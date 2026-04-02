ETV Bharat / technology

Realme 16 5G लॉन्च: यूनिक रियर सेल्फी मिरर और 7000mAh बैटरी के साथ, कीमत ₹31,999 से शुरू

इस फोन की 7000mAh बैटरी और 60W चार्जिंग के कारण यूजर्स को पूरे दिन बिना रुकावट के इस्तेमाल का अनुभव मिलता है. ( Image Credit: Realme )

हैदराबाद: Realme 16 5G को भारत में लॉन्च कर दिया गया है. अगर आप एक बड़ी बैटरी कैपेसिटी के साथ-साथ बड़े डिस्प्ले वाला एक अच्छा कैमरा फोन ढूंढ रहे हैं, तो रियलमी का यह नया फोन आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता, लेकिन इसके लिए आपको अपनी जेब काफी ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी क्योंकि कंपनी ने फोन की कीमत उम्मीद से काफी ज्यादा रखी है. आइए हम आपको फोन की कीमत से पहले स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में बताते हैं.

Realme 16 5G को कंपनी ने एयर ब्लैक और एयर व्हाइट कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया है. इस फोन में कंपनी ने MediaTek Dimensity 6400 Turbo चिपसेट लगाया है, जो डेली-लाइफ वर्क और थोड़ी बहुत हल्के गेम्स खेलने के लिए तो ठीक-ठाक है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर सकते. इस प्रोसेसर के साथ फोन में LPDDR4x RAM और UFS 2.2 स्टोरेज दी गई है, जो कीमत के हिसाब से जस्टिफाई नहीं हैं. इतनी कीमत में कंपनी कम से कम UFS 3.1 स्टोरेज दे सकती थी. हालांकि, कंपनी ने इस फोन की हीट को मैनेज करने के लिए एक कूलिंग सिस्टम भी दिया है. यह फोन IP69 रेटिंग के साथ आता है, यानी फोन को पानी से भी प्रोटेक्शन मिलता है.

डिस्प्ले और कैमरा

कंपनी ने फोन में 6.57 इंच का फुल एचडी+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. ब्राइटनेस 4200 निट्स तक जाती है, जिससे धूप में भी स्क्रीन साफ दिखती है. टच सैंपलिंग रेट 3000Hz है, जो गेमिंग या स्क्रॉलिंग के दौरान स्मूद अनुभव देता है. इसका स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 93 प्रतिशत है, जो फोन को प्रीमियम लुक देता है.

इस फोन के पिछले हिस्से में 50MP का मेन सेंसर और 2MP का मोनोक्रोम लेंस है. इसके फ्रंट में भी 50MP सेल्फी कैमरा दिया गया है. सेल्फी मिरर फीचर इस फोन को अलग पहचान देता है. इसके रियर कैमरा मॉड्यूल में एक छोटा सा सेल्फी मिरर लगा है, जो मेन कैमरे से सेल्फी लेने में मदद करता है. यूजर्स अब बिना फ्रंट कैमरे के भी बेहतर क्वालिटी वाली सेल्फी कैप्चर कर सकते हैं.