Realme 16 Pro+ 5G की कीमत लॉन्च से पहले लीक, 200MP कैमरा समेत मिलेंगे ये खास फीचर्स

Realme 16 Pro+ 5G भारत में 6 जनवरी 2026 को लॉन्च होगा, जिसमें 200MP कैमरा, बड़ा डिस्प्ले और नया Urban Wild डिज़ाइन मिलेगा. ( फोटो क्रेडिट: Realme )

हैदराबाद: रियलमी एक बार फिर भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में हलचल मचाने की तैयारी कर रहा है. चीन की स्मार्टफोन कंपनी भारत में एक नई स्मार्टफोन सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इस सीरीज का नाम Realme 16 Pro 5G सीरीज है. इस सीरीज के एक फोन का नाम Realme 16 Pro+ 5G है, जिसकी कीमत लॉन्च से पहले ही लीक हो गई है. कंपनी ने इस फोन सीरीज की लॉन्च डेट के साथ-साथ कई खास स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स का खुलासा भी कर दिया है. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.

रियलमी ने ऐलान किया है कि वो भारत में Realme 16 Pro 5G सीरीज को 6 जनवरी 2026 को दोपहर 12 बजे लॉन्च करेगी. इस फोन सीरीज में सबसे ज्यादा हाइलाइट इसमें मिलने वाले 200MP पेरीस्कोप कैमरा सेटअप को किया जा रहा है. अब एक लेटेस्ट लीक से Realme 16 Pro+ 5G की संभावित कीमत का पता चला है. इस लीक की खास बात है कि इस फोन की कीमत की जानकारी सीधे फोन के रिटेल बॉक्स से सामने आई है.

Realme 16 Pro+ 5G की कीमत लीक

टेक ब्लॉगर पारस गुगलानी ने अपने एक्स (पुराना नाम ट्विटर) पर एक पोस्ट किया है, जिसके मुताबिक Realme 16 Pro+ 5G की भारत में कीमत करीब 43,999 रुपये हो सकती है. हालांकि, यह बॉक्स प्राइस है, इसलिए लॉन्च के समय बैंक ऑफर्स और इंट्रोडक्टरी डिस्काउंट के साथ इसकी असली कीमत थोड़ी कम भी हो सकती है. जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि फोन को Realme 16 Pro सीरीज़ के तहत मार्केट में उतारा जाएगा, जिसमें Realme 16 Pro 5G और Realme 16 Pro+ 5G शामिल होंगे. यह स्मार्टफोन Flipkart और Realme की ऑफिशियल वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा.