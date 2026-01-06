ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुई Realme 16 Pro 5G सीरीज और Realme Pad 3 5G टैबलेट, जानें कीमत और फीचर्स

Realme 16 Pro 5G सीरीज और Realme Pad 3 5G हुआ लॉन्च ( फोटो - Realme India )

हैदराबाद: टेक दिग्गज Oppo के सब-ब्रांड Realme ने भारतीय बाजार में अपनी नई Realme 16 Pro 5G सीरीज और एक नया टैबलेट Realme Pad 3 5G को लॉन्च कर दिया है. Realme 16 Pro 5G सीरीज में दो मॉडलों को पेश किया गया है, जिनमें Realme 16 Pro+ 5G और Realme 16 Pro 5G शामिल हैं. जहां Realme 16 Pro 5G सीरीज की शुरुआती कीमत 31,999 रुपये है, वहीं Realme Pad 3 5G को 26,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारा गया है. Realme 16 Pro सीरीज की कीमत

कीमत की बात करें तो, जहां नए Realme 16 Pro 5G को कुल तीन वेरिएंट में उतारा गया है, जिसमें इसके 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत 31,999 रुपये हैं. वहीं 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वाले हायर-एंड वेरिएंट की कीमत 33,999 रुपये है. इसके अलावा, टॉप-ऑफ-द-लाइन 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 36,999 रुपये रखी गई है. कंपनी चुनिंदा क्रेडिट कार्ड पर 3,000 रुपये का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट दे रही है. वहीं दूसरी ओर, Realme 16 Pro+ 5G की बात करें तो, इसे भी कुल तीन वेरिएंट में उतारा गया है, जिसमें 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत 39,999 रुपये और 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 41,999 रुपये तय की गई है. इसके टॉप-एंड वेरिएंट की कीमत 44,999 रुपये रखी गई है, जिसमें 12GB RAM और 256GB स्टोरेज दिया गया है. Realme 16 Pro सीरीज के स्पेसिफिकेशन

स्पेसिफिकेशन की बात करें तो Realme 16 Pro+ 5G और Realme 16 Pro 5G में डुअल सिम सेटअप दिया गया है, जो Android 16-बेस्ड Realme UI 7.0 पर चलते हैं. जहां इसके Pro+ मॉडल में 6.8-इंच का 1,280x2,800 पिक्सल AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 144Hz तक का रिफ्रेश रेट, 240Hz तक का टच सैंपलिंग रेट, 6,500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, 100 प्रतिशत DCI-P3 कलर गैमट और 1.07 बिलियन कलर्स मिलते हैं. वहीं दूसरी ओर, Realme 16 Pro 5G में थोड़ा छोटा 6.78-इंच का 1,272x2,772 पिक्सल डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 1,400 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, 450 ppi पिक्सल डेंसिटी और Pro+ मॉडल जैसा ही मैक्सिमम रिफ्रेश रेट और कलर गैमट मिलता है. Realme 16 Pro सीरीज का प्रोसेसर

Realme के 16 Pro+ 5G के प्रोसेसर की बात करें तो इसमें क्वालकॉम के ऑक्टा कोर 4nm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट मिलता है, जिसमें एक प्राइम कोर, चार परफॉर्मेंस कोर और तीन एफिशिएंसी कोर मिलते हैं, जो 2.8GHz की पीक क्लॉक स्पीड देते हैं. इस SoC को Adreno 722 GPU के साथ जोड़ा गया है. वहीं दूसरी ओर, Realme 16 Pro 5G में ऑक्टा कोर 4nm MediaTek Dimensity 7300 Max 5G चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है, जिसके साथ Arm Mali G615 GPU दिया गया है. कंपनी द्वारा दावा किया गया है कि दोनों हैंडसेट डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग के साथ आते हैं. Realme 16 Pro सीरीज का कैमरा सेटअप

कैमरा सेटअप की बात करें तो, Realme 16 Pro सीरीज़ में 200-मेगापिक्सल (f/1.8) का प्राइमरी रियर कैमरा लगाया गया है. इसके अलावा, जहां Realme 16 Pro 5G में 8-मेगापिक्सल (f/2.2) का अल्ट्रावाइड कैमरा मिलता है, वहीं Realme 16 Pro+ 5G में 50-मेगापिक्सल (f/2.8) का अल्ट्रावाइड कैमरा मिलता है. सामने की तरफ, दोनों हैंडसेट में 50-मेगापिक्सल (f/2.4) के सेल्फी कैमरा लगाया गया है. इसका Pro+ मॉडल 60fps तक 4K रिज़ॉल्यूशन के वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है.