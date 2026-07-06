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Realme के कई फोन्स फिर से हुए महंगे, खरीदने से पहले जानें नई कीमत

Realme 16 Pro अब 40,999 रुपये में मिलेगा, जिससे यह प्रीमियम मिड-रेंज सेगमेंट में पहुंच गया है. ( Image Credit: Realme )

हैदराबाद: रियलमी ने भारत में अपने कुछ पॉपुलर स्मार्टफोन्स की कीमतों में एक बार फिर बदलाव किया है. कंपनी ने पिछले हफ्ते ही Realme 16 Pro+ और Realme 16 की कीमत बढ़ाई थी और अब कंपनी ने अपने कई अन्य स्मार्टफोन्स की कीमत भी बढ़ा दी है. Realme 16 की कीमत में तो लगातार दूसरी बार इज़ाफा हुआ है.

Realme 16 Pro को इस साल जनवरी में 31,999 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ भारत में लॉन्च किया गया था. उसके बाद से इस फोन की कीमत में कई बार बदलाव हुए. पहले इस फोन की शुरुआती कीमत को बढ़ाकर 39,999 रुपये किया गया था और फिर 2,000 घटाया गया, जिसके बाद फोन की कीमत 37,999 रुपये हो गई थी, लेकिन अब कंपनी ने एक बार फिर 3,000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है और अब फोन की कीमत 40,999 रुपये हो गई है. इस तरह से इस फोन की कीमत लॉन्च के वक्त यानी पिछले 6 महीनों में 9,000 रुपये बढ़ चुकी है. इस कीमत में आपको 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट मिलेगा.

Realme 16 और 16 Pro की कीमत बढ़ी

Realme 16 Pro में वाइब्रेंट डिस्प्ले, ऑल-डे बैटरी लाइफ, तेज़ स्पीकर्स और मजबूत बिल्ड क्वालिटी जैसे फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन इस कीमत पर इसका चिपसेट पावर यूज़र्स के लिए उतना दमदार नहीं लगता, जितना इस सेगमेंट में मौजूद दूसरे विकल्प ऑफर करते हैं. इसका मतलब है कि फोन की कीमत तो बढ़ गई है, लेकिन स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स वैसे ही है. ऐसे में आप इस कीमत में Nothing Phone (4a) या टेलीफोटो कैमरा वाले Motorola Edge 70 Pro जैसे विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं.