भारत में लॉन्च हुई Realme 16 Pro 5G सीरीज और Realme Pad 3 5G टैबलेट, जानें कीमत और फीचर्स
Realme ने भारतीय बाजार में अपनी नई Realme 16 Pro 5G सीरीज और एक नया टैबलेट Realme Pad 3 5G को लॉन्च कर दिया है.
Published : January 6, 2026 at 5:16 PM IST
हैदराबाद: टेक दिग्गज Oppo के सब-ब्रांड Realme ने भारतीय बाजार में अपनी नई Realme 16 Pro 5G सीरीज और एक नया टैबलेट Realme Pad 3 5G को लॉन्च कर दिया है. Realme 16 Pro 5G सीरीज में दो मॉडलों को पेश किया गया है, जिनमें Realme 16 Pro+ 5G और Realme 16 Pro 5G शामिल हैं. जहां Realme 16 Pro 5G सीरीज की शुरुआती कीमत 31,999 रुपये है, वहीं Realme Pad 3 5G को 26,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारा गया है.
Realme 16 Pro सीरीज की कीमत
कीमत की बात करें तो, जहां नए Realme 16 Pro 5G को कुल तीन वेरिएंट में उतारा गया है, जिसमें इसके 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत 31,999 रुपये हैं. वहीं 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वाले हायर-एंड वेरिएंट की कीमत 33,999 रुपये है. इसके अलावा, टॉप-ऑफ-द-लाइन 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 36,999 रुपये रखी गई है. कंपनी चुनिंदा क्रेडिट कार्ड पर 3,000 रुपये का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट दे रही है.
वहीं दूसरी ओर, Realme 16 Pro+ 5G की बात करें तो, इसे भी कुल तीन वेरिएंट में उतारा गया है, जिसमें 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत 39,999 रुपये और 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 41,999 रुपये तय की गई है. इसके टॉप-एंड वेरिएंट की कीमत 44,999 रुपये रखी गई है, जिसमें 12GB RAM और 256GB स्टोरेज दिया गया है.
Realme 16 Pro सीरीज के स्पेसिफिकेशन
स्पेसिफिकेशन की बात करें तो Realme 16 Pro+ 5G और Realme 16 Pro 5G में डुअल सिम सेटअप दिया गया है, जो Android 16-बेस्ड Realme UI 7.0 पर चलते हैं. जहां इसके Pro+ मॉडल में 6.8-इंच का 1,280x2,800 पिक्सल AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 144Hz तक का रिफ्रेश रेट, 240Hz तक का टच सैंपलिंग रेट, 6,500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, 100 प्रतिशत DCI-P3 कलर गैमट और 1.07 बिलियन कलर्स मिलते हैं.
वहीं दूसरी ओर, Realme 16 Pro 5G में थोड़ा छोटा 6.78-इंच का 1,272x2,772 पिक्सल डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 1,400 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, 450 ppi पिक्सल डेंसिटी और Pro+ मॉडल जैसा ही मैक्सिमम रिफ्रेश रेट और कलर गैमट मिलता है.
Realme 16 Pro सीरीज का प्रोसेसर
Realme के 16 Pro+ 5G के प्रोसेसर की बात करें तो इसमें क्वालकॉम के ऑक्टा कोर 4nm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट मिलता है, जिसमें एक प्राइम कोर, चार परफॉर्मेंस कोर और तीन एफिशिएंसी कोर मिलते हैं, जो 2.8GHz की पीक क्लॉक स्पीड देते हैं. इस SoC को Adreno 722 GPU के साथ जोड़ा गया है.
वहीं दूसरी ओर, Realme 16 Pro 5G में ऑक्टा कोर 4nm MediaTek Dimensity 7300 Max 5G चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है, जिसके साथ Arm Mali G615 GPU दिया गया है. कंपनी द्वारा दावा किया गया है कि दोनों हैंडसेट डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग के साथ आते हैं.
Realme 16 Pro सीरीज का कैमरा सेटअप
कैमरा सेटअप की बात करें तो, Realme 16 Pro सीरीज़ में 200-मेगापिक्सल (f/1.8) का प्राइमरी रियर कैमरा लगाया गया है. इसके अलावा, जहां Realme 16 Pro 5G में 8-मेगापिक्सल (f/2.2) का अल्ट्रावाइड कैमरा मिलता है, वहीं Realme 16 Pro+ 5G में 50-मेगापिक्सल (f/2.8) का अल्ट्रावाइड कैमरा मिलता है. सामने की तरफ, दोनों हैंडसेट में 50-मेगापिक्सल (f/2.4) के सेल्फी कैमरा लगाया गया है. इसका Pro+ मॉडल 60fps तक 4K रिज़ॉल्यूशन के वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है.
इसके अलावा, Realme 16 Pro सीरीज़ के दोनों हैंडसेट में 7,000mAh की टाइटन बैटरी लगाई गई है, जो 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. ये दोनों फोन 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, ब्लूटूथ 5.4 और कनेक्टिविटी के लिए USB टाइप-C पोर्ट को सपोर्ट करते हैं. Realme 16 Pro+ 5G का मास्टर गोल्ड कलर 8.49mm मोटा है और इसका वज़न लगभग 203g है, वहीं Realme 16 Pro 5G की मोटाई 7.8mm है और इसका वज़न लगभग 192g है.
Realme Pad 3 भी हुआ लॉन्च
Realme 16 Pro सीरीज़ के साथ ही कंपनी ने भारत में अपना नया Realme Pad 3 टैबलेट भी लॉन्च किया है. नया एंड्रॉयड टैबलेट दो कलर ऑप्शन में पेश किया गया है, और इसमें MediaTek Dimensity 7300-Max चिपसेट लगाया गया है. इसमें 8GB रैम और 256GB तक की बिल्ट-इन स्टोरेज मिलती है. Realme Pad 3 में 11.61-इंच का डिस्प्ले पैनल लगाया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 2.8K और रिफ्रेश रेट 120Hz तक है. इसमें 45W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 12,200mAh की बैटरी लगाई गई है.
Realme Pad 3 की कीमत
नए Realme Pad 3 की कीमत पर नजर डालें तो इसके 8GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल को 26,999 रुपये (Wi-Fi वर्जन) की कीमत पर उतारा गया है. इसके अलावा, 8GB RAM+128GB और 8GB RAM+256GB स्टोरेज वाले 5G वेरिएंट की कीमत क्रमशः 29,999 रुपये और 31,999 रुपये है। यह टैबलेट शैम्पेन गोल्ड और स्पेस ग्रे कलर ऑप्शन में पेश किया गया है.
नए Realme Pad 3 की सेल 16 जनवरी को दोपहर 12 बजे IST से Realme की वेबसाइट, ऑफिशियल स्टोर और Flipkart पर शुरू की जाएगी. स्पेशल लॉन्च ऑफर के तौर पर, Realme के ग्राहकों को 2,000 रुपये का बैंक ऑफर दिया जा रहा है.
नए Realme Pad 3 के स्पेसिफिकेशन
बता दें कि नया Realme Pad 3 Android 16 पर आधारित Realme UI 7.0 पर चलता है और इसमें 11.61-इंच का 2.8K (2,000x2,800 पिक्सल) डिस्प्ले लगाया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz और टच सैंपलिंग रेट 240Hz है. डिस्प्ले में 500 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस और 96 प्रतिशत NTSC कलर गैमट मिलने वाला है.
प्रोसेसर की बात करें तो इस टैबलेट में ऑक्टा-कोर Mediatek Dimensity 7300-Max चिपसेट इस्तेमाल किया गया है, जो 4nm प्रोसेसर पर बना है, और साथ ही इसमें Arm Mali-G615 GPU भी दिया गया है. इस नए टैबलेट में 8GB रैम के साथ 128GB और 256GB स्टोरेज का विकल्प दिया गया है, जिसे MicroSD कार्ड स्लॉट के ज़रिए 2TB तक बढ़ाया जा सकता है.
Realme Pad 3 का कैमरा सेटअप
कैमरा सेटअप की बात करें तो, Realme Pad 3 में 8-मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8-मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा लगाया गया है. इसके अलावा, कनेक्टिविटी ऑप्शन में Wi-Fi 5, ब्लूटूथ 5.4 और डुअल-बैंड WLAN शामिल हैं. इसमें एम्बिएंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, ई-कंपास और हॉल सेंसर जैसे सेंसर हैं.
इस टैबलेट में डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट के साथ क्वाड स्पीकर हैं. टैबलेट में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है. Realme Pad 3 में 12,200mAh की बैटरी लगाई गई है, जो 45W फास्ट चार्जिंग और 6.5W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. टैबलेट की मोटाई 6.6mm है और इसका वज़न लगभग 578g है.