Ray-Ban Meta चश्मों में Deepika की हिंदी वॉयस, Diwali फोटो एडिटिंग और UPI पेमेंट्स का नया तड़का

अब Ray-Ban Meta ग्लासेस में यूजर्स हिंदी में बात कर सकते हैं, दीपिका की आवाज़ में जवाब पा सकते हैं, UPI पेमेंट भी कर सकेंगे.

Now you can restyle your Diwali photos and make QR payments up to ₹1000 using just your voice with Ray-Ban Meta glasses — no phone or wallet needed.
अब Ray-Ban Meta चश्मों से Diwali वाली फोटो एडिटिंग और ₹1000 तक की QR पेमेंट्स सिर्फ बोलकर की जा सकती हैं, बिना फोन या वॉलेट छुए. (फोटो क्रेडिट: Meta)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 17, 2025 at 11:45 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद: Meta ने भारत में Ray-Ban Meta स्मार्ट ग्लासेस को पहले से भी ज्यादा स्मार्ट बना दिया है. अब ये ग्लासेस सिर्फ स्टाइल या फोटो क्लिक करने के लिए नहीं बल्कि बात करने के लिए और पेमेंट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मेटा ने दिवाली के मौके पर रे-बैन मेटा स्मार्ट ग्लासेस के भारतीय यूज़र्स के लिए कई खास फीचर्स को शुरू किया है. अब आप इससे दीपिका पाडुकोण की आवाज़ को भी जोड़ा गया है. इसका मतलब है कि आप इससे कोई भी सवाल पूछेंगे तो अब आपको दीपिका पाडुकोण की आवाज़ में जवाब मिलेंगे.

इसके अलावा मेटा ने अपने इस स्मार्ट ग्लालेस में Hindi voice सपोर्ट, UPI Lite पेमेंट फीचर, और Diwali स्पेशल फोटो रेस्टाइलिंग जैसी नई सुविधाएं लॉन्च की हैं. यानी अब ये ग्लासेस सिर्फ टेक गैजेट नहीं, बल्कि एक स्मार्ट AI असिस्टेंट की तरह काम करेंगे.

Meta AI बोलेगा दीपिका पादुकोण की आवाज़ में

Meta AI में अब सेलेब्रिटी वॉइस का नया ऑप्शन जोड़ा गया है, जिसमें इंडिया के लिए खासतौर पर Deepika Padukone का AI वॉइस मॉडल शामिल है. मतलब, जब आप अपने Ray-Ban Meta ग्लासेस से कुछ पूछेंगे या Meta AI ऐप में बात करेंगे, तो आपको जवाब दीपिका की आवाज़ में मिल सकता है.

आप इस वॉइस को Meta AI ऐप में जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं (Language & Voice सेक्शन में).वैसे ये फीचर सिर्फ इंडिया ही नहीं, बल्कि ग्लोबली भी कई सेलिब्रिटी वॉइस के साथ रोलआउट हो रहा है

अब Meta AI से हिंदी में बात कीजिए

इंडियन यूजर्स के लिए सबसे काम की अपडेट यही है. अब Ray-Ban Meta ग्लासेस पूरी तरह से हिंदी लैंग्वेज सपोर्ट के साथ आ गए हैं. अब आप बिना फोन छुए Meta AI से हिंदी में बातें कर सकते हैं.

जैसे:

  • “Hey Meta, आज मौसम कैसा है?”
  • “Hey Meta, एक फोटो क्लिक करो.”
  • “Hey Meta, मम्मी को कॉल लगाओ.”

बस इतना बोलना है, और ग्लासेस खुद ही काम कर देंगे.

सेटिंग कैसे बदलें:

  • Meta AI ऐप खोलें
  • जाएं Device Settings > Meta AI > Language and Voice
  • वहां से हिंदी चुन लें
  • यह फीचर Sarvam नाम की इंडियन AI कंपनी की टेक्नोलॉजी से बना है

Diwali स्टाइल में फोटो एडिटिंग – सिर्फ बोलो “Hey Meta, Restyle This”

Diwali के मौके पर Meta AI ने एक खास फीचर लॉन्च किया है, अब आप अपने चश्मे से ली गई फोटो को Diwali थीम में बदल सकते हैं. इसमें आएंगे रंग-बिरंगे रंगोली, पैटर्न्स, फायरवर्क्स और फेस्टिव लाइट्स.

कैसे करें इस्तेमाल

  • चश्मे से फोटो लो
  • बोलो “Hey Meta, Restyle This”
  • Meta AI फोटो को Diwali लुक में बदल देगा
  • एडिटेड फोटो Meta AI ऐप में देख सकते
  • UPI Lite पेमेंट्स – अब QR को देखो और पेमेंट हो जाएगा

Global Fintech Fest में Meta ने एक और धमाकेदार फीचर दिखाया. अब आप ₹1000 तक की UPI Lite पेमेंट्स Ray-Ban Meta चश्मों से कर सकते हो.

कैसे करें पेमेंट

  • QR को देखो
  • बोलो “Hey Meta, scan and pay”
  • पेमेंट आपके WhatsApp लिंक्ड बैंक अकाउंट से हो जाएगा
  • अब ना फोन निकालने की झंझट, ना वॉलेट ढूंढने की टेंशन

Ray-Ban Meta ग्लासेस अब UPI Lite QR Code पेमेंट टेस्टिंग फेज़ में हैं. इसमें 1000 रुपए तक के पेमेंट्स सीधे आपके WhatsApp-linked बैंक अकाउंट से हो जाएंगे. मतलब अब आपको ना फोन निकालने की ज़रूरत, ना वॉलेट की. Meta ने इसे Global Fintech Fest में शोकेस किया था, और आने वाले हफ्तों में इसका रोलआउट शुरू हो सकता है.

TAGGED:

RAY BAN META GLASSES HINDI UPDATE
META AI DEEPIKA PADUKONE VOICE
RAY BAN META DIWALI PHOTO FILTER
RAY BAN META UPI PAYMENT
META AI FEATURES IN INDIA

