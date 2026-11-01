भारत में लॉन्च हुआ Range Rover SV Sawai कलेक्शन, जानें क्या है कीमत
Range Rover ने भारतीय बाजार में अपनी Range Rover SV का Sawai Collection लॉन्च किया है. इसकी शुरुआती कीमत 4.90 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : November 1, 2026 at 10:59 AM IST
हैदराबाद: लग्जरी एसयूवी निर्माता कंपनी Range Rover ने भारतीय बाजार में अपनी Range Rover SV का Sawai Collection लॉन्च किया है. इसमें तीन लिमिटेड-एडिशन वर्ज़न शामिल किए गए हैं, जो राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर की वास्तुशिल्प विरासत से प्रेरित हैं.
यह कलेक्शन दुनिया भर में केवल 18 गाड़ियों तक ही सीमित है, जिसमें 'Sawai Jaipur', 'Sawai Jodhpur' और 'Sawai Jaisalmer' एडिशन की 6-6 गाड़ियां शामिल हैं. कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 4.90 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है.
इन तीनों वर्जन को कंपनी के पर्सनलाइज़ेशन प्रोग्राम, 'Range Rover Bespoke' के ज़रिए तैयार किया गया है. इस कार के हर वर्ज़न में एक अलग एक्सटीरियर कलर, इंटीरियर फ़िनिश और डिटेलिंग दी गई है, जो उस शहर की वास्तुकला और सांस्कृतिक पहचान पर आधारित है, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है.
इस कलेक्शन का नाम 'Sawai' रखा गया है - जो एक ऐतिहासिक शाही उपाधि है और पारंपरिक रूप से असाधारण क्षमता, बुद्धिमत्ता और विशिष्टता से जुड़ी है. Range Rover का SV Ranthambore Edition और SV Masara Edition के बाद, यह रेंज रोवर का भारत के लिए तीसरा खास एडिशन है.
Range Rover SV Sawai Collection में क्या है खास
'Sawai Jaipur एडिशन' की बात करें तो यह स्पेशल एडिशन जयपुर की गुलाबी वास्तुकला से प्रेरित है. इसके एक्सटीरियर हिस्से में हल्के गुलाबी रंग की झलक देखने को मिलती है, जबकि अंदर का हिस्सा 'एक्रू' (हल्के मटमैले) कलर का दिया गया है. यह कलर्स का संयोजन 'पिंक सिटी' के ऐतिहासिक केंद्र की पहचान माने जाने वाले टेराकोटा-पिंक कलर के अग्रभागों से प्रेरित है.
'Sawai Jodhpur एडिशन' 'ब्लू सिटी' और थार रेगिस्तान के बीच मौजूद इसके वास्तुशिल्प से प्रेरित है. इसके एक्सटीरियर हिस्से में हल्के ब्लू कलर का इस्तेमाल किया गया है, जबकि केबिन के अंदर 'लिबर्टी ब्लू' कलर के मैट और उनसे मेल खाते लेदर के फिनिश दिए गए हैं.
वहीं, 'Sawai Jaisalmer एडिशन' को 'गोल्डन सिटी' की सैंडस्टोन वाली वास्तुकला से प्रेरित होकर तैयार किया गया है. इसके एक्सटीरियर हिस्से में सैटिन गोल्डन फिनिश दी गई है, जबकि अंदरूनी हिस्से में 'कैरावे' और 'पर्लिनो' कलर्स का डुओटोन देखने को मिलता है. इस कलर स्कीम का उद्देश्य जैसलमेर की बलुआ पत्थर की इमारतों और आसपास के रेगिस्तानी परिदृश्य के बदलते रंगों को दर्शाना है.
ये तीनों वर्ज़न 'Range Rover Bespoke' प्रोग्राम के तहत तैयार किए गए हैं, जिनमें एक्सटीरियर कलर्स, अंदरूनी सामग्री और फिनिश का चयन उनकी संबंधित थीम के अनुसार किया गया है.
Range Rover SV Sawai Collection का इंजन और परफॉर्मेंस
इन तीनों एडिशन में 4.4-लीटर का पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 395 kW की पावर और 750 Nm का अधिकतम टॉर्क जनरेट करता है. Sawai Jaipur, Sawai Jodhpur और Sawai Jaisalmer – इन तीनों एडिशन में इंजन के स्पेसिफिकेशन एक जैसे हैं.
इस लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए, Jaguar Land Rover India के प्रबंध निदेशक राजन अंबा ने कहा कि, "यह कलेक्शन तीन अलग-अलग 'बिस्पोक' संस्करणों के माध्यम से राजस्थान की वास्तुकला और कारीगरी को दर्शाता है." उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत, लग्जरी ऑटोमोटिव मार्केट के साथ-साथ कंपनी के लिए डिज़ाइन की प्रेरणा के स्रोत के रूप में भी, लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है.
Range Rover SV Sawai Collection, SV Ranthambore और SV Masāra एडिशन के बाद पेश किया गया है. यह भारत पर केंद्रित उन विशेष एडिशन की श्रृंखला को आगे बढ़ाता है, जिन्हें देश की सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प विरासत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.