Realme 17 Pro सीरीज के स्पेसिफिकेशन्स लीक, 10000mAh बैटरी मिलने की उम्मीद
रियलमी का नया फोन 10,000mAh बैटरी के साथ आ सकता है, जो रियलमी 16 प्रो सीरीज़ की 7,000mAh बैटरी से काफी बड़ी होगी.
Published : October 24, 2026 at 2:26 PM IST
हैदराबाद: Realme भारत में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसमें 10,000mAh की एक बेहद बड़ी बैटरी मिल सकती है. कंपनी ने अभी तक अपने इस अपकमिंग मॉडल के बारे में कुछ भी पक्का नहीं बताया है, लेकिन नई लीक के मुताबिक इन फोन्स का नाम रियलमी 17 प्रो (Realme 17 Pro) या रियलमी 17 प्रो प्लस (Realme 17 Pro+) हो सकता है. Realme 17 Pro सीरीज भारत में मौजूदा Realme 16 Pro सीरीज का अपग्रेडेड वर्ज़न होगी.
Realme 17 Pro सीरीज की लीक डिटेल्स
इस अपकमिंग रियलमी सीरीज के बारे में एक लोकप्रिय टिप्स्टर देबयान रॉय ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए कुछ जानकारियां शेयर की है. उनका दावा है कि जो डिटेल्स उन्होंने दी है, वो पक्की हैं. अगर ये दावा सही निकला तो लीक वाली 10,000mAh की बैटरी रियलमी 16 प्रो और 16 प्रो प्लस की 7,000mAh बैटरी से बड़ी होगी.
🚨 Exclusive 🚨 Totally Confirmed details about an upcoming realme phone : This is possibly the realme 17 Pro or realme 17 Pro+ : ✅ 1.5K 165Hz flat OLED • 165Hz is for some games • system runs at 120Hz ✅ • Plastic frame 🔴 Dimensity 7500 SoC • Camera module design is very close to realme 16 Pro+ ✅ 200MP main + 50MP 3.5x telephoto + Ultrawide ✅ 10000mAh🔋(typical capacity)— Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) October 23, 2026
कैमरे की बात करें तो फोन में तीन कैमरों वाला रियर सेटअप बताया गया है. इसमें 200MP का मुख्य सेंसर मिल सकता है. इसके साथ ही 3.5x जूम वाला 50MP का टेलीफोटो कैमरा और एक अल्ट्रा-वाइड सेंसर भी हो सकता है. इस फोन में 1.5K रेजोल्यूशन वाला फ्लैट ओएलईडी (OLED) डिस्प्ले दिया जा सकता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz होने की उम्मीद है.
हालांकि, कुछ सपोर्टेड गेम्स में इसकी डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 165Hz तक भी जा सकता है. इसके अलावा रियलमी के अपकमिंग फोन में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 7500 चिपसेट दिए जाने की बात कही जा रही है. इसके अलावा फोन का फ्रेम प्लास्टिक का हो सकता है.
Realme 16 Pro सीरीज पर एक नज़र
रियलमी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर Realme 17 Pro सीरीज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. कंपनी ने इस साल जनवरी में ही Realme 16 Pro सीरीज को लॉन्च किया था. इसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया था. प्रो मॉडल में 6.78 इंच की स्क्रीन और प्रो प्लस में 6.8 इंच की स्क्रीन दी गई थी.
प्रोसेसर के लिए प्रो मॉडल में Mediatek Dimensity 7300 Max 5G और प्रो प्लस मॉडल के लिए Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट दिया गया है. Realme 16 Pro की कीमत 31,999 रुपये से शुरू होती है और Pro Plus की कीमत 39,999 रुपये से शुरू होती है.