोन खासतौर पर उन यूज़र्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो कम कीमत में बड़ी बैटरी और 5G कनेक्टिविटी के साथ अच्छा डिस्प्ले और लंबा सॉफ्टवेयर अपडेट्स वाला फोन खरीदना चाहते हैं. कंपनी का कहना है कि यह फोन डेली-लाइफ यूज़ के लिए बड़ी बैटरी और स्मूद परफॉर्मेंस के साथ आता है. आइए हम आपको रियलमी के इस नए फोन के तमाम मुख्य फीचर्स, स्पेसिफिकेशन्स और कीमत के बारे में बताते हैं.
डिस्प्ले और प्रोसेसर
Realme C83 5G में 6.8-इंच का HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है. यह स्क्रीन 144Hz तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग का अनुभव काफी स्मूद हो जाता है. फोन की स्क्रीन में 900 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और 180Hz टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट भी मिलता है. परफॉर्मेंस के लिए इस स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है, जो 6nm प्रोसेस पर बना है. इसके साथ ARM Mali-G57 MC2 GPU मिलता है. फोन में अधिकतम 6GB LPDDR4x RAM और 128GB तक eMMC 5.1 स्टोरेज दी गई है. यह डिवाइस Android 16 पर बेस्ड Realme UI 7.0 पर चलता है.
कैमरा और बैटरी
कैमरा की बात करें तो Realme C83 5G में पीछे की तरफ 13MP का सिंगल कैमरा दिया गया है, जो ऑटोफोकस और f/2.2 अपर्चर के साथ आता है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन के फ्रंट में 5MP का कैमरा मिलता है. दोनों कैमरों से 1080p तक की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है. इस स्मार्टफोन की सबसे खास बात इसकी 7,000mAh की बड़ी Titan बैटरी है. कंपनी का दावा है कि यह बैटरी लंबे समय तक चलती है, जिससे यूज़र बिना बार-बार चार्ज किए फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं. बड़ी बैटरी, 5G सपोर्ट और 144Hz डिस्प्ले के साथ Realme C83 5G बजट सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प बन सकता है.
|स्पेसिफिकेशन्स
|डिटेल्स
|डिस्प्ले
|6.8-inch HD+ LCD, 144Hz रिफ्रेश रेट
|प्रोसेसर
|MediaTek Dimensity 6300
|रैम और स्टोरेज
|4GB + 64GB
|4GB + 128GB
|6GB + 128GB
|बैक कैमरा
|13MP मेन AI camera
|फ्रंट कैमरा
|5MP
|बैटरी
|7,000mAh
|चार्जिंग क्षमता
|15W (वायर्ड)
|ऑपरेटिंग सिस्टम (OS)
|Android 16 पर बेस्ड Realme UI 7.0
|आईपी रेटिंह
|IP64
कीमत और बिक्री
Realme C83 5G की शुरुआती कीमत 13,499 रुपये रखी गई है. यह कीमत 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की है. वहीं, 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 14,499 रुपये है. इसके अलावा 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला टॉप वेरिएंट 17,499 रुपये में उपलब्ध होगा. ग्राहक इस फोन को छह महीने तक की नो-कॉस्ट EMI पर भी खरीद सकते हैं. यह नया स्मार्टफोन 7 मार्च को दोपहर 12 बजे से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. ग्राहक इसे ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से खरीद पाएंगे. Realme C83 5G को कंपनी ने दो कलर ऑप्शन पर्पल और ग्रीन में पेश किया है.
|वेरिएंट
|कीमत
|ऑफर्स
|उपलब्धता
|4GB + 64GB
|₹13,499
|4GB + 128GB
|₹14,499
|6GB + 128GB
|₹17,499