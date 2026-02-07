ETV Bharat / technology

WPL T20 टाइटल जीतने वाली RCB Women टीम को मिली Chetak C25 स्कूटर, कंपनी ने दिया गिफ्ट

RCB Women टीम को मिली Chetak C25 स्कूटर ( फोटो - Bajaj Auto )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Bajaj Auto ने जानकारी दी है कि इस WPL 2026 सीज़न में विमेंस T20 लीग का टाइटल जीतने के बाद वह Royal Challengers Bengaluru विमेंस टीम की हर सदस्य को अपना लेटेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर Bajaj Chetak C25 को उपहार में देगी. कंपनी ने घोषणा अपनी चल रही पार्टनरशिप के चलते की है, जिसमें Bajaj Chetak पूरे टूर्नामेंट के दौरान RCB विमेंस टीम का ऑफिशियल राइड पार्टनर था. Bajaj Auto ने कहा कि Bajaj Chetak C25 स्कूटर देने का मकसद टीम के पूरे सीज़न के परफॉर्मेंस और लड़ने की भावना को पहचान देना है, न कि इसे प्रोडक्ट के मार्केट में लॉन्च से जोड़ना. Bajaj Chetak C25, जिसे इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था, Bajaj Auto के ऑल-इलेक्ट्रिक Chetak पोर्टफोलियो में सबसे नया एडिशन है और इसे मौजूदा 30 और 35 सीरीज़ से नीचे एक ज़्यादा आसानी से मिलने वाले, शहर पर फोकस वाले ऑप्शन के तौर पर पेश किया गया है. Bajaj Chetak C25 की खास बातें

कंपनी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 91,399 रुपये (एक्स-शोरूम बेंगलुरु) की कीमत पर बेच रही है, जिसमं 2.5 kWh बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है. यह बैटरी पैक IDC-सर्टिफाइड 113 km तक की रेंज देता है. कंपनी का दावा है कि यह 2 घंटे 25 मिनट में 0 से 80 परसेंट चार्ज हो जाता है, और इसकी टॉप स्पीड 55 kmph है.