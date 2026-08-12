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Realme 16x 5G भारत में लॉन्च, 7000mAh बैटरी के साथ मिलेगा बड़ा कूलिंग सिस्टम!

इस फोन में 1200 निट्स के साथ 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है. ( Image Credit: Realme )

इसमें 5,300 sq mm AirFlow वैपर चैंबर कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है. इस फोन में कंपनी ने गेमर्स का खास ख्याल रखते हुए कंपनी ने खुद का डेवलप किया गया GT Boost गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन इंजन भी इस फोन में पेश किया है.

इस फोन में 6.8 इंच की एचडी प्लस स्क्रीन दी गई है, जिसका रिजॉल्यूशन 720x1,570 है. इस एलसीडी पैनल पर 144Hz तक के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है. इसके अलावा इसमें 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 180Hz का टच सैंपलिंग रेट सपोर्ट भी मिलता है.

हैदराबाद: रियलमी ने भारत में एक नया फोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Realme 16x 5G है. इस फोन में कंपनी ने एक बड़ी स्क्रीन के साथ, हाई रिफ्रेश रेट सपोर्ट, डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट रेटिंग और एक बड़ा कूलिंग चैंबर भी दिया है. आइए हम आपको रियलमी के इस नए फोन के बारे में बताते हैं.

Realme 16x 5G में प्रोसेसर के लिए ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया है, जो 6GB तक के रैम और 256GB तक के ऑनबोर्ड स्टोरेज सपोर्ट के साथ आता है. यह फोन Android 16 पर बेस्ड Realme UI 7.0 ओएस पर रन करता है. यह फोन पानी और धूल से बचने के लिए IP65 रेटिंग के साथ आता है. इसमें military-grade (MIL-STD-810) शॉक रेसिस्टेंट फीचर भी दिया गया है.

इस फोन में कई एआई-बेस्ड फीचर्स भी शामिल हैं, जिनमें AI Eraser, AI Ultra Clarity, Motion Photo और Dual-View Video Mode फीचर्स शामिल हैं. इसमें कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi, 5G, Bluetooth 5.3, and a USB Type-C port समेत कई अन्य फीचर्स दिए गए हैं.

इन सभी स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के अलावा इस फोन की एक और सबसे खास बात बैटरी है. कंपनी ने इस फोन में 7,000mAh की एक बड़ी बैटरी दी है, जो 45W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. इसमें बायपास चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है.

कीमत, ऑफर और उपलब्धता

इस फोन की कीमत 25,999 रुपये से शुरू होती है, जिसमें 4GB RAM और 128GB स्टोरेज की सुविधा मिलती है. इसका दूसरा वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 27,999 रुपये है. इसका तीसरा वेरिएंट 6GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 30,999 रुपये है.

इस फोन के साथ लॉन्च ऑफर के रूप में चुनिंदा बैंक ऑफर्स के जरिए 2,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंड और 3,000 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर भी मिल सकता है. इसके अलावा आप इस फोन को 10 महीनों की नो-कॉस्ट ईएमआई के जरिए भी खरीद सकते हैं.

इस फोन एंड्यूरेंस ब्राउन और ग्लोरी व्हाइट कलर्स में लॉन्च किया गया है. इस फोन की बिक्री 13 अगस्त यानी कल दोपहर 12 बजे से ही रियलमी इंडिया की वेबसाइट और फ्लिपकार्ट पर शुरू हो जाएगी.