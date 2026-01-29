ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुए नए Realme Buds Clip हेडसेट, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

Realme Buds Clip हेडसेट हुए लॉन्च ( फोटो - Realme India )

हैदराबाद: टेक दिग्गज Realme ने अपने नए Realme Buds Clip को भारतीय बाजार के लिए लॉन्च कर दिया है, जिसे Realme P4 Power 5G के साथ लॉन्च किया गया. नए लॉन्च किए गए वायरलेस हेडसेट में ओपन-ईयर डिज़ाइन दिया गया है और इसमें IP55 डस्ट और वॉटर-रेज़िस्टेंट रेटिंग मिलती है. Realme का कहना है कि कि केस के साथ, नए Buds Clip एक बार चार्ज करने पर 36 घंटे तक का प्लेबैक देता है. यह हेडसेट 3D स्पेशल ऑडियो, डुअल-डिवाइस कनेक्टिविटी और AI-बेस्ड एनवायरनमेंटल नॉइज़ कैंसलेशन (ENC) को सपोर्ट करता है. इसके अलावा, ये ईयरबड्स टच कंट्रोल, 45ms तक की लो लेटेंसी और AI ट्रांसलेटर फीचर को भी सपोर्ट करते हैं. Realme Buds Clip की कीमत

भारत में कंपनी ने Realme Buds Clip को 5,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया है. यह वायरलेस हेडसेट टाइटेनियम ब्लैक और टाइटेनियम गोल्ड कलर ऑप्शन में पेश किया गया है. जो ग्राहक इसे खरीदना चाहते हैं, वो इन्हें ऑफिशियल Realme India वेबसाइट, Amazon, Flipkart और कुछ ऑफलाइन रिटेल स्टोर से खरीद सकते हैं. कंपनी ने इस ओपन-इयर हेडसेट को 500 रुपये के प्राइस ऑफर के साथ पेश किया है, जिससे ग्राहक इसे 5,499 रुपये में खरीद सकते हैं. कंपनी ने जानकारी दी है कि यह भारत में 5 फरवरी को दोपहर 12 बजे IST से सेल के लिए उपलब्ध होगा.