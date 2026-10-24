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Realme 17 Pro सीरीज के स्पेसिफिकेशन्स लीक, 10000mAh बैटरी मिलने की उम्मीद

Realme 16 Pro Series को इस साल जनवरी में लॉन्च किया गया है. ( Realme )

हैदराबाद: Realme भारत में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसमें 10,000mAh की एक बेहद बड़ी बैटरी मिल सकती है. कंपनी ने अभी तक अपने इस अपकमिंग मॉडल के बारे में कुछ भी पक्का नहीं बताया है, लेकिन नई लीक के मुताबिक इन फोन्स का नाम रियलमी 17 प्रो (Realme 17 Pro) या रियलमी 17 प्रो प्लस (Realme 17 Pro+) हो सकता है. Realme 17 Pro सीरीज भारत में मौजूदा Realme 16 Pro सीरीज का अपग्रेडेड वर्ज़न होगी.

Realme 17 Pro सीरीज की लीक डिटेल्स

इस अपकमिंग रियलमी सीरीज के बारे में एक लोकप्रिय टिप्स्टर देबयान रॉय ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए कुछ जानकारियां शेयर की है. उनका दावा है कि जो डिटेल्स उन्होंने दी है, वो पक्की हैं. अगर ये दावा सही निकला तो लीक वाली 10,000mAh की बैटरी रियलमी 16 प्रो और 16 प्रो प्लस की 7,000mAh बैटरी से बड़ी होगी. कैमरे की बात करें तो फोन में तीन कैमरों वाला रियर सेटअप बताया गया है. इसमें 200MP का मुख्य सेंसर मिल सकता है. इसके साथ ही 3.5x जूम वाला 50MP का टेलीफोटो कैमरा और एक अल्ट्रा-वाइड सेंसर भी हो सकता है. इस फोन में 1.5K रेजोल्यूशन वाला फ्लैट ओएलईडी (OLED) डिस्प्ले दिया जा सकता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz होने की उम्मीद है.