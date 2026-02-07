WPL T20 टाइटल जीतने वाली RCB Women टीम को मिली Chetak C25 स्कूटर, कंपनी ने दिया गिफ्ट
Bajaj Auto ने WPL 2026 सीज़न का टाइटल जीतने वाली Royal Challengers Bengaluru विमेंस टीम की सदस्यों को Bajaj Chetak C25 उपहार दिया है.
Published : February 7, 2026 at 1:49 PM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Bajaj Auto ने जानकारी दी है कि इस WPL 2026 सीज़न में विमेंस T20 लीग का टाइटल जीतने के बाद वह Royal Challengers Bengaluru विमेंस टीम की हर सदस्य को अपना लेटेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर Bajaj Chetak C25 को उपहार में देगी.
कंपनी ने घोषणा अपनी चल रही पार्टनरशिप के चलते की है, जिसमें Bajaj Chetak पूरे टूर्नामेंट के दौरान RCB विमेंस टीम का ऑफिशियल राइड पार्टनर था. Bajaj Auto ने कहा कि Bajaj Chetak C25 स्कूटर देने का मकसद टीम के पूरे सीज़न के परफॉर्मेंस और लड़ने की भावना को पहचान देना है, न कि इसे प्रोडक्ट के मार्केट में लॉन्च से जोड़ना.
Bajaj Chetak C25, जिसे इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था, Bajaj Auto के ऑल-इलेक्ट्रिक Chetak पोर्टफोलियो में सबसे नया एडिशन है और इसे मौजूदा 30 और 35 सीरीज़ से नीचे एक ज़्यादा आसानी से मिलने वाले, शहर पर फोकस वाले ऑप्शन के तौर पर पेश किया गया है.
Bajaj Chetak C25 की खास बातें
कंपनी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 91,399 रुपये (एक्स-शोरूम बेंगलुरु) की कीमत पर बेच रही है, जिसमं 2.5 kWh बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है. यह बैटरी पैक IDC-सर्टिफाइड 113 km तक की रेंज देता है. कंपनी का दावा है कि यह 2 घंटे 25 मिनट में 0 से 80 परसेंट चार्ज हो जाता है, और इसकी टॉप स्पीड 55 kmph है.
इस स्कूटर में Chetak का रेट्रो-प्रेरित डिज़ाइन बरकरार रखा गया है, जिसमें पूरी मेटल बॉडी, गोल LED हेडलैंप और कॉम्पैक्ट अनुपात दिया गया है. इसमें टेलिस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन, फ्रंट डिस्क ब्रेक, रियर ड्रम ब्रेक और कलर LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है.
Bajaj Chetak C25 का कर्ब वेट 108 kg है, जो इसे इस रेंज के दूसरे मॉडल्स से लगभग 22 kg हल्का बनाता है. इसमें 25 लीटर की अंडर-सीट स्टोरेज, Eco और Sport राइड मोड, रिवर्स असिस्ट और हिल-होल्ड फंक्शन मिलते हैं.
Bajaj Auto Ltd के मार्केटिंग प्रेसिडेंट सुमीत नारंग ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि, "Royal Challengers Bengaluru Women को 2026 की ऐतिहासिक जीत पर बधाई. उनकी लगन और आत्मविश्वास Bajaj Chetak के मूल्यों को पूरी तरह से दिखाते हैं. यह पार्टनरशिप हमारी मज़बूत नींव को नई जनरेशन की महत्वाकांक्षा के साथ मिलाती है."
उन्होंने आगे कहा कि, "उनकी शानदार जीत का जश्न मनाने के लिए, हम RCB Women की सभी T20 खिलाड़ियों को बिल्कुल नया Bajaj Chetak C25 गिफ़्ट कर रहे हैं. बेंगलुरु की जीवंत शहरी भावना और युवा राइडर्स के लिए डिज़ाइन किया गया C25 हमारी विरासत के प्रति सच्चा है."