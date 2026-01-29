भारत में लॉन्च हुए नए Realme Buds Clip हेडसेट, जानें क्या है कीमत और फीचर्स
Realme ने अपने नए Realme Buds Clip को भारतीय बाजार के लिए लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 5,999 रुपये रखी गई है.
Published : January 29, 2026 at 5:11 PM IST
हैदराबाद: टेक दिग्गज Realme ने अपने नए Realme Buds Clip को भारतीय बाजार के लिए लॉन्च कर दिया है, जिसे Realme P4 Power 5G के साथ लॉन्च किया गया. नए लॉन्च किए गए वायरलेस हेडसेट में ओपन-ईयर डिज़ाइन दिया गया है और इसमें IP55 डस्ट और वॉटर-रेज़िस्टेंट रेटिंग मिलती है.
Realme का कहना है कि कि केस के साथ, नए Buds Clip एक बार चार्ज करने पर 36 घंटे तक का प्लेबैक देता है. यह हेडसेट 3D स्पेशल ऑडियो, डुअल-डिवाइस कनेक्टिविटी और AI-बेस्ड एनवायरनमेंटल नॉइज़ कैंसलेशन (ENC) को सपोर्ट करता है. इसके अलावा, ये ईयरबड्स टच कंट्रोल, 45ms तक की लो लेटेंसी और AI ट्रांसलेटर फीचर को भी सपोर्ट करते हैं.
Realme Buds Clip की कीमत
भारत में कंपनी ने Realme Buds Clip को 5,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया है. यह वायरलेस हेडसेट टाइटेनियम ब्लैक और टाइटेनियम गोल्ड कलर ऑप्शन में पेश किया गया है. जो ग्राहक इसे खरीदना चाहते हैं, वो इन्हें ऑफिशियल Realme India वेबसाइट, Amazon, Flipkart और कुछ ऑफलाइन रिटेल स्टोर से खरीद सकते हैं.
कंपनी ने इस ओपन-इयर हेडसेट को 500 रुपये के प्राइस ऑफर के साथ पेश किया है, जिससे ग्राहक इसे 5,499 रुपये में खरीद सकते हैं. कंपनी ने जानकारी दी है कि यह भारत में 5 फरवरी को दोपहर 12 बजे IST से सेल के लिए उपलब्ध होगा.
Realme Buds Clip के फीचर्स
Realme Buds Clip ईयरबड्स में 11mm डुअल-मैग्नेट डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं, जिनमें NextBass एल्गोरिदम से पावर्ड बास बूस्ट सिस्टम मिलता है. ये 3D स्पेशल ऑडियो और डायरेक्शनल साउंड प्रदान करते हैं, जिससे ऑडियो लीकेज कम होने का दावा किया गया है, जबकि AI नॉइज़ कैंसलेशन और हवा कम करने वाले डुअल माइक्रोफ़ोन से कॉल क्वालिटी बेहतर हो सकती है.
Realme के Buds Clip ईयरबड्स SBC और AAC कोडेक के साथ ब्लूटूथ 5.4, डुअल-डिवाइस कनेक्टिविटी, Microsoft Swift Pair और 45ms तक की लो-लेटेंसी को सपोर्ट करते हैं. Next AI द्वारा पावर्ड AI ट्रांसलेटर फीचर 30 से ज़्यादा भाषाओं के लिए रियल-टाइम ट्रांसलेशन देता है.
कंपनी का दावा है कि Realme Buds Clip की बैटरी लाइफ एक बार चार्ज करने पर सात घंटे तक और केस के साथ इसकी बैटरी लाइफ 36 घंटे तक की है. इसके प्रत्येक ईयरबड में 45mAh की बैटरी लगाई गई है, जबकि केस में 530mAh की बैटरी लगी है. चार्जिंग केस में USB टाइप-C पोर्ट है.
ओपन-ईयर फिट के साथ डिज़ाइन किए गए, Realme Buds Clip बेहतर कम्फर्ट और आस-पास की जानकारी के लिए कान के बाहरी हिस्से पर फिट होते हैं. हर ईयरबड का वज़न 5.3 ग्राम है और इसमें पसीने और तेल से बचाने वाली मैट फिनिश के साथ टाइटेनियम-फिट डिज़ाइन का इस्तेमाल किया गया है. इन ईयरबड्स को धूल और पानी से बचाने के लिए IP55 रेटिंग भी दी गई है.