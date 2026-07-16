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8,000mAh की बड़ी बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Realme C100x, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Realme ने अपनी C-सीरीज़ का विस्तार करते हुए भारत में नए Realme C100x स्मार्टफोन को लॉन्च किया है. इसमें 120Hz LCD डिस्प्ले, Unisoc T7250 चिपसेट, 4GB RAM, 64GB स्टोरेज, 50MP AI रियर कैमरा और 45W फास्ट वायर्ड चार्जिंग के साथ 8,000mAh की बैटरी दी गई है. यह हैंडसेट Android 16 पर आधारित Realme UI पर चलता है.

Realme C100x की कीमत और ऑफर्स

नए Realme C100x सिर्फ़ 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट में आता है, जिसकी कीमत 14,499 रुपये है. यह गोल्डन कोस्ट और डीपब्लू टाइड्स कलर ऑप्शन में उतारा गया है.

यह फ़ोन 20 जुलाई, 2026 को रात 11:59 बजे (IST) Realme की ऑफ़िशियल वेबसाइट (realme.com), Flipkart और चुनिंदा ऑफ़लाइन स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा.

इसके अलावा, लॉन्च ऑफ़र के तहत, चीनी फ़ोन निर्माता कंपनी Realme भारत में संभावित ग्राहकों के लिए 500 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 3 महीने की नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी दे रही है.

इसके अलावा, Realme Care के तहत ग्राहक 574.50 रुपये में एक्सीडेंटल वारंटी (एक साल के लिए), 449.50 रुपये में एक्सटेंडेड वारंटी (एक साल के लिए) और 399.50 रुपये में स्क्रीन डैमेज प्रोटेक्शन (एक साल के लिए) का लाभ उठा सकते हैं.

Realme C100x के स्पेसिफिकेशन

नए Realme C100x की लंबाई 166.5mm, चौड़ाई 78.2mm और मोटाई 8.8mm है. इसका वज़न 219 ग्राम रखा गया है. इस हैंडसेट में 6.8-इंच का HD+ (720×1,570 पिक्सल) LCD पैनल लगाया गया है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, 900 निट्स ब्राइटनेस (HBM), 254ppi पिक्सल डेंसिटी, 240Hz तक टच सैंपलिंग रेट और कई अन्य फीचर्स मिलते हैं. फोन में Panda-MN228 ग्लास प्रोटेक्शन भी दिया गया है.