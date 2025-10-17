ETV Bharat / technology

Ray-Ban Meta चश्मों में Deepika की हिंदी वॉयस, Diwali फोटो एडिटिंग और UPI पेमेंट्स का नया तड़का

अब Ray-Ban Meta चश्मों से Diwali वाली फोटो एडिटिंग और ₹1000 तक की QR पेमेंट्स सिर्फ बोलकर की जा सकती हैं, बिना फोन या वॉलेट छुए. ( फोटो क्रेडिट: Meta )

हैदराबाद: Meta ने भारत में Ray-Ban Meta स्मार्ट ग्लासेस को पहले से भी ज्यादा स्मार्ट बना दिया है. अब ये ग्लासेस सिर्फ स्टाइल या फोटो क्लिक करने के लिए नहीं बल्कि बात करने के लिए और पेमेंट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मेटा ने दिवाली के मौके पर रे-बैन मेटा स्मार्ट ग्लासेस के भारतीय यूज़र्स के लिए कई खास फीचर्स को शुरू किया है. अब आप इससे दीपिका पाडुकोण की आवाज़ को भी जोड़ा गया है. इसका मतलब है कि आप इससे कोई भी सवाल पूछेंगे तो अब आपको दीपिका पाडुकोण की आवाज़ में जवाब मिलेंगे.

इसके अलावा मेटा ने अपने इस स्मार्ट ग्लालेस में Hindi voice सपोर्ट, UPI Lite पेमेंट फीचर, और Diwali स्पेशल फोटो रेस्टाइलिंग जैसी नई सुविधाएं लॉन्च की हैं. यानी अब ये ग्लासेस सिर्फ टेक गैजेट नहीं, बल्कि एक स्मार्ट AI असिस्टेंट की तरह काम करेंगे.

Meta AI बोलेगा दीपिका पादुकोण की आवाज़ में

Meta AI में अब सेलेब्रिटी वॉइस का नया ऑप्शन जोड़ा गया है, जिसमें इंडिया के लिए खासतौर पर Deepika Padukone का AI वॉइस मॉडल शामिल है. मतलब, जब आप अपने Ray-Ban Meta ग्लासेस से कुछ पूछेंगे या Meta AI ऐप में बात करेंगे, तो आपको जवाब दीपिका की आवाज़ में मिल सकता है.

आप इस वॉइस को Meta AI ऐप में जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं (Language & Voice सेक्शन में).वैसे ये फीचर सिर्फ इंडिया ही नहीं, बल्कि ग्लोबली भी कई सेलिब्रिटी वॉइस के साथ रोलआउट हो रहा है

अब Meta AI से हिंदी में बात कीजिए

इंडियन यूजर्स के लिए सबसे काम की अपडेट यही है. अब Ray-Ban Meta ग्लासेस पूरी तरह से हिंदी लैंग्वेज सपोर्ट के साथ आ गए हैं. अब आप बिना फोन छुए Meta AI से हिंदी में बातें कर सकते हैं.