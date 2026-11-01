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भारत में लॉन्च हुआ Range Rover SV Sawai कलेक्शन, जानें क्या है कीमत

Range Rover SV ( फोटो - Range Rover )

हैदराबाद: लग्जरी एसयूवी निर्माता कंपनी Range Rover ने भारतीय बाजार में अपनी Range Rover SV का Sawai Collection लॉन्च किया है. इसमें तीन लिमिटेड-एडिशन वर्ज़न शामिल किए गए हैं, जो राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर की वास्तुशिल्प विरासत से प्रेरित हैं.

यह कलेक्शन दुनिया भर में केवल 18 गाड़ियों तक ही सीमित है, जिसमें 'Sawai Jaipur', 'Sawai Jodhpur' और 'Sawai Jaisalmer' एडिशन की 6-6 गाड़ियां शामिल हैं. कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 4.90 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है.

इन तीनों वर्जन को कंपनी के पर्सनलाइज़ेशन प्रोग्राम, 'Range Rover Bespoke' के ज़रिए तैयार किया गया है. इस कार के हर वर्ज़न में एक अलग एक्सटीरियर कलर, इंटीरियर फ़िनिश और डिटेलिंग दी गई है, जो उस शहर की वास्तुकला और सांस्कृतिक पहचान पर आधारित है, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है. Range Rover SV का रियर प्रोफाइल (फोटो - Range Rover) इस कलेक्शन का नाम 'Sawai' रखा गया है - जो एक ऐतिहासिक शाही उपाधि है और पारंपरिक रूप से असाधारण क्षमता, बुद्धिमत्ता और विशिष्टता से जुड़ी है. Range Rover का SV Ranthambore Edition और SV Masara Edition के बाद, यह रेंज रोवर का भारत के लिए तीसरा खास एडिशन है. Range Rover SV Sawai Collection में क्या है खास

'Sawai Jaipur एडिशन' की बात करें तो यह स्पेशल एडिशन जयपुर की गुलाबी वास्तुकला से प्रेरित है. इसके एक्सटीरियर हिस्से में हल्के गुलाबी रंग की झलक देखने को मिलती है, जबकि अंदर का हिस्सा 'एक्रू' (हल्के मटमैले) कलर का दिया गया है. यह कलर्स का संयोजन 'पिंक सिटी' के ऐतिहासिक केंद्र की पहचान माने जाने वाले टेराकोटा-पिंक कलर के अग्रभागों से प्रेरित है. 'Sawai Jodhpur एडिशन' 'ब्लू सिटी' और थार रेगिस्तान के बीच मौजूद इसके वास्तुशिल्प से प्रेरित है. इसके एक्सटीरियर हिस्से में हल्के ब्लू कलर का इस्तेमाल किया गया है, जबकि केबिन के अंदर 'लिबर्टी ब्लू' कलर के मैट और उनसे मेल खाते लेदर के फिनिश दिए गए हैं. Range Rover SV का इंटीरियर (फोटो - Range Rover)