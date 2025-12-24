ETV Bharat / technology

Realme 16 Pro+ 5G की कीमत लॉन्च से पहले लीक, 200MP कैमरा समेत मिलेंगे ये खास फीचर्स

Realme 16 Pro+ 5G भारत में 200MP कैमरा और पावरफुल Snapdragon प्रोसेसर के साथ प्रीमियम सेगमेंट में एंट्री करने जा रहा है.

The Realme 16 Pro+ 5G will launch in India on January 6, 2026, featuring a 200MP camera, a large display, and a new Urban Wild design.
Realme 16 Pro+ 5G भारत में 6 जनवरी 2026 को लॉन्च होगा, जिसमें 200MP कैमरा, बड़ा डिस्प्ले और नया Urban Wild डिज़ाइन मिलेगा. (फोटो क्रेडिट: Realme)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 24, 2025 at 8:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: रियलमी एक बार फिर भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में हलचल मचाने की तैयारी कर रहा है. चीन की स्मार्टफोन कंपनी भारत में एक नई स्मार्टफोन सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इस सीरीज का नाम Realme 16 Pro 5G सीरीज है. इस सीरीज के एक फोन का नाम Realme 16 Pro+ 5G है, जिसकी कीमत लॉन्च से पहले ही लीक हो गई है. कंपनी ने इस फोन सीरीज की लॉन्च डेट के साथ-साथ कई खास स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स का खुलासा भी कर दिया है. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.

रियलमी ने ऐलान किया है कि वो भारत में Realme 16 Pro 5G सीरीज को 6 जनवरी 2026 को दोपहर 12 बजे लॉन्च करेगी. इस फोन सीरीज में सबसे ज्यादा हाइलाइट इसमें मिलने वाले 200MP पेरीस्कोप कैमरा सेटअप को किया जा रहा है. अब एक लेटेस्ट लीक से Realme 16 Pro+ 5G की संभावित कीमत का पता चला है. इस लीक की खास बात है कि इस फोन की कीमत की जानकारी सीधे फोन के रिटेल बॉक्स से सामने आई है.

Realme 16 Pro+ 5G की कीमत लीक

टेक ब्लॉगर पारस गुगलानी ने अपने एक्स (पुराना नाम ट्विटर) पर एक पोस्ट किया है, जिसके मुताबिक Realme 16 Pro+ 5G की भारत में कीमत करीब 43,999 रुपये हो सकती है. हालांकि, यह बॉक्स प्राइस है, इसलिए लॉन्च के समय बैंक ऑफर्स और इंट्रोडक्टरी डिस्काउंट के साथ इसकी असली कीमत थोड़ी कम भी हो सकती है. जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि फोन को Realme 16 Pro सीरीज़ के तहत मार्केट में उतारा जाएगा, जिसमें Realme 16 Pro 5G और Realme 16 Pro+ 5G शामिल होंगे. यह स्मार्टफोन Flipkart और Realme की ऑफिशियल वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा.

डिज़ाइन की बात करें तो रियलमी ने इस बार मशहूर जापानी डिज़ाइनर Naoto Fukasawa के साथ मिलकर फोन को तैयार किया है. नया ‘Urban Wild’ डिज़ाइन इसे प्रीमियम लुक देता है. भारत में यह फोन Master Gold, Master Grey, साथ ही भारत के लिए लाए जाने वाले एक्सक्लूसिव कलर्स - Camellia Pink और Orchid Purple में भी उपलब्ध होगा.

कैमरा इस फोन की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है. इसमें LumaColor Image टेक्नोलॉजी से लैस 200MP Portrait Master कैमरा मिलेगा. इसके साथ यूज़र्स को इस फोन में पेरीस्कोप कैमरा लेंस भी मिलेगा. इस फोन के कैमरा सेटअप के लिए कंपनी दावा कर रही है कि ये यूज़र्स को फोटोग्राफी एक्सपीरियंस को एक नए लेवल पर लेकर जाएगा.

इसके परफॉर्मेंस पर गौर करें तो इसमें एक पावरफुल Snapdragon प्रोसेसर दिया जाएगा, जो Snapdragon 7 Gen 4 से ज्यादा ताकतवर बताया जा रहा है. इस फोन में करीब 6.8 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलेगा, जो वीडियो देखने और गेमिंग के लिए बेहतरीन रहेगा. इसका वजन लगभग 203 ग्राम होगा.

TAGGED:

REALME 16 PRO PLUS PRICE IN INDIA
REALME 16 PRO PLUS 5G LAUNCH DATE
REALME 200MP CAMERA PHONE
REALME UPCOMING 5G SMARTPHONE
REALME 16 PRO PLUS SPECIFICATIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.